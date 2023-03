"Куийн" подновяват турнето си Rhapsody в променен вариант

© Reuters

Британските рокаджии Queen и американският певец Адам Ламбърт тръгват отново на път, връщайки обновеното си и разширено турне Rhapsody в Северна Америка след четири години прекъсване.

Китаристът Брайън Мей, барабанистът Роджър Тейлър и Ламбърт обявиха в петък, че ще се върнат тази есен там, където за първи път стартираха турнето през 2019 г.

Поредицата от 14 концерта започва на 4 октомври в Балтимор и приключва в Лос Анджелис на 11 ноември.

"Това еволюира, така бих го казал. Бях изкушен да нарека това The revved up Rhapsody Tour (в свободен превод - "Rhapsody Tour на по-високи обороти, с повече газ"), защото е малко по-различно от начина, по който го видяхте последния път", каза Мей пред "Ройтерс" в съвместно интервю с Тейлър и Ламбърт.

"Били сме по целия свят с него. Случвали са се всякакви неща. Различни песни, различна продукция. Винаги вкарваме нови неща. И така, сега го гледате и едва ли е разпознаваем от начина, по който започна."

Новите дати следват турне в Обединеното кралство и Европа миналата година със 150-минутен сет лист, включващ класики на Queen като We Will Rock You, Don't Stop Me Now и Somebody To Love на фона на ослепителни специален ефекти.

"Харесва ни да опитваме и да представяме различни песни, така че по-дълбоко навлизаме сред големите хитове, просто за да се поддържаме свежи и да (дадем) на шоуто малко повече дълбочина. Няма да е същото, както хората са виждали преди," каза Тейлър.

"Хубаво е да се даде визуален контекст на тези песни, които хората познават толкова добре. И... това променя част от възприятието за песента или усещането за песента, когато я поставите до друга, когато фонът е определена среда", добави Ламбърт.

През октомври Queen издадоха преоткритата песен Face It Alone с участието на покойния фронтмен Фреди Меркюри, която първоначално беше записана в края на 80-те по време на сесиите за оглавилия класациите албум на групата The Miracle, но не попадна в него.

Попитан дали може да има бъдещи подобни издания с участието на Меркюри, Мей каза: "Трудно е да отговоря... Има няколко малки парчета с участието на Фреди, но става все по-трудно и по-трудно да се намери нещо, което не е чувано."

75-годишният Мей беше в Бъкингамския дворец миналата седмица, за да получи от британския крал Чарлз рицарското си звание за заслуги към музиката и благотворителност.

"Имахме доста контакти с крал Чарлз през годините, така че беше приятно да го видим, имахме приятен малък разговор", каза Мей, добавяйки, че монархът го попитал за коленете му, когато трябвало да коленичи, както изисква церемонията.

"Беше много задушевно, бяха със семейството си там. Той положи меча на двете ми рамена и ме попита за коленете ми... Говорихме за това (колена), защото сме на възраст. Година по-възрастен съм от него."