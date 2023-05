Носителят на награда "Грами" Bilal ще се качи на сцената на A to JazZ 2023

© A to JazZ festival Bilal прави своя дебют през 2001 г. с албума First Born Second, който продава над 300 000 копия.

Носителят на награда "Грами" Bilal ще бъде една от звездите на фестивала A to JazZ 2023. Той ще се качи на сцената във втората фестивална вечер на 7 юли, съобщават организаторите.

Идвайки в България за първи път, артистът споделя, че няма по-голяма тръпка от опознаването на нова публика, а да пътува до различни места е неговият начин да черпи идеи и създава нови проекти. След участието си на A to JazZ Bilal ще направи концерт във Варна, след това ще продължи с европейското си турне към Австрия и Франция.

"Чувал съм страхотни неща за българската публика и че тя е сред най-въздействащите в света, затова нямам търпение да представя всичко, което съм подготвил за вас", разказва Bilal за предстоящото си участие на A to JazZ.

Любовта на Bilal към музиката започва от църквата, расте с посещения на джаз клубове в гимназията и джем сешъни в The Sidewalk Cafe в Ню Йорк. Неговият еклектичен стил съчетава госпъл, джаз, соул, хип-хоп, рок и блус.

© A to JazZ festival Бас китаристът Евден също ще участва във втората фестивална вечер на A to Jazz 2023

Bilal прави своя дебют през 2001 г. с албума First Born Second, който продава над 300 000 копия. Вторият му албум - Love for Sale, постига над половин милион изтегляния. Девет години по-късно Bilal се завръща с Air Tights Revenge, който му носи първата номинация за "Грами" за песента Little Ones.

Широкото одобрение от критиката идва с албума A Love Surreal, който въвежда по-акустично звучене и е обявен за един от десетте най-добри албума на годината от People Magazine. Следва най-прочутият проект в кариерата му - In Another Lifе, създаден изцяло от ретро соул продуцента Adrian Young.

Прави колаборации с изпълнители като Доктор Дре, Джей Зи, Бионсе и останалото в историята парче These Walls с Кендрик Ламар, което им носи награда "Грами" през 2016 г.

Директно от Италия за втората фестивална вечер идва и китаристът Матео Манкузо. Едва на 26 години, той е познат на милиони от сцената на The NAMM Show - най-голямото американско събитие за музика, партньорството си с Yamaha и уникалната си техника на свирене без перце. На сцената ще се качат още Петя Станчева и бас китаристът Евден.