Звуци от стъпки и шумолене на дрехи ще прозвучат в спектакъла MOS на Йоанна Параскевопулу

Криеница между танц, кино и звук – така организаторите на ONE DANCE WEEK 2023 представят спектакъла MOS на гръцкия хореограф Йоанна Параскевопулу.

Нейният танцов спектакъл може да бъде видян на 2 юни в Драматичен театър, Пловдив.

Какви звукови ефекти могат да се извлекат от чадър, вакуумна помпа, баскетболна топка, чук или речни камъни? В киното определени кадри се нуждаят от допълнително озвучаване, за да засилят внушението и въздействието върху зрителя. Спектакълът на Параскевопулу представя звука именно от такива предмети.

Изпълнителите в MOS са двама и създават автентична звукова среда за отрязъци от филми и архивни видеоклипове - стъпки, писъци, разплискване на вода, шумолене на дрехи, природни кадри и действия, които обикновено не могат да бъдат уловени от камерата и се монтират отделно. Хореографията се разгръща на живо пред публиката, а резултатът е оригинален саундтрак от кинематографични звуци, извлечени чрез необичайни движения и действия в реално време.

"Изпълнителите се превръщат в посредници между кадрите и публиката, предлагайки своята интерпретация на видимите и невидимите, логичните и нелогичните отношения между образи, звуци и движения. Тяхното смесване провокира въображението и показва съвременната хореография като физически саундтрак и нова среда за комуникация. Полученият материал се наслагва, повтаря, изкривява, спира, а после се взривява, така че всеки зрител да може да създаде нови връзки и асоциации", казват организаторите.

В MOS хореографът Йоанна Параскевопулу предлага по-широка гледна точка към хореографската работа, включвайки техники и методи от аудиовизуалните изкуства. Тя обединява в съзвучие привидно несъвместими елементи, за да създаде нова и жива сценична среда - между киното и танца, между въображаемото и реалното.

Изпълнителите в MOS са двама и създават автентична звукова среда за отрязъци от филми и архивни видеоклипове – стъпки, писъци, разплискване на вода, шумолене на дрехи, природни кадри и действия.

Йоанна Параскевопулу

Хореографът и танцьор Йоанна Параскевопулу живее в Атина. Завършила е Националното танцово училище на Гърция, а понастоящем следва във Факултета по аудио и визуални изкуства на Йонийския университет. Сътрудничила е с множество артисти, сред които Ирис Караян, Христос Пападопулос, Александра Вайерстал, София Маврагани, Патриция Аперги, Андонис Фониадакис, цирковата организация Ki omos kineitai и много други.

Творческата й дейност се фокусира върху връзката между аудиовизуалните медии и движението, преразглеждайки границите на хореографското направление. Йоана получи стипендията за артисти ARTWORKS на Фондация "Ставрос Ниархос" през 2019 г. Наскоро спечели наградата за звуков дизайн на фестивала FIVideodanza за своя видеопроект All she likes is popping bubble wrap (2021). Тя преподава съвременен танц в открити студиа и професионални танцови школи.

