Летният фестивал Sofia Summer Fest се завръща с четвърто издание в София. Събитието ще се проведе между 30 юни до 30 септември в Южен парк II, зад музей "Земята и хората".

Фестивалът отново ще предложи на столичани и гости на града богата културна програма с много музика, театър, кино, забавления за деца, храни и напитки. Началото ще е в последния ден на юни и ще бъде бъде дадено с познатото от миналата година събитие Sofia Finest /30.06. - 02.07./ Тазгодишното издание ще премине под надслов "If life was a cocktail of" ("Ако животът беше коктейл от"). Всеки един от трите дни ще бъде с различна тема, като към интересните коктейли ще се добави нов микс от вълнуващи активности, които да разкрият нови страни от коктейлната и градска култура на столицата.

"Целта ни е да откъснем посетителите от работното ежедневие, да донесем радост, забавление, свежо настроение и наслада за сетивата, заедно с цялата палитра от изкусителни вкусове, събрани в чаша изискан коктейл и селектирана музика", казва Христина Ванчева, създател на Sofia Finest.

На 30 юни, който ще е с вход свободен, посетителите ги очакват различни проявления на тема "Изкуство" под формата на изложби, инсталации и арт кътове. На 1 юли е подготвен концерт, както и специална DJ селекция. На 2 юли, отново с вход свободен, темата "Пътешествия" ще поведе посетителите на приключения из близки и далечни страни.

През месец юли, сред събитията на Sofia Summer Fest, са представленията "Жена ми се казва Борис", "Извънредно любовно", "Горката Франция", "Игра за двама" и много други спектакли. Сред акцентите ще са концертите на "Керана и Космонавтите", "Братя Мангасарян", Хип-хоп фестивал, както и традиционните детски представление всеки уикенд и кинопрожекции.

Повече подробности за фестивала, както и пълната програма, ще можете да намерите тук.