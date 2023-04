Филми на Кен Лоуч, Тод Хейнс и Джейлан са в официалната селекция на фестивала в Кан

© Скрийншот от пресконференцията На официална пресконференция беше обявена селекцията на кинофестивала в Кан, който ще се проведе между 16 и 27 май.

На пресконференция в Кан беше обявена официалната селекция за 2023 г. за кинофестивала, който ще се проведе между 16 и 27 май. Фестивалът ще бъде открит с филма "Жана дю Бари" на режисьора Майуен льо Беско, която изпълнява и главната роля. Продукцията разказва за Жана дю Бари - една от най-известните куртизанки на крал Луи XV. В ролята на монарха е Джони Деп, за когото това е първа роля в игралното кино след съдебния процес срещу бившата му съпруга Амбър Хърд.

Новият филм с Джони Деп ще открие кинофестивала в Кан

В конкурсната програма участват 8 филма, сред които Kuru Otlar Üstüne на турския режисьор Нури Билге Джейлан. Негови филми често се селектирани за кинофестивала, като "Отчуждение" спечели голямата награда на журито и наградата за най-добър актьор през 2002 г.

За награда от кинофестивала ще се състезава и дългоочакваният "Астероиден град" на Уес Андерсън. Героите в него населяват град от 50-те години на миналия век, завинаги променен от небесни тела. В американската продукция участват Скарлет Йохансон и Том Ханкс. Другият дългоочакван американски филм, който ще участва в конкурсната програма, е May December на Тод Хейнс. Сюжетът проследява една актриса, която прави проучване за бъдеща роля и се среща с прототипа на своята героиня. Ролите се изпълняват от Джулиан Мур и Натали Портман.

На фестивала ще бъде показан и Fallen Leaves на финландския режисьор Аки Каурисмаки. Неговият филм "Мъжът без минало" беше награден с Голямата награда на филмовия фестивал в Кан през 2002 година.

Вим Вендерс е отново в официалната селекция с "Перфектни дни" (Perfect days).

По време на кинофестивала ще бъде излъчен и най-новият филм La Chimera на италианския режисьор Аличе Рорвахер, както и Monster на японския режисьор Хирокадзу Корееда. В конкурсната програма участват и два филма от Великобритания - The Old Oak на Кен Лоуч и The Zone of Interest на Джонатан Глейзър.

"Индиана Джоунс 5" и "Убийците на цветната луна" на Скорсезе ще бъдат показани в Кан

Извън конкурсната програма остава петият филм от поредицата за Индиана Джоунс - "Индиана Джоунс и реликвата на съдбата", както и новият филм на Мартин Скорсезе - "Убийците на цветната луна". Другото чакано заглавие, които няма да се състезава, но ще бъде показано в Кан, е "Странният начин на живот" на Педро Алмодовар. Това е късометражен уестърн, в който участват Итън Хоук и Педро Паскал, който нашумя с участието си в сериала "Последните оцелели".