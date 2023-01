Сериалите, които да очакваме през 2023

© HBO Original Кадър от "White House Plumbers"

Извънредна новина Най-важните новини в момента, в който се случват - директно в имейла Ви.

Предстои още една голяма година за стрийминг платформите и продуцираните от тях сериали. През последното десетилетие те успяха да привлекат големите имена на киноиндустрията, а ковид пандемията им помогна допълнително да превърнат малкия екран в предпочитаната форма за филмово развлечение.

Но с увеличаване броя на платформите, това се превръща и в проблем за тези, които биха искали да гледат най-добрите сериали, но без да плащат 5 абонамента през цялата година. Докато все още няма комбинирани оферти от няколко стрийминга, с добро планиране човек може да изгледа любимите сериали и провери дали новите заглавия му харесват, на възможно най-изгодна цена. И не говоря за нискобюджетните абонаменти на Netflix и Disney+, с включени рекламни блокове (дори не мога да разбера защо някой би избрал тази опция в стил старата телевизионна школа).

Списъкът по-долу ще ви даде възможност планирате кога да направите абонаментите си така, че с плащането на месец да изгледате наведнъж всички най-добри заглавия. В него са включени само сериали, които очакваме да видим за първи път през 2023 г..

10 нови сериала, които очакваме с нетърпение

Факт, че стрийминг платформите не се славят с най-стриктният график и ще трябва да следите допълнително за датите, когато сериалите ще бъдат налични. Винаги остава на линия опцията да изгледате най-доброто от годината накуп , както ви предложихме в края на 2022 г.

Заглавията покриват широк спектър от жанрове и може да ги включите в списъка си, според настроението в което ще сте. Списъкът е субективен, а номерацията е за улеснение, а не е класация.

1. "The Three-Body Problem", Netflix, приключенски, драма, фантастика, очаквана премиера през 2023

Казах, че списъкът няма да е класация, но не вярвам в него да има по-интересно и провокативно заглавие. По няколко причини.

За любителите на фантастиката "Трите тела" на Лиу Цъсин е добре позната. През 2015 г., с нея той стана първият азиатски лауреат на Хюго. Освен наградата, поредицата "Земното минало" е приемана и за една от най-добрите в научната фантастика за всички времена. По-точно, в "твърдата" научна фантастика, която набляга на техническите детайли и научната точност. Няма да съм далече от истината, ако кажа, че сред феновете си "Земното минало" е с култов статус.

Джордж Р. Р. Мартин пише в блога си, че тя е "много необичайна книга, уникална смесица от научни и философски спекулации, политика и история, теория на конспирацията и космология, където крале и императори, както от западната, така и от китайската история, се смесват в един мечтателен свят на игри, докато ченгета и физици се занимават с глобални конспирации, убийства и извънземни нашествия в реалния свят." Марин казва още, че е "харесал книгата, но не я е обикнал" и това на 100% покрива и моите впечатления.

Сценаристите и продуцентите: Дейвид Бениоф и Д.Б.Уайс Тук отвътре ми идва да спра да пиша и всеки да довърши за себе си. "Най-великите сценаристи"? "Хората, създали най-добрия сериал"? "Хората, сринали най-добрия сериал"?

Самите те се описват като върли фенове на фантастиката. Дали им имам доверие да започнат и довършат сериал на високо ниво? Има ли значение, след като "Нетфликс" вече им е платил 200 милиона долара? Самото любопитство какво са сътворили този път, ще докара немалък брой от нас пред малкия екран. И надеждата, че са си научили урока.

Сред продуцентите са още Брад Пит и Розамунд Пайк. Актьорският състав: съвсем очаквано тук виждаме поне трима от основния екип на "Игра на тронове" - Лиъм Кънингам, Джон Брадли и Джонатан Прайс. Бенедикт Уонг ("Марсианецът", "Доктор Стрейндж и мултивселената на лудостта") и Елза Гонзалез ("Много ми пука" и "Зад волана") допълват към момента звездите в състава. На този етап не се знае със сигурност кой в коя роля ще е, но лично аз очаквам Уонг да е ченгето.

Физика и идеи: не на последно място идва въпросът "А може ли изобщо да се филмира" трилогията? "Нетфликс" търсят масов хит, може ли това да се получи върху книга, която е изградена върху познания върху физичните закони и многото идеи, разгледани в дълбочина? Дали ще има много глас зад кадър? Какъвто и да е отговорът, с нетърпение очаквам датата, на която ще разбера истината.

2. "The Idol", HBO, драма, очаквана премиера през 2023 г.

На 19 декември 2022 г. излезе статията на "New York Magazin" "Как се ражда непо-бебе", в която в големи детайли е разгледана темата за непотизма в развлекателната индустрия. Едно от непо-бебетата, представени там, е Лили-Роуз Деп, дъщерята на Ванеса Паради и Джони Деп.

Лили-Роуз, която стартира кариерата си на модел и актриса още на 14, е в ролята на Джоселин - изгряваща поп-звезда, партнираща си на екрана с The Weeknd (с истинското име Ейбъл Макконен Тесфайе) - в ролята на Тедрос, енигматичен собственик на нощен клуб, който се оказва и лидер на таен култ.

Прочитайки статията за непо-бебетата в развлекателната индустрия, се запитах "Колко проблемен е непотизмът в тази сфера и доколко засяга живота ми"? Какво е най-лошото, което може да се случи, ако Лили-Роуз Деп е получила ролята си в "Идолът" само заради родителите си? Отговорът беше лесен - сериалът да е ужасен и аз да превключа на нещо друго. Докато непотизмът в бизнеса, финансите, политиката може сериозно да навреди на качеството на живота ми, а това е тема, за която не се говори изобщо.

Връщайки се на "Идолът" - заслужаващ отбелязване е единият от продуцентите - Сам Левинсън, известен като създателят на "Еуфория" - един от най-популярните сериали за тийнейджъри.

"Идолът" може и да няма дата за премиерата си, но вече има три трейлъра. Обещанията са за вълнуваща разходка из мръсните потайности на Холивуд, но ще видим какво ще излезе накрая.

3. "Kaos", Netflix, комедия, фентъзи, очаквана премиера - средата до края на 2023 г.

Сериалът обещава модерен прочит на историята на гръцките богове. И като черна комедия, при това. Като разглеждам актьорския състав, отсега предусещам как най-смешен "Kaos" ще е за гърците. Да не говорим, че снимите (вече приключили) са били в Испания.

Какъв е плотът? Сериалът си е поставил за цел да изследва темите за джендър политиката, властта и живота в подземния свят. На Зевс му се появява бръчка и това води до притесненията му, че може би настъпва края на света. Което може и да е вярно, предвид че шестима души - без да осъзнават важността си или връзката си един с друг - внезапно научават, че са съставна част от древно пророчество. Ще открият ли истината за боговете и какво те причиняват на хората? И ако го направят, ще успеят ли да ги спрат?

Ролята на Зевс е поверена на Джеф Голдблум, след като отлагане на старта на снимките е отказало първоначално анонсирания Хю Грант. По думи на студиото, Зевс, игран от Голдблум, бил "отмъстителен и отчайващо несигурен в себе си". Създателят на "Kaos" е Чарли Ковел, човекът който ни даде "The End of the F***ing World", така че със сигурност ще му дадем шанс.

4. "Citadel", Amazon Prime Video, шпионси, трилър, очаквана премиера - първата половина на 2023 г.

Тази шпионска история обещава да е трилър и вече се превърна в такъв за "Амазон". След творческо неразбирателство между компанията и сценаристите Апълбаум и Немек, стрийминг платформата вкарва братята Русо (Russo brothers), за да довършат сериала по различен начин. Следва напускане на част от състава, включително на Апълбаум и Немек, а Русо се заемат с презаснемане на значителна част от сериите.

Което от своя страна довежда до надхвърляне на предварителния бюджет със 75 милиона долара. Най-скъпият сериал в света си остава (засега) "Lord of Rings: The Rings of Power" (465 милиона щатски долара), следван от "Stranger Things" (270 милиона долара за сезон 4), но пък "Цитаделата" им диша във врата със своите 250 милиона.

Шпионският трилър си поставя за цел да позволява развитие в пространството - т.е., ако някоя линия особено ни заинтересува, да можем да гледаме за нея локални спинофи. За момента са планирани такива за Индия, Мексико и Италия, но все още не е ясно дали ще бъдат на разположение още от първи сезон.

Приянка Чопра Джоунс, Ричард Маддън и Стенли Тучи са звездите в "Цитаделата". Героят на Маддън (любим ни още от "Игра на Тронове", а в последствие и от "Бодигард") е агент от Цитаделата, който страда от амнезия и се опитва да разбере какво се е случило с него в тези 8 години, които му се губят. Макар и да не звучи кой знае колко оригинално, нека му дадем шанс да ни изненада приятно.

5. Jung_E, Netflix, пост-апокалиптичен екшън, приключенски, драма, очаквана премиера през първата половина на 2023 г.

Едно от предимствата на стрийминг платформите е, че много лесно правят достъпни за масовия зрител не-английските таланти. След огромния успех на "Игра на калмари", нормално е да хвърляме по едно око в посока Южна Корея, в очакване на следващия голям хит.

Режисьор и сценарист е Йон Санг-хо, носител на 26 престижни награди и 29 номинации, сред които и за "Златна камера" на фестивала в Кан за "Dwae-ji-ui wang". В главните роли ще видим Ким Хюн-йу и Рю Кюнг-су, на фона на пустеещата, заради климатичните промени Земя през следващия век.

Сред хаоса избухва вътрешна война в последното убежище на хората. Победата и края на войната зависят изцяло от намирането на начин за клониране на легендарния наемник Jung_E в боен робот с изкуствен интелект. Двамата актьори бяха част от екипа на Йон Санг-хо и в предишния му финансиран от "Нетфликс" сериал, "Hellbound".

В една от основните роли играе Канг Су-йон, която е една от най-популярните и обичани актриси в Южна Корея, носителна на няколко международни награди, включително за най-добра актриса от Филмовия фестивал във Венеция през 1987 г. за ролята си в "Sibaji". Канг Су-йон почива малко след края на снимките, през юли 2022 г.

Излезе и първият трейлър на Jung_E, надеждата ни тук е новият сериал да е по-добър от "Hellbound".

6. "Than 90's Show", Netflix, комедия, ситком, премиера на 19 януари 2023 г.

Спинофът на любимия на поколения американци ситком "That 70's Show", разказващ за група приятели тийнейджъри и техните приключения в процеса на порастването, през 70-те години в Уисконсин. В новия сериал действието започва в средата на 90-те и се завърта около Лея Форман (Кали Хаверда), дъщеря на Ерик Форман (Тофер Грейс) и Дона Пинчоти (Лора Препон), която създава връзки с други тийнейджъри, прекарвайки лятото на 1995-та с баба си Кити (Дебра Джо Руп) и дядо си Ред (Къртууд Смит) в Пойнт Плейс, Уисконсин, 15 години след събитията от "Това Шоу от 70-те".

В сериала ще видим и за кратко Аштън Къчър и Мила Кунис, които също са сред оригиналния състав на шоуто. За разлика от повечето нови сериали, които трудно могат да бъдат различени стилово (а и бюджетно) от по-широкоекранните си събратя, "Това деветдесетарско шоу" се придържа стриктно към предшественика си - и по отношение на използването на няколко камери, и при заснемането на живо пред аудитория.

То е за всички, които с удоволствие ще си припомнят тийнейджърските години от 90-те (макар и на друг континент) и проблемите, съпътстващи израстването. Нека пък да видим толкова ли са били различни американските от нашите в бурните първи демократични години на България.

7. "White House Plumbers", HBO Max, биграфичен, драма, исторически, очаквана премиера - март 2023 г.

Мини-сериал от 5 части, в който се разкрива истинската история за това как мозъците зад Уотъргейт, Е. Хауърд Хънт (Уди Харелсън) и Г. Гордън Лиди (Джъстин Теру), случайно свалят президентството на Никсън, докато в действителност се опитват да го защитят.

Сериалът е отчасти базиран на книгата на Егил Крог и Матю Крог "Интегритет".

Дори само участието на Уди Харелсън и Джъстин Теру е достатъчно, за да добавя този сериал в списъка си, но присъствието на актьори като Лена Хийди, Кирнан Шипка и Рич Сомър дават допълнително гориво на надеждата за добре инвестирано пред-екранно време.

8. "The Last of Us", HBO Max, постапокалиптичен, приключенски, драма, премиера - 15.01.2023г.

Базиран на изключително популярната едноименна игра за Playstation "Последните от нас" се развива в пост-апокалиптичния свят, след като смъртоносен вирус унищожава почти цялата съвременна цивилизация. Педро Паскал ("Мандалорецът", "Наркос", "Игра на Тронове") е в ролята на Джоел, който е нает да отведе 14-годишната Ели (Бела Рамзи, която помним като невероятната Лиана Мормонт от "Игра на Тронове") от карантинна зона до организация, която търси лек за вируса. Докато двамата пътуват из това, което е останало от САЩ, те трябва да разчитат един на друг, за да оцелеят.

Единият от създателите на сериала, Нийл Дръкман, споделя че сюжетната линия ще се различава чувствително от играта, на която е базирана. Екипът се е опитал да я направи по-достоверна и правдоподобна, за да може да издържи на години пътешествия и приключения.

На Педро Паскал му идва отвътре да играе роли, в които гадният и безчувствен на пръв поглед човек се превръща в рицар на бял кон. Очакванията ми са той и Бела Рамзи да дадат с играта си живот на този така изтъркан иначе сюжет.

9. "Daisy Jones & The Six", Amazon Prime Video, музикален, драма, премиера - 3 март 2023 г.

Включих "Дейзи Джоунс и Шестимата" в списъка си още през 2019, когато научих, че продуцент на сериала ще бъде Рийз Уидърспун. Тя има много хубав книжен клуб, в който всеки месец се чете по една нова книга, а милионните членове й помагат да подбира заглавията, които след това да продуцира. Рийз продаде през 2021 продуцентската си компания "Hello Sunshine" за близо 900 милиона долара, като запази 18% в нея. "Hello Sunshine" успя да продуцира заглавия като "Големи малки лъжи", "Сутрешното шоу", "Малки пожари навсякъде".

Мини-сериалът "Дейзи Джоунс и Шестимата" е създаден по бестселъра на Тейлър Дженкинс Рийд и цели да ни пренесе в творческия хаос на 70-те години на миналия век, във вихъра на рокендрола.

Музиката за сериала е създадена от Мейгън Симънс и към момента е достъпна само за абонатите на Apple Music.

10. "Fatal Attraction", Paramount+, трилър, драма, очаквана премиера - пролетта на 2023 г.

Една от причините психотрилърът "Фатално привличане" да имаше такъв успех бе неочакваната развръзка. Как сериалът, базиран на филма от края на 80-те, ще повтори този успех, все още ми убягва.

Играта на Майкъл Дъглас и особено тази на Глен Клоуз беше втората причина. Едва ли има човек, който да го е гледал и да не може да се сети за "зайчето" и сцената с ножа. Засега знаем, че зайчето остава с роля в сериала, но връзката между героите ще бъде развита в повече дълбочина и знанието за развръзката ще бъде компенсирано от появата на повече пластове в актьорската игра. Нелеката задача се е паднала на Джошуа Джаксън и Лизи Каплан. Джошуа ни е познат от "Аферата", "Малки пожари навсякъде", "Границата", а Лизи - от "Господарите на секса", където си партнираше с Майкъл Шийн. Дали ще бъде по силите им да ни привлекат фатално, ще разберем скоро.

Приятно гледане и не забравяйте да споделите вашето мнение след това. Списъкът не е изчерпателен, така че добавяйте в коментарите идеи за други интересни заглавия на сериали, които очаквате през 2023 г.