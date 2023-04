"Кое е истинско и кое фалшиво": Софтуер създаде песен с гласовете на Дрейк и The Weeknd

© Pinterest Дрейк

Изкуствен интелект създаде песен с гласове, които пресъздават тези на Дрейк и The Weeknd, съобщава БТА. Песента се казва Heart On My Sleeve и беше пусната в петък в "ТикТок" от анонимен потребител, наречен Ghostwriter977. Създателят твърди, че песента е създадена от софтуер, обучен по гласовете на музикантите.

През уикенда парчето бързо набра популярност. Видеоклипове с песента в "ТикТок" бяха гледани над 15 млн. пъти, а в стрийминг платформата "Спотифай" парчето събра над 600 000 слушания. Коментарите в "ТикТок" варират в двете крайности: от "това е първата песен на изкуствен интелект, която всъщност ме е впечатлила" до "изкуственият интелект става опасно добър".

Анонимният потребител публикува песента и в "Ютюб", където написа, че "това е само началото". Потребителите пишат коментари, че вече не могат да разберат кое е истинско и кое фалшиво.

Успехът на песента обаче не продължи много дълго. На 17 април Heart On My Sleeve беше изтеглена от "Спотифай", както и от други платформи като "Епъл мюзик", "Дийзър" и "Тайдъл". Представители на Дрейк и The Weeknd засега отказват коментар.

Миналата седмица "Юнивърсъл мюзик груп" призова стрийминг платформи като "Спотифай" да блокират достъпа на компаниите за изкуствен интелект до песните на лейбъла, за да обучават техните машини. От Асоциацията на звукозаписната индустрия в Америка (RIAA) предупредиха, че това е масово нарушаване на авторските права. Миналия месец голяма коалиция от браншови организации каза, че технологията на изкуствения интелект не трябва да се използва, за да "замени или подкопае" човешкото изкуство.