Риана ще пее на връчването на "Оскарите", работи по нов албум

Организаторите на наградите "Оскар" съобщиха, че Риана ще пее на церемонията на 13 март. Поп звездата ще участва с песента "Lift me Up", която е част от саундтрака на филма "Черната пантера: Уаканда завинаги".

Сингълът е в надпреварата за статуетка за най-добра оригинална песен от филм. "Lift me Up" е първата номинация за "Оскар" на Риана, която е носителка на 9 награди "Грами". Последната солова песен, която певицата пусна, беше "Love on the Brain" от 2016 г.

Участието на поп звездата на церемонията ще бъде второто, след като тя направи голямото си завръщането на сцената на Супербол. В последните няколко години Риана се занимаваше основно с линията си гримове и бельо. През юни 2022 г. изпълнителката роди син от рапъра ASAP Rocky и се появяваше много рядко в публичното пространство.

По време на участието си на Супербол Риана обяви, че очаква второ дете, но за радост на своите фенове загатна, че няма да отсъства дълго от сцената. В интервю за британския "Вог" тя потвърди, че работи по нов албум. Певицата не се ангажира с конкретни срокове, но се надява скоро да бъде готов.