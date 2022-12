Диско парти или забавление в гангстерски стил: къде на Нова година

© Юлия Лазарова

Извънредна новина Най-важните новини в момента, в който се случват - директно в имейла Ви.

Къде да посрещнем новата 2023 година ? Ограниченията заради COVID-19 са паднали, пътуванията са възможни. Офертите на хотели във Велинград са родили шегата, че "Илон Мъск отива в Белоградчик, защото не може да си позволи кувертите във Велинград", другото обсъждано предложение в социалните мрежи е рекламата според която дузина поп-фолк български изпълнители и комици обещават "българска нова година в Пунта Кана" (Доминиканската република). Традиционно много българи гръмват шампанското в домашни условия с близки и приятели, други пълнят заведения и хотели, от години предпочитани са и къщите за гости на село, отново ще има и фойерверки на площади въпреки кампанията от миналата година колко пречат на животните.

Някои са резервирали още след предишната празнична вечер, други - все още. И имат избор от денс и диско парти до купон в гангстерски стил или шоу под звездите. За тези, които оставят решението къде да бъдат в новогодишната нощ за последния момент - "Дневник" избра няколко идеи без подборът да претендира за изчерталност.

Фойерверки и Дунавското под звездите

След като пандемията паузира за две години празничния концерт "Сцена под звездите", заявката е последните секунди до новата 2023 година да бъдат отброени с голям концерт на жълтите павета в София.

Шоуто на площад "Княз Александър I" ще започне още в 20.00 часа и тази година Столична община за пръв път го организира с bTV.

Главни действащи лица ще са Стефан Вълдобрев и "Обичайните заподозрени", таланти от реалити предаването "Гласът на България" също ще забавляват публиката, а фолклорен ансамбъл "Горна баня" към Народно читалище "Пробуда - 1926" в полунощ ще поведе присъстващите на площада за празнични хора. Финал на концерта ще постави музикалната селекция на DJ DIMMY. Водещи ще са Натали Трифонова и Николаос Цитиридис.

В Пловдив групите "Уикеда" и "Тангра" ще подгряват атмосферата на площад "Стефан Стамболов" преди задължителното празнично хоро в полунощ, съпроводено от фолклорен ансамбъл "Тракия". В първите минути на 2023 година на сцената ще се качат Били Хлапето и Мила Роберт. Водещ на програмата в града под тептата ще е Деян Славчев - Део.

Българите отново се канят да прекарат зимата на топло

В любимия на мнозина Капана (Пловдив) няма да има строга организация с куверти и резервации, вратите на артистичните барове ще са отворени, на места ще има символична такса за вход, но обещанията са за качествена селекция музика и напитки.

Бургас вдига летвата с поканата към диско кралицата Прешъс Уилсън, която ще пее на площад "Тройката" в новогодишната вечер. Кметът Димитър Николов, за когото вече стана ясно, че тази Нова година му е последна в мандата, явно е положил големи усилия за доброто настроение на своите съграждани, които ще си тананикат "One Way Ticket" и "Hold On I'm Coming" заедно с Прешъс и двете ѝ бек вокалистки. Изпълнението ѝ се очаква да започне час преди полунощ.

Във Варна новогодишният концерт на площад "Независимост" е скромно обявен от общината като събитие под надслов "Заедно в новогодишната нощ". В него ще участват фолклорни ансамбли, поп и рок изпълнители.

Диско парти и танци до сутринта

Със заявка да е грандиозно, SPICE New Year Eve ще се разпростре в четири зали и на три сцени в "Интер Експо Център" в столицата. Програмата е обещаваща и включва 20 звездни групи и изпълнители, и няколко трибюти.

Партито ще събере на едно място звезди, по които родените в началото на 80-те със сигурност са лепили плакати по гардеробите си и са пяли с тях, стискайки дезодоранти за микрофони.

За новогодишната забава в София идват East 17, Sonique, 2 Unlimited, Capella, Jenny от Ace of Base, La Bouche и Rozalla. Купонът ще е зимната версия на летния SPICE Music Festival, който от пет години насам вдига градусите през юли и август в Бургас.

Новогодишната дискотека ще предложи DJ зона и зала за трибюти, където ще се пеят песни на емблематичните момчешки и момичешки банди - Backstreet Boys и Spice Girls, ще има специална програма с парчета на Роби Уилямс, на Тина Търнър и Ейми Уайнхаус.

Новогодишен купон в гангстерски стил

Поканата от Кино център "Бояна" за празничната нощ е в стила на Вито Корлеоне - Нова година в Ню Йорк е предложение, на което човек не може да откаже. Празненството ще е в стила на 70-те години на Ню Йорк, когато баровете са били тайни, шоутата - на улицата, а заведенията - много шумни.

Събитието е обявено като 12-часов маратон сред филмови декори. Вратите отварят в 5 часа следобед и се затварят чак в 5 часа сутринта на следващата година. Ще има възстановки на сцени от филми сред декорите, на които реално са се снимали стотици холивудски блокбастъри. Сред интересните акценти в програмата е филмов бой и престрелка и шоу "Агент 007" с каскади, танци и заря. След посрещането на новата година продължава афтърпарти в стил "Кръстникът" и "Студио 54".

Бохемията никога не излиза от мода

Друго предложение, с ограничен капацитет, идва в бохемски стил на столичната улица "Бачо Киро" 10. Новогодишното парти на Съвременни бохеми е под заглавие "Bohemians New Year's party - lorem ipsum '23". Зад диджейския пулт там ще са Blazh Dimitrov, Valdy, Sokrat и Sub Eff. Заявката е за блясък, танци и никой да не си знае мярката.

Едно от култовите места в клубния живот на София - "Терминал 1", за който по-рано през годината разбрахме, че прекратява своята дейност и се изнася от добре познатото място на улица "Ангел Кънчев", е подготвил парти като за последно. Имената в афиша за новогодишната вечер са скромно казано впечатляващи. Ще има DJ сет на Мартин Михайлов и Нена. Специалните гости ще са Руши, момчетата от Hаyes & Y, Жлъч, Григовор, Гена и Tino.

За първи път от години: без ремонти по магистралите за пътуванията по Коледа