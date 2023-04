Мирослава Кацарова с нова концертна програма, която смесва джаз и електронни мотиви

© Дияна Флорентин Джаз триото Мирослава Кацарова, Мирослав Турийски и Младен Димитров започва нова поредица от бутикови концерти, които носят името BLUETRONIC.

Джаз триото Мирослава Кацарова, Мирослав Турийски и Младен Димитров започва нова поредица от бутикови концерти, които носят името BLUETRONIC. Началото е на 19 април от 20:30 ч. в Sofia Live Club. Това е единственият концерт, който е планиран за столицата до края на годината.

На концерта ще прозвучат песни от и на Мирослава Кацарова в нови аранжименти с активно електронно звучене. Сред включените в програмата песни са "Иронично", "Уча се да бъда с теб" и "Летни улици". Също така музикантите ще изпълнят и кавър версии на Dance Me to the End of Love на Ленард Коен и Teardrop на Massive Attack. Създаването на реаранжирани песни с много електроника и нови бийтове е основно по идея на Младен Димитров.

"Трониката е синя заради Блу тоновете, които хармонията все пак предполага, а и заради любовта ми към провлачената вокална фраза, белязана от вродената ми тъга. Но песните и аранжиментите са много светли и ведри, сътворени в процеса на репетиции. Младен Димитров, чието алтер его е DJ Mr. Moon, се е погрижил да подреди атмосферни звуци, генерирани електронно, допълващи хипнотичните ритми, които сам ще си изсвири акустично", разказва Мирослава Кацарова.

Следващият концерт ще бъде в края на май в Пловдив. На 13 юли джаз триото ще участва на фестивала "Джаз в Бургас", а на 9 август концертът ще бъде част от програмата на Банско джаз фестивал. До края на годината BLUETRONIC ще може да бъде слушан още във Варна, Созопол, Велико Търново и Шабла.

Билети за концерта в Sofia Live Club могат да бъдат намерени тук.