Ирландската звезда Уна Дохърти представя най-новия си спектакъл на ONE DANCE WEEK 2023

© One Dance Week Дохърти е наградена със Сребърен лъв от Венецианското биенале през 2021 г.

Ирландската сензация Уна Дохърти, наградена от Венецианското биенале със Сребърен лъв през 2021 г., гостува в Пловдив с новата си творба NAVY BLUE. Спектакълът, копродукция на Big Pulse Dance Alliance, включва оригинална музика от Jamie xx и Сергей Рахманинов и ще бъде представен на 19 май в Дом на културата "Борис Христов".

Хореографът Марко да Силва Ферейра представя новия си спектакъл на ONE DANCE WEEK 2023

NAVY BLUE

Танцьорите в спектакъла са облечени в работнически униформи, движат се под музиката на Рахманинов и на Jamie xx, минавайки през различни настроения - тревога, болка, отчуждение, копнеж, решителност, ентусиазъм. Обгръща ги тъмнината на нощта или самият потискащ безкрай на Вселената. Мрачна синева, но с лъч надежда. Потискащ алгоритъм на незначителността, но с възможност за бягство. Така организаторите представят спектакъла на Дохърти.

Чрез пърформанса си тя задава различни въпроси: Какъв е смисълът на танца? Какъв е смисълът на всичко изобщо? Имат ли значение действията и думите ни, щом животът, както го измерваме и възприемаме, е само прашинка от величието на Космоса?

Обявена за звезда на съвременната танцова сцена с първите си солови спектакли за бруталната красота на Белфаст, работническата експлоатация, сексуалността и религията, Уна Дохърти достига най-големите сцени в света с трудните теми, а през 2021-а печели престижния Сребърен лъв за най-добър млад артист на Венецианското биенале за танц. NAVY BLUE е нейната нова и най-мащабна творба.

© One Dance Week В работата си Дохърти засяга множество обществени проблеми и достига до хора, които по принцип не биха отишли на театър

УНА ДОХЪРТИ

Уна Дохърти е родена на 22.05.1986 в Лондон, а през 1996-а се премества в Белфаст, Северна Ирландия. Учи в колежа "Сейнт Луис" в Белфаст, Лондонското училище за съвременен танц, Университета на Ълстър и консерваторията LABAN в London. Завършва бакалавърска степен с отличие и записва следдипломна квалификация по съвременен танц.

Специфичната и въздействаща хореография на Уна Дохърти предизвиква международно внимание, печелейки множество награди, възторжени рецензии и престижни артистични възможности в страната и чужбина. Тя създава интензивни творби, които апелират за обществена промяна. Уна изгражда спектър от артистични взаимодействия на местно и международно ниво, включително с известния музикант Jamie XX в I don't know (2019) и хип-хоп дуета The Rubberbandits (2017 - 2019).

Със солото HOPE HUNT AND THE ASCENSION INTO LAZARUS (2015) тя печели наградата за най-добър изпълнител на Tiger Dublin Fringe Festival през 2016-а, както и приза Total Theatre Dance Award на фестивала Edinburgh Fringe през 2017-а. През същата година печели първите награди във вота на публиката и на журито на Reconnaissance Grenoble.

Уна Дохърти е избрана за един от 10-те най-добри ирландски артисти за 2017-а от Irish Times. През същата година създава своята първа групова творба - HARD TO BE SOFT - A BELFAST PRAYER, която впоследствие е избрана за №1 в Обединеното кралство от "Гардиън" за 2019-а година.

Дохърти е сред селектираните артисти на Aerowaves 2017, артист на Prime Cut Productions REVEAL и на The MAC Theatre Belfast (2016-2017), асоцииран артист в театър Maison de la Danse в Лион, Франция (2017-2018), асоцииран артист в Центъра по изкуства La Briqueterie във Витри сюр Сен, Франция (2017 - 2019), както и артист-резидент на Дъблинския танцов фестивал (2020 - 2022).

Европейски съюз на танца

"Интересите, страстите и изключителните инстинкти на Дохърти никога не са се нагаждали към утвърдения танцов свят. Вдъхновена от клубната култура и "неформалните" танци, Дохърти усъвършенства майсторството си чрез проби и грешки, а подходът ѝ е нестандартен, креативен, суров и смел. Важното в нейната работа е, че тя достига и говори на много хора, които обикновено не биха дошли в театъра. Тази награда ще напомни на света, че няма един-единствен начин да станеш велик артист. Изкуството се крие във вас и винаги ще излезе навън", пише за нея Уейн Макгрегър, когато Дохърти печели Сребърен лъв на Венецианското биенале през 2021 г.

© One Dance Week Танцьорите са облечени в работнически униформи, движат се под музиката на Рахманинов и на Jamie xx, минавайки през различни настроения