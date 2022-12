12 от най-добрите сериали, с които може да наваксате през празниците

© HBO Max 1 / 2

Стрийминг платформите промениха начина, по който се отнасяме към телевизионните продукции и спокойно можем да кажем, че през последните десетина години настъпи "Златния век" на телевизионните сериали. И най-големият проблем за зрителите вече идва от възможностите за избор. Огромнен брой продукции се предлага през различните стрийминг платформи, като премиерите са непрекъснато. 817 000 различни тв програми са се борили за вниманието на американския зрител напр.през февруари 2022 г., според "State of Play" на Nielsen. 55% от това съдържание е на платформите, опериращи на абонаментен принцип. А те също вече са много - Netflix, HBO Max, Apple TV, Amazon Prime Video, Disney+, Hulu, Paramount+ & Showtime итн.

Как при това разнообразие човек да избере какво да гледа и как да не пропусне най-доброто? Списъкът сигурно ще ви направи впечатление с моите разнообразни интересни и освен субективен, е и доста еклектичен. В коментарите под статията може да оставите вашите предложения, както и с оценки, ако вече сте гледали някое от заглавията и имате мнение. За повече обективност включвам референции от IMDb, както и информация за номинации и награди.

12 от най-добрите сериали за 2022

Списъкът не е класация, а номерата са само за улеснение. Всички предложени сериали са равни като препоръка - най-вече, защото покриват широк спектър от жанрове и според момента и настроението всеки може да да предпочете различни заглавия.

"Andor" (Disney+), приключенски, фантастика, екшън, оценка от IMDb - 8.4.

"Андор" е страхотен избор не само за феновете на сагата "Междузвездни войни", но и за всички, които харесват приключенски филми и разкази за бунтари, фантастика и фентъзи.

В първия сезон се заплетоха всички нишки, които ще отведат Касиан Андор (в ролята Диего Луна) до един от най-вълнуващите Star Wars филми, "Rogue One". Ако сте го пропуснали, добавете и него в списъка за гледане, нищо че така ще знаете предварително какъв ще е краят. Защото, както в живота, тук си струва пътуването, а не крайната дестинация.

Диего е вече с 2 номинации - една за "Най-добър актьор в телевизионен сериал" на "Златен Глобус" 2023 и втора в "Най-добър актьор в драма сериал" на Broadcast Film Critics Association Awards. В "Андор" ще видите още Стелан Скарсгорд, в ролята на Лутън Раел - манипулативен, но отдаден до крайност на революцията.

© Willie/Des Willie / Lucasfilm Ltd.

Сериалът е потвърден за втори сезон, но ако вземем за пример друг хит на "Disney+" от същия жанр - "The Mandalorian", едва ли ще е по екраните ни през 2023. По-вероятното е да видим втори сезон с Бебе Йода (Grogu), а "Андор" да ни радва през 2024-та.

2. "The Crown" (Netflix), биографичен, драма, исторически, оценка от IMDb - 8.7.

Прекрасен сериал, проследяващ живота на кралица Елизабет Втора и това, което този живот символизира - Английската корона. Харесва се, защото е филмирана достоверна и човечна версия на живота на кралското семейство, без да се избягват неудобните истини, с пикантност, но и без да жълтее. Всеки етап от живота на кралицата е в по два сезона, с различни актьори в ролите, за да се проследи остаряването и развитието на персонажите.

Последните два сезона на "Короната" са с доста откровен поглед върху едни от най-турболентните години за кралското семейство - 80-те и 90-те години на миналия век.

В актьорския състав дотук се включиха Клер Фой, Оливия Колман, Имелда Стаунтън, Тобаяс Мензис, Доминик Уест, Хелена Бонъм Картър, Мат Смит, Елизабет Дебики, Джонатан Прайс, Джилиън Андерсън, както и много други любими актьори. Общо "Короната" има 139 награди от 301 номинации.

3. "The Gilded Аge" (HBO), драма, исторически, оценка от IMDb - 8.0

За всички фенове на "Downton Abbey" - няма как да пропуснете новия проект на Джулиан Фелоус. Тук се пренасяме в "позлатените години" на Ню Йорк, в които "новите пари" се сблъскват със старите. Уникална кинематография и заради превъзходен актьорски състав.

Сред изпълнителите на главните роли виждаме Кристин Барански (велика), Синтия Никсън (да ни оправи вкуса след "And Just Like That") и Луиза Джейкъбсън (която е наследила доста от таланта на майка си, Мерил Стрийп). Доскоро любимата ми роля на Барански беше в "Теория на големия взрив", но след "Позлатената епоха" имам нов фаворит.

Но не само те са впечатляващи - дори второстепенните роли са с изключителни актьори в тях. И това, по думите на Фелоус, се дължи на затварянето на Бродуей за представления по време на Covid пандемията. Това е дало възможност в продукцията на "Позлатената епоха" да участват таланти, за които иначе не би могъл дори да си мечтае.

Сериалът има 3 награди от общо 9 номинации.

4. "Severance" (Apple TV), фантастика, трилър, мистика, оценка от IMDb - 8.7

Определян като един от най-добрите сериали на годината не само от мен, но и в поредица престижни класации, вкл. тази на "Златен Глобус" 2023, където е една от петте номинации за "Най-добър драма сериал".

Сериалът много ми напомня за един любим филм "Блясъкът на чистия ум", макар и тук да виждаме различна трактовка на темата. Но есенцията е същата - какво е Азът? Каква част от нашите преживявания ни прави личността, която сме и можем ли да взимаме изцяло рационални решения.

Не мога да пропусна да спомена трима от актьорския състав - Адам Скот (в ролята на Марк) и Брит Лоуър (Хели) играят с емоциите така, че не случайно са номинирани за най-добри главни мъжка и женска роля, а Джон Туртуро (Ървин) - за най-добра второстепенна роля в в телевизионен сериал.

Номинациите на "Severance" са общо 64 от различните класации, а наградите - 19 дотук.

5. Ozark, (Netflix), драма, трилър, криминален, оценка от IMDb - 8.5

Когато излезе "Breaking Bad" (който е с оценка 9.5 в IMDb), приятелка ми го препоръча горещо. След като не ме хвана изобщо, тя ми каза да продължа да гледам и да му дам шанс. Изгледах почти целия първи сезон, но така и не се получиха нещата. Докато с "Озарк" си беше любов от първа серия. Сравнявам двата сериала, защото фабулата е сходна, но не и отправната точка. За разлика от "Breaking Bad", "Озарк" се концентрира не върху лъжите, които казваме на другите, а върху тези, с които заблуждаваме сами себе си. И оттам идва неговата брилянтност.

Актьорската игра е уникална и остана такава през всичките 4 сезона. Джейсън Бейтмън (Марти), Лора Лини (Уенди) и Джулия Гарнър (Рут) поддържаха ниво, което им донесе 24 престижни награди и 170 номинации.

С всеки следващ сезон сериалът ставаше все по-добър, за да кулминира през 2022. С последния си сезон "Озарк" отново се състезава за най-добър "Драма сериал" в наградите "Golden Globe", a Лора Лини и Джулия Гарнър

6. "The White Lotus" (НВО Мах), драма, сатира, оценка от IMDb - 7.8

Шест серии в първи сезон и седем във втория. Забавен, комичен и с на моменти абсурдни ситуации, които те карат да се засмееш изненадващо и от сърце. Вторият сезон на "Белият Лотос" добави нови емоции към палитрата от сатира и здравословни порции смях.

Страхотен актьорски състав и в двата сезона, придаващ допълнителна тежест на фабулата: разнообразна група от супер-богати хора, пристигащи на почивка в курортите от веригата "Белия Лотос" и взаимодействията им с обслужващия персонал и местното население. Свързващата точка е веригата хотели, а в първите два сезона и невероятната Дженифър Кулидж, в ролята на мултимилионерката Таня.

Колкото и да обичам binge-watching, не мога да не призная предимството на подхода на НВО (пускането по един епизод на седмица), когато става дума за увеличаване на напрежението и социалният аспект - обсъждането с приятели и колеги на възможните развръзки.

Първият сезон на "Белият Лотос" се развива на тропически остров, вторият - в Сицилия, за третия (вече потвърден) очакваме да посетим курорт от веригата в Азия.

"Белият Лотос" има вече 10 награди "Еми", включително за "Изключителен лимитиран или антологичен сериал", "Изключителна режисура за лимитиран или антологичен сериал, или филм", "Изключителна поддържаща актриса в лимитиран или антологичен сериал, или филм" за Дженифър Кулидж, "Изключителен сценарий за ограничен или антологичен сериал или филм", "Изключителен поддържащ актьор в ограничен или антологичен сериал, или филм" за Мъри Бартлет.

Общо наградите на сериала са 50, от 69 номинации. А сега влезна и в номинациите на "Златен Глобус" за най-добър сериал.

7. "Black Bird" (Apple TV), биографичен, криминален, драма, оценка от IMDb - 8.1ч

Ако сте фенове на първи сезон на "True Detective" и/или на "Mindhunter", то мини сериалът на Епъл е точно за вас. Очакват ви 6 епизода с на моменти спираща дъха игра на Тарън Егертън (Джеймс Кийн) и Пол Уолтър Хаузър (Лари Хол). И двамата са номинирани за най-добра мъжка роля в съответната категория на "Златен Глобус", а самият сериал има номинация за "Най-добър лимитиран сериал".

Базиран е на истинска история и бързо може да се разбере какво ще се случи накрая. Но истината е, че удоволствието тук е да видиш как, а не какво ще стане. Общо 7 номинации дотук.

8. "What We Do in the Shadows" (Hulu) , комедиен, оценка от IMDb - 8.6

От "Какви ги вършим в сенките" са минали 4 сезона, петият се очаква през 2023 г. Сега е точният момент да се подготвите за него, най-вече защото е супер забавен. А и напълно сте неподготвени за историята за потайностите на елитното вампирското съсловие, живеещо в Щатите (с някои гастроли на европейски такива) и техния слуга Гилермо.

© What We Do in the Shadows FX

Но за да избегнем всякакви съмнения (както обичат да казват колегите юристи), нека наблегна, че това не е сериал за любителите на типичните вампирски истории. По-скоро ще се хареса на тези, които са готови да се посмеят с глас на карикатурния им образ. 14 награди и 96 номинации за сериала дотук.

9. "Stranger Things" (Netflix), драма, хорър, фентъзи

"Странни неща" не е по творба Стивън Кинг, но спокойно би могъл да е. Фентъзи, ужаси, странни неща, които се случват на всеки. И главните герои са деца, но без сериалът да е детски.

Като казах Стивън Кинг, той беше туитнал за сериала следното "Да гледаш "Странни неща" е като да гледаш "най-доброто на Стивън Кинг". Казвам го в добрия смисъл".

Общо 96 награди от 266 номинации, за четирите сезона досега. И една голяма звезда, която се роди от сериала - Мили Боби Браун (Eleven).

10. "Slow Horses" (Apple TV), шпионски, драма, трилър, оценка от IMDb - 7.8

Времето навън е перфектно за английски шпионски сериал, от който има вече 2 сезона. Последният епизод от втория е на 30.12 - и така ще станат общо 12.

Гари Олдман няма нужда от реклама, но не мога да се въздържа да кажа какво удоволствие е да наблюдава човек играта му в ролята на Джаксън Ламб, ръководещ отдела на М6, където изпращат за да не пречат агентите, провалили се по особено звучен или глупав начин.

Сериалът започва с бавно темпо (може би за да отговори на името си), но след четвърти епизод всички коне са се разгрели и са готови за голямата надпревара. Тя продължава и във втори сезон, в който има българска следа - актьорът Захари Бахаров в ролята на мафиота Пьотър Володин и участва в 5 от 6-те епизода.

© Apple TV

Да спомена тук и Мик Джагър, който създаде песента за сериала, "Strange Game". Цялата фабула е разказана през текста й

10. "Hacks" (HBO Max), комедия, драма, оценка от IMDb - 7.8

Какво се случва, когато звездата ти залязва и вече не си релевантен? А когато тя все още не е изгряла и наместо да се изстреляш в небосклона, се проваляш на всяка крачка?

Кой от двата въпроса чувствате по-близък? Който и да е, а дори да е съвсем различен вашият въпрос, ще намерите отговори за живота и релевантността, поднесени с превъзходен хумор и през безупречна актьорска игра на Джийн Смарт, която традиционно обира и всички награди за ролята си на Дебора Ванс.

"Хакове" е с 44 награди от 118 номинации, а последната е за "Най-добър комедиен сериал" на "Златен Глобус"

12. "Wednesday" (Netflix), комедия, драма, оценка от IMDb - 8.4

За любителите на черния хумор, аутсайдерите и "Семейство Адамс", разбира се.

Тук Уенсдей Адамс (изиграна от талантливата Джена Ортега) е млада бунтарка, която непрекъснато се забърква в разни истории и като резултат бива изключвана от всяко училище, по простата причина, че не се вписва. Докато попада в алма-матер на своите родители (в ролите Катрин Зита-Джоунс и Луис Гузман) - академията "Nevermore".

Джена Ортега прави толкова силна роля, че за по-малко от месец след пускането на сериала, Wednesday се превърна в култов образ, с огромна база последователи. Готик стилът й на обличане вдъхнови милиони тийнейджъри по цял свят, а как да се облекат като нея е темата, която не спира да ги вълнува.

"Wednesday" вече е с 4 номинации, включително "Най-добър комедиен сериал" и "Най-добра актриса в комедиен сериал" на "Златен Глобус" 2023.

И, да, това е сериалът, който може да се гледа от всички членове на семейството (с изключение на най-плашливите).

Приятно гледане и не забравяйте да кажете вашето мнение.

