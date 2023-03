"Нетфликс" пуска филм за рок групата "Кис" през 2024 г.

© Brian Lowe Музикантите от "Кис" в момента са на прощално световно турне

Биографичен филм за първите четири години от съществуването на рок група "Кис" пуска "Нетфликс" през 2024 г., съобщи "Билборд", позовавайки се на дългогодишния мениджър на групата Док Макгий.

Той говори за проекта неотдавна в музикалното шоу на Майк Брун. "Това и биографична продукция за първите четири години на "Кис", каза мениджърът. Той добави, че работата на продукцията с режисьор Джоузеф Макгинти Никъл, известен като Макджи, тепърва започва и се предвижда да излезе през 2024 г. на стрийминг платформата "Нетфликс". От екипа на режисьора не са отвърнали на запитването на "Билборд" за участието му в проекта.

Съоснователят на групата Пол Стенли още през април 2021 г. публикува в Туитър линк към публикация в онлайн изданието "Дедлайн" с подробности за проекта. Информацията тогава бе, че филмът ще е по подобие на продукцията "Бохемска рапсодия" от 2018 г. за "Куин" с акцент върху личността и ролята на Фреди Меркюри.

Пол Стенли от KISS: Ако правите магия на сцената, всичко останало е бонус

Музикантите от "Кис" в момента са на прощално световно турне.

Според продуцента "Кис" може да продължи живота си като бранд. "Не мисля, че "Кис" ще изчезне", каза той.

Групата е основана през 1973 г. в Ню Йорк. За 46-годишното си съществуване тя е продала над 100 милиона копия от албумите си. Сред най-популярните хитове са "I Was Made for Lovin' You", "Strutter", "Black Diamond".