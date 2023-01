Британската прогресив рок група "Йес" продаде каталога си на "Уорнър мюзик груп"

Кадърът е от фейсбук страницата на групата

Уорнър мюзик груп" придоби от "Атлантик рекърдс" каталога на британската прогресив рок група "Йес", предаде ЮПИ.

"Йес" издава редица албуми с "Атлантик", включително едноименния си дебютен албум Yes (1969), Fragile (1971), Close to the Edge (1972) и $90125" (1983).

Пълната сделка включва 12 студийни албума, записи на живо и компилации.

"Запознах се с "Йес", докато работех в магазин за грамофонни плочи в Охайо през 1983 г. Хареса ми албумът "90125" и отидох да видя групата на живо, където се влюбих в техните невероятни песни. Оттогава съм им фен и ние сме абсолютно развълнувани, като за нас е огромна чест, че силната връзка между "Йес" и "Уорнър мюзик" ще продължи завинаги", каза президентът на глобалния каталог на новите собственици Кевин Гор в изявление.

"Цялото семейство на "Йес" работиха ентусиазирано заедно с "Уорнър мюзик", за да се осъществи тази историческа сделка. Тя гарантира, че емблематичните им записи ще продължат да бъдат обгрижвани по оптимален начин, за да радват техните фенове от повече от пет десетилетия и да намират нови почитатели", каза още Гор.

Групата "Йес" първоначално е създадена от басиста Крис Скуайър, певеца Джон Андерсън, китариста Питър Банкс, клавириста Тони Кей и барабаниста Бил Бруфорд през 1968 г. Продали са повече от 30 милиона албума по целия свят.

Формацията днес се състои от Стив Хау, Джеф Даунс, Били Шъруд и Джон Дейвисън.