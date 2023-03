© instagram/billieeilishfragrances

Певицата Били Айлиш дебютира като актриса в сериала "Рояк" (Swarm), съобщи ЮПИ.

Тя сподели клип от психологическия хорър в "Инстаграм". Сериалът е създаден от Доналд Глоувър и Джанин Нейбърс. Той е за млада жена, обсебена от поп-звезда, която прилича на Бионсе и има много активни фенове.

В актьорския състав са Доминик Фишбек, Клоуи Бейли, Карън Родригес, Дамсън Идрис, Рори Кълкин, Парис Джексън. Били Айлиш играе Ива - момиче, което притежава лечителски способности.

Били Айлиш е известна с песните Ocean Eyes, When the Party's Over, Bad Guy. През 2020 г., когато беше на 18 години, тя спечели и четирите основни награди "Грами" - за албум, песен, запис на годината и най-добър нов изпълнител за първия си албум When We Fall Asleep, Where Do We Go? . Тя издаде втория си студиен албум Happier Than Ever през юли 2021 г. Участвала е в документални филми и е озвучавала себе си в сериала "семейство Симпсън".