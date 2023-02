С още четири "Грами" Бионсе счупи рекорда за всички времена, но пак не е с най-добър албум

© Reuters

Суперзвездата Бионсе счупи рекорда за най-много победи в кариерата си на музикалните награди "Грами" в неделя, но отново загуби в престижната категория за албум на годината, този път спечелена от британския певец Хари Стайлс. Това е четвъртият път, в който неин албум е номиниран, но не упява да победи.

Бионсе добави четири награди "Грами" към колекцията си, с което общо в кариерата си е събрала 32 грамофончета и надмина броя на покойния класически диригент Дьорд Солти.

Въпреки успеха си през годините, 41-годишната певица, композитор и актриса никога не е поручавала трофея за най-добър албум. Стайлс получи тази чест за "Къщата на Хари".

"Бях толкова вдъхновен от всеки един изпълнител в тази категория, каза изненадан Стайлс, докато приемаше наградата. В нощи като тази очевидно е толкова важно за нас да помним, че няма такова нещо като най-доброто в музиката."

Гласувалите приблизително 11 000 членове на Академията за звукозапис разпределиха най-добрите награди между няколко изпълнители.

About Damn Time на Lizzo спечели наградата за запис на годината. Тя посвети наградата на Принс, като каза, че покойният изпълнител я е вдъхновил да прави позитивна музика. Лизу също поздрави Бионсе и си спомни как е избягала от училище в пети клас, за да види изпълнението ѝ на "Halo" на концерт. "Ти очевидно си творецът на нашия живот", каза Лизу.

Just Like That на блус певицата Бони Райт спечели наградата за песен на годината.

Стайлс триумфира в конкуренция с такива имена като Бионсе, пуерториканския рапър Bad Bunny, Лизу, Адел и ABBA.

Бионсе излезе на сцената, като си осигури рекорда на Грами за всички времена с наградата за най-добър денс/електронен албум за "Renaissance". "Опитвам се да не бъда твърде емоционална. Опитвам се просто да приема тази вечер", каза Бионсе.

По-рано в церемонията Бионсе отсъстваше, когато беше обявена за победител в категорията за най-добра R&B песен за Cuff It. Водещият Тревър Ноа каза, че певицата е заседнала в задръстване. По-късно той й връчи трофея на мястото й сред публиката с думите "Не знам как може да попаднеш в задръстване, след като се движиш през времето и пространството".

Американската джаз певица Самара Джой беше обявена за най-добър нов изпълнител.

Самара Джой с "Грами" за най-добър вокалист в джазов албум и най-добър нов изпълнител