Американският даркуейв проект The Soft Moon гостува в София

Американският даркуейв и индъстриъл проект The Soft Moon гостува в София на 5 април в голямата зала на клуб Mixtape 5.

Зад проекта стои Луис Васкес, който развива The Soft Moon от 2009 г. насам, като през годините името се превърна в синоним на мрачна музика. Постепенният му пробив доведе до международно признание, привлече вниманието на групи като Interpol и Depeche Mode, с които Васкес беше на турне. Псевдонимът му стои до ремикси за How to Destroy Angels, Boy Harsher, She Past Away, Trentemøller.

В София той ще представи петия си албум Exister, определен от Pitchfork като демонстриращ "ново ниво на дълбочина и откровеност", а от Slant Magazine като неговият "най-амбициозен и разнообразен албум досега".

Преди изпълнението на The Soft Moon на сцената ще излязат Trace Amount и Vague Voices.

Trace Amount е проект на композитора и визуален артист Брендън Галахър от Ню Йорк. Миналата година излезе дебютният му албум Anti Body Language, в най-добрите традиции на ранния Nine Inch Nails, Skinny Puppy и Nitzer Ebb.

Vague Voices e електронното дуо на Ангел Симитчиев (познат от групи като Expectations и Leaver) и Стефан Бъчваров (Cyberian). Те вече имат два албума зад гърба си като част от лейбъла за нойз и дроун музика Amek.

Концертът започва в 20 ч., а билети могат да бъдат намерени в мрежата на EPAYGO и на входа на клуба. Събитието се организира от активните от вече 15 години организации Alarma Punk Jazz Fest и Indioteque. За тях това е първи концерт след разпродаденото гостуване на Алекс Хан Хунтай в София, а сред предстоящите им събития е концертът на датското синт-поп дуо Gents на 3 юни в Singles.