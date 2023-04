Хореографът Марко Д’Агостин представя спектакъл за писмата, които остават без отговор

© One Dance Week Марко Д’Агостин е италиански артист в областта на танца и пърформанса, носител на наградата UBU за най-добър изпълнител под 35 години.

Има писма, които остават без отговор. Послания, които други чуват години по-късно". Така организаторите на ONE DANCE WEEK 2023 представят Марко Д'Агостин и неговия танцов спектакъл BEST REGARDS. Италианският хореограф ще бъде гост в седмицата на танца и ще представи пърформанса си на 24 май в Дом на културата "Борис Христов" - Пловдив.

BEST REGARDS

Танцът ще бъде видян като почит към една угаснала звезда и като размисъл за неизречените думи, закъснелите сбогувания и пропуснатите мигове. Помнейки завета да оставиш всичко на сцената, безусловно и неудържимо, италианският хореограф Марко Д'Агостин посвещава спектакъла BEST REGARDS на Найджъл Чарнок - британската легенда на изпълнителските изкуства, който почина през 2012 г. Бунтар, експериментатор, ментор и вдъхновител, Чарнок прави революция в танца, театъра и пърформанса, оставайки ярка следа. Той е сред съоснователите на компанията - пионер за физически театър DV8 през 80-те години на миналия век.

След като се запознават през 2010-а и работят заедно, Марко Д'Агостин променя изцяло своите възгледи като хореограф и изпълнител. Според него на сцената лимитите не съществуват и няма невъзможни неща. BEST REGARDS е танцово сбогуване с Чарнок, но и преклонение пред любовта към танца, към готовността да гориш всеки път, когато стъпиш на сцената.

"BEST REGARDS е писмо 8 години по-късно до човек, който не може да отговори", казва Марко Д'Агостин.

МАРКО Д`АГОСТИН

Марко Д'Агостин е италиански артист в областта на танца и пърформанса, носител на наградата UBU за най-добър изпълнител под 35 години. Той е асоцииран артист в Piccolo Teatro в Милано (2022-2024). Работата му поставя под въпрос ролята и работата на паметта и се фокусира върху връзката между изпълнител и зрител.

Обучавал се е при международно признати майстори като Ясмина Годер, Найджъл Чарнок, Розмари Бътчър, Уенди Хюстън и Емио Греко. След това започва кариерата си като изпълнителни, танцувайки за имена като Клаудия Кастелучи /Socìetas Raffaello Sanzio, Алесандро Скиарони, Лиз Санторо, Ирис Ерез и Табеа Мартин.

От 2010-а развива собствена хореографски дейност, участвайки в множество международни проекти, сред които ChoreoRoam Europe, Act Your Age и Triptych. Два пъти е отличен сред приоритетните компании на Европейската мрежа Aerowaves. Представя свои творби на многобройни фестивали и сцени като фестивала Les Rencontres Chorégraphiques Internationales de la Seine-Saint-Denis, Théatre de La Ville в Париж, Les Brigittines в Брюксел, The Place Theater в Лондон, Sala Hiroshima в Барселона и много други.

От 2019-а досега, след покана от Борис Шармац, Марко е един от участниците в проекта "XX танцьори за ХХ век", в който изпълнява репертоара с баварския и тиролски танц Шуплатлер от "Фолклор" на Алесандро Скиарони. Мари Шуинар, директор на Биеналето на танца във Венеция, кани Марко да създаде нова творба за танцьорите от Колежа на Биеналето през 2020-а. Марко Д'Агостин е сред от основателите на VAN, изтъкната организация за танцови продукции, която от 2015-а получава подкрепата на Министерството на културата и културното наследство на Италия.

Билети за спектакъла можете да намерите тук.