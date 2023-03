Хореографът Марко да Силва Ферейра представя новия си спектакъл на ONE DANCE WEEK 2023

© One Dance Week C A R C A Ç A / CARCASS съчетава традиционен фолклор със съвременни градски танцови стилове.

Португалският хореограф Марко да Силва Ферейра се завръща на 26 май в Пловдив с новата си сценична продукция C A R C A Ç A / CARCASS. С неговия спектакъл BISON се закри изданието на ONE DANCE WEEK през 2022 г.

Португалската звезда на танца Марко да Силва Ферейра закрива ONE DANCE WEEK

C A R C A Ç A / CARCASS

На португалски език C A R C A Ç A биват наричани "различните". Танцьорите изпълняват сложни стъпки, които съчетават традиционен фолклор със съвременни градски танцови стилове (като техно, транс, дъбстеп), които се появяват в култури, характерни за малцинствени общности (например LGBTQIA+ и общности от бившите колонии).

C A R A Ç A е хореографска среща между унифициращия фолклор и освобождаващата самоизява, между правилата и отклоненията от правилата в танците, приписвани на малцинствени и маргинални общности. Тази среща показва как работи паметта и как се изгражда принадлежност, съобщават организаторите.

© One Dance Week Танцьорите изпълняват сложни стъпки, които съчетават традиционен фолклор със съвременни градски танцови стилове.

Десетима танцьори, включително хореографът Марко да Силва Ферейра, отвеждат публиката на път към изграждане на колективна идентичност, културна принадлежност, обща памет. Интензивните и сложни движения на краката и подскоците са предговора в танцовия речник на Ферейра, който говори за съпротивление и бунт, за обединение и приобщаване, за самоопределение и многообразие.

Белият килим, електронната музика, барабаните на живо и ефектното осветление усилват усещането за клубна атмосфера или карнавал - там, където всеки е различен и сам в своето веселие и болка, но също така е и част от цялото. С изпълнението си Ферейра задава редица въпроси: Каква е ролята на индивидуалните личности в изграждането на една общност? Каква е движещата сила на една идентичност? Как решаваме кое да помним и кое да забравим, израствайки през личния си свят и този на другите?

За да даде отговори, той разравя наследството на европейските традиционни танци, за да извади на показ техните базисни движения и постановки. Техните "кодове" обаче са остарели, дори потискащи. Те не важат в днешния пъстър градски и социален контекст. Те изключват идентичности, групи и отношения, различни от доминантните.

© One Dance Week C A R A Ç A е хореографска среща между унифициращия фолклор и освобождаващата самоизява.

МАРКО ДА СИЛВА ФЕРЕЙРА

Марко да Силва Ферейра е един от подкрепените от Big Pulse Dance Alliance артисти и една от най-интересните фигури на съвременната танцова сцена. C A R C A Ç A, чиято световна премиера се състоя на 21 и 22 октомври 2022 в Teatro Municipal, Порто, е копродукция на ONE DANCE WEEK, New Baltic Dance (Литва), Julidans

(Нидерландия), Tanz im August/HAU Hebbel am Ufer (Германия), Dublin Dance Festival (Ирландия), Teatro Municipal do Porto и Centro Cultural de Belém (Португалия).

Роден в Санта Мария да Фейра, Португалия, Марко започва своята кариера в областта на танцовото изкуство през 2004-а. Пред 2009-а Марко печели първо място на платформата Eurobattlе в категорията "Нов стил", както и телевизионното предаване You Think You Can Dance в Португалия.

Премиерата на първото му соло като хореограф - NEVOEIRO 21, се състоя в театър Campo Alegre в Порто през 2012-а. Спектакълът беше представен на Solos Festival (Лисабон, Евора и Торес Ведрас), както и на международния фестивал за уличен театър Mais Imaginarius 2012 в Санта Мария да Фейра.

Европейски съюз на танца

Със спектакъла HU(R)MANO Марко да Силва Ферейра е избран да представлява португалските млади артисти и става част от селекцията на Aerowaves Twenty15. Работи като асистент - хореограф в пиесата Hamlet (2014) на Мала Воадора и във Veraneantes (2017) на Нуно Кардосо. Също така, Марко е артистичен помощник на Виктор Уго Понтеш в продукциите Se alguma vez precisares da minha vida, vem e toma-a и Carnaval (и двете през 2016).

Между 2018-а и 2019-а Марко е асоцииран артист на Общинския театър на Порто, а между 2019-а и 2021-а - в Centre chorégraphique National de Caen в Нормандия. През 2020-а той получава покана за създаде кратка продукция за Националната балетна трупа, озаглавена CORPOS DE BAILE. Спектакълът SIRI (2021) продължава сътрудничеството на хореографа с режисьора Жорже Жакоме, след като двамата създават продукцията ÍRIS (2015) - поглед към ограниченията на времето през образи, визуална конструкция и дискурса за паметта.

Билети за спектакъла на 26 май в Дом на Културата "Борис Христов", Пловдив са вече в продажба на касите на EasyPay в цялата страна и онлайн в мрежата на EPAYGO.