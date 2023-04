Хореографът Мохамед Тукабри се качва на сцената на ONE DANCE WEEK със своята майка

© One Dance Week Спектакълът на Мохамед Тукабри ще се състои на 28 май в Дом на културата "Борис Христов" – Пловдив.

Силата (на) слабостта" - така се казва спектакълът на Мохамед Тукабри, в който той застава на една сцена заедно със своята майка. Танцовото си шоу той ще представи на 28 май в Дом на културата "Борис Христов" - Пловдив в рамките на ONE DANCE WEEK 2023.

"Силата (на) слабостта"

На сцената застават майка и син след години на раздяла, за да се огледат един в друг и чрез танц да съградят пространство, в което се чувстват вкъщи. "Домът е място, но може и да е усещане - колкото крехко, толкова и силно, за да се възпроизведе навсякъде. В театралната зала, в непознат град, в миналото и в бъдещето", пишат организаторите от ONE DANCE WEEK.

Майката на Мохамед Тукабри винаги е мечтала да бъде танцьорка, а той превръща танца в своя професия. Тяхното шоу е пресичане на линиите на техните физически тела, мечти, търсения, животи.

"Спектакълът е красив и нежен танцов разказ за връзката между майка и син, но и за значението на дома, когато си близо и когато си далеч. За стремежа да бъдеш на безопасно място, под покрива на обичта и споделената грижа с най-близките. Там, където си истински, естествен и открит. Там можеш да бъдеш всичко - достоен, приет, оценен и уязвим, слаб, беззащитен", казват организаторите.

Домът е силата (на) слабостта на човека, ценност и фикция, прозорци и стени, и както и да го познаваме или фантазираме, всички се завръщаме там, независимо от раса, религия, социална класа, сексуална ориентация, независимо от всичко.

В своя спектакъл Мохамед Тукабри се качва на сцената заедно със своята майка.

Мохамед Тукабри

Родом от Тунис, Мохамед Тукабри танцува от 12-годишен, започвайки с брейкденс. Става част от трупата на Балетен театър "Сибел" под ръководството на Сихем Белходжа (2002-2008). На 16-годишна възраст постъпва в Международната танцова академия в Париж. Завръща се в Тунис през 2007-а, за да следва в Средиземноморския център за съвременен танц. Между 2006-а и 2008-а работи с хореографа Имед Джемаа.

През 2008-а Мохамед започва обучение в P.A.R.T.S - танцово училище в Брюксел, ръководено от Анне Тереза де Кеерсмакер. По също време участва в спектакъла BABEL (2010) на Сиди Ларби Черкауи и Дамиен Жале от белгийската Eastman Company. В периода 2013-2018 Мохамед е част от състава на Needcompany - международна компания в Брюксел, основана от Ян Лауерс и Грейс Елън Барки. Участва и в римейка на репертоарната постановка ZEITUNG (2012) на Анне Тереза де Кеерсмакер, както и в спектакъла SACRE PRINTEMPS! (2014) на Айша М'Барак и Хафиз Дхау от тунизийската танцова компания Chatha.

Скорошната работа на Мохамед Тукабри включва римейк на операта SHELL SHOCK, A REQUIEM OF WAR (2018) с хореографа Сиди Ларби Черкауи, композитора Николас Ленс и писателя Ник Кейв в Парижката филхармония по повод на 100-годишнината от Първата световна война. Участва и в по-новите творби на Ларби, като NOMAD (2018), а също и в операта ALCESTE (2019) с хореография за Баварската държавна опера в Мюнхен.

Премиерата на първата му самостоятелна творба THE UPSIDE DOWN MAN е представена на фестивала Me, Myself & I в Хелерау, Дрезден, през май 2018-а. В последствие спектакълът е представен в Белгия, Великобритания, Франция, Германия, Швейцария, Швеция и Австрия. Той е избран за Het Theaterfestival в категорията #NewYoung през септември 2019-а. "Силата (на) слабостта" е най-новата му творба, която е в дует с неговата майка.

Билети за събитието можете да намерите тук.