"Колосът" Стефан Капичич от филма "Дедпул" ще бъде гост на фестивала "Анивенчър"

© "Анивенчър" Актьорът Стефан Капичич, който изигра Колоса във филмите за Дедпул, ще бъде специален гост на фестивала "Анивенчър"

Актьорът Стефан Капичич, който изигра Колоса във филмите за Дедпул, ще бъде специален гост на фестивала "Анивенчър". Той ще се проведе на 8 и 9 юли в "Интер Експо Център".

Капичич е сръбски актьор, роден в Германия, добил голяма популярност с ролята си на Колос в касовите екранизации на "Дедпул" от вселената на "Марвел". Той притежава внушителна физика и говори 9 езика. Участва и в новия втори сезон на хитовия сериал "Южен вятър: На границата", който проследява сръбския подземен свят. Преди броени дни беше потвърдено участието на Капичич в третото продължение на "Дедпул", където ще гледаме още Райън Рейнолдс и Хю Джакман. Премиерата на филма предстои догодина.

© "Анивенчър" Илюстрация на Йехуда и Мая Девир

Във фестивала ще се включи и една от най-обичаните семейни двойки художници - Йехуда и Мая Девир, станали познати по целия свят със забавните илюстрации, базирани на ежедневието им. След големия успех на уебкомиксите, които изобразяват широк спектър от теми, касаещи връзката им, и все повечето последователи в социалните мрежи, Йехуда и Мая Девир издават и поредица от книги One of Those Days.

Специално за фестивала в България ще пристигне и атрактивният косплейър Pretzl Cosplay от Нидерландия. Сред вече обявените гости на фестивала са актьорите Том Влашиха, когото познаваме от образите му в сериала на HBO "Игра на тронове" и "Странни неща" на "Нетфликс", както и Виктор Доробанту, стоящ зад атрактивния образ на "Нещото", който служи вярно като помощник на семейство Адамс в хитовия сериал "Уенсдей". Феновете на косплея ще видят и звездата от Тайланд Юджийн Фей, която от 23 години се занимава с грим, изготвяне на костюми и декори.