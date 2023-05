Съдът в Ню Йорк оправда певеца Ед Шийрън по делото за плагиатство

© Reuters Ед Шийрън не е копирал песента Let's Get It On на американския певец Марвин Гей, когато е композирал сингъла си Thinking Out Loud, реши съдът в Ню Йорк.

Ед Шийрън не е копирал песента Let's Get It On на американския певец Марвин Гей, когато е композирал сингъла си Thinking Out Loud, реши съдът в Ню Йорк, съобщава "Би Би Си".

Шийрън създава песента Thinking Out Loud през 2014 г. и тя се превръща в световен хит. Има над 3 млрд. гледания в "Ютюб" и над 500 млн. слушания в "Спотифай". За сингъла британският певец получи награда и "Грами".

Наследници Ед Таунсенд, който е съавтор на Let's Get It On, видяха "поразителни прилики" между хита на Ед Шийрън и песента на Маравин Гей. Те подадоха жалба срещу Шийрън с искане за парично обезщетение заради нарушени авторски права.

Шийрън отричаше да е копирал каквито и да било елементи от Let's Get It On. Той твърдеше, че е написал песента в Лондон, когато е бил вдъхновен от началото на романтичната си връзка с тогавашната му приятелка Ейми Уадж.

По време на едно от заседанията той дори изпя Thinking Out Loud пред съдебните заседатели. Музиколог от защитата на Шийрън каза пред съда, че четирите акорда, за които се претендира, че са откраднати, са били използвани в няколко песни преди песента на Марвин Гей да излезе през 1973 г. Адвокатът на певеца - Илен Фаркас, каза на съдебните заседатели, че приликите в прогресията на акордите и ритъма на двете песни са "буквите от азбуката на музиката" и ги определи като "градивните елементи", които всички автори трябва да могат да използват свободно.

Докато траеше съдебният процес, Ед Шийрън обяви, че ще прекрати кариерата си, ако бъде признат за виновен. След като американският съд в крайна сметка го обяви за невинен, Шийрън каза, че е "много щастлив" от решението и няма да спре да пее, но е също така е "разочарован, че подобни неоснователни твърдения стигат до съда".