Истински истории и реални хора зад героите на Брад Пит и Марго Роби във "Вавилон"

© "Форум Филм България"

Не след дълго "Вавилон", най-новият епос за Златния век на Холивуд на Деймиън Шазел, тръгва по кината, точно навреме за сезона на годишните филмови награди.

Със сюжет, съсредоточен около прехода на Холивуд от неми към озвучени филми в края на 20-те години на миналия век и звезден актьорски състав, спокойно може да се каже, че "Вавилон" ще бъде един от най-обсъжданите филми през идните месеци.

Ще има сравнения между него и "Имало едно време в Холивуд" на Куентин Тарантино - и двата филма са тричасови епоси, чието действие се развива по време на повратна точка в историята на Холивуд, с Брад Пит и Марго Роби в главните роли. Но може би най-голямата прилика е въпросът дали това е истинска история, пише Collider.

Най-общо казано, Вавилон е измислена история. Героите на Пит и Роби, съответно Джак Конрад и Нели ЛаРой, не съществуват, както и другите главни роли, изиграни от Диего Калва, Джийн Смарт, Джован Адепо и Ли Джун Ли. Но Шазел все пак е бил вдъхновен от истински хора, които са били активни в Холивуд през този период.

"Вавилон" поставя в светлините на прожекторите актьора на върха на славата Джак Конард (Брад Пит), готовата на всичко, за да бъде звезда Нели ЛаРой (Марго Роби) и вярващия, че киното е нещо повече от живота Мани Торес (Диего Калва). Съдбите на тримата се преплитат, за да разкрият по-зрелищен и болезнено откровен начин човешката природа - от най-бляскавата до най-анималистичната ѝ същност.

Героят на Брад Пит е вдъхновен от Джон Гилбърт

Героят на Пит е най-яркият пример. Той до голяма степен се основава на Джон Гилбърт, един от най-успешните актьори от епохата на нямото кино, чиято кариера претърпява почти пълен крах, когато озвучените филми започват да набират популярност.

Гилбърт - известен също с титлата "Великият любовник" заради всепризнатите си роли в романтични филми като The Big Parade и Flesh and the Devil - е майстор на мълчаливото актьорско изкуство, умело правейки силни изпълнения само с движенията на лицето и тялото си.

Появата на озвучените филми обаче налага нов вид актьорско майсторство и скоро става ясно, че неестественото произнасяне на реплики и скованото поведение на Гилбърт не са подходящи за тази нова смела ера в правенето на филми.

Упадъкът на Гилбърт може да се дължи не само на ограниченията му като актьор, а и на все по-противоречивия му личен живот и вътрешните конфликти със студията.

Той се жени четири пъти в рамките на само дванадесет години (като същевременно редовно го свързват с други видни актриси като Грета Гарбо и Марлене Дитрих), известен е с любовта си към алкохола и има репутацията на труден за работа човек - проблеми, заради които продуцентите не са склонни да го наемат.

Последните му години са изпълнени с проблеми с алкохола. Той умира трагично през 1936 г. само на 38 години.

Героинята на Марго Роби е базирана на Клара Боу

Героинята на Роби - Нели ЛаРой, е по-скоро смесица. Въпреки че първоначално тя е била базирана на Клара Боу, докато Ема Стоун била определена за ролята, нейната героиня впоследствие била пренаписана.

Родена в бедност и отгледана от баща сексуален насилник и от психически нестабилна майка, Боу пробива в развлекателната индустрия на крехката възраст 16 години, след като печели конкурс за модели на списание Brewster, и само за няколко години тя става централна фигура в някои от най-емблематичните филми на епохата (най-вече Wings, първият носител на Оскар за най-добър филм).

Нейният произход от работническата класа и освободения ѝ екранен образ я правят хит сред публиката.

Това се съчетава с екстравагантния ѝ начин на живот, олицетворяващ всичко, което е направило бурните двадесет години толкова прочуто десетилетие, и за разлика от някои нейни колеги, само увеличава популярността ѝ.

За съжаление обаче се оказва нож с две остриета. Това, което било толкова привлекателно в бляскавия свят на 20-те години на миналия век, станало крайно непривлекателно, когато Голямата депресия се разраснала, за да обхване страната през 30-те години. Нейният елитарен образ се оказал лесна мишена за пресата.

Въпреки че успява да премине от неми към озвучени филми по-лесно от повечето актьори, няма съмнение, че тя е била по-силен изпълнител преди появата на озвучените филми.

Нейните опити да преконфигурира образа си на по-сериозен актьор се провалят. Тя се пенсионира през 1933 г. и живее със съпруга си и колега актьор Рекс Бел.

През последните си десетилетия е измъчвана от физическо и психическо заболяване, трагично напомнящо това на майка ѝ. Умира през 1965 г. на 60-годишна възраст.

Други вдъхновения зад героинята на Роби

Клара Боу далеч не е единствената актриса, от която Шазел черпи идеи за героинята си.

Алма Рубенс и Джийн Ийгълс са още две вдъхновения, като и двете са сред най-успешните актриси на 20-те години, докато тежките им зависимости към наркотиците не им костват много повече от кариерата. И всичко това, преди да е приключил преходът към озвучените филми.

"Сила и съблазън в едно": история на червения тоалет на Марго Роби във "Вавилон"

Джоан Крофорд също е сочена като източник на вдъхновение, макар да се различава от другите по това, че кариерата ѝ започва напълно да се развива едва след ерата на нямото кино в Холивуд.

Не всички са измислени

Главните герои във "Вавилон" може и да са измислени, но има и такива, които са базирани на действителен образ.

Например Макс Мингела в ролята на Ървинг Талбърг, ръководител на продукцията в MGM, чието внимателно ръководство се оказва от съществено значение за превръщането му в най-успешното студио в класически Холивуд. Самият Талбърг е сред най-влиятелните фигури в цялата история на киното.