Над 50 музея и галерии се включват в Европейската нощ на музеите 2023 (програма)

© Георги Кожухаров Регионален исторически музей - София.

Над 50 музея и галерии ще се включат в тазгодишното издание на Европейска нощ на музеите. Те ще предложат богата програма от изложби, концерти, работилници, филми и организирани турове с гид. Датата е 13 май (събота), а входът е свободен.

Организатори на събитието са Френският институт в България в партньорство с Министерство на културата и Столична община. Именно Френският институт ще предложи виртуална разходка до Париж, където желаещите ще могат да разгледат Сена, Айфеловата кула, Кметството, музея Орсе, църквата Свети Юсташ, Операта Гарние, както и да полетят в Космоса с Тома Песке. Там ще се проведе и единственото платено събитие, а именно прожекция на филма "Стависки" на режисьора Ален Рене.

Ето каква е цялата програма на Европейската нощ на музеите 2023:

1. Æther Art Space

ул. "Княз Борис" I 39 18:00 - 01:00 ч.

"Стаята", художник Карина Добрева, куратор Стефан Андреев

2. Swimming Pool

бул. "Цар Освободител" 10, ет. 5 (звънец Swimming Pool) 18:00-22:00 ч.

Нови екологии. Част 1

18:00 - 19:00 ч.

"Реч/на София", събитие във Facebook

Разговор с Димитър Кенаров (в рамките на Европейска нощ на музеите)

Когато споменаваме София, почти никога не си представяме река. Реките, свикнали сме да мислим, са могъщи и широки, и преминават през други европейски градове: Париж, Лондон, Прага, Виена, Белград, Киев. Всъщност София изобилства от реки, макар по тях да не плават кораби и лодки. Какво е да тръгнеш по течението нагоре (или надолу) по една от тези реки? Какво ни казват реките на София и останала ли е разбираема реч в бъртвежите им? На тези и други въпроси Димитър Кенаров ще опита да отговори по време на разговора "Реч/на София".

Димитър Кенаров е писател, преводач и журналист на свободна практика. Завършил е Мидълбъри Колидж, Върмонт и Университета Бъркли, Калифорния. Автор на българските стихосбирки "Пътуване към кухнята" и "Апокрифни животни". Публикува на английски език в престижни американски издания като The New Yorker, Esquire, The Atlantic, The Nation, Foreign Policy, The New York Times и др. Негови пътеписи са селектирани три пъти за годишната антология "Най-добрите американски пътеписи", а през 2022 Audible/Amazon създава подкаст сериала "Radioman" по негов литературно-журналистически материал.

© Цветелина Белутова Арт пространството Swimming Pool

3. Арт пространство "КО-ОП"

бул. "Янко Сакъзов" 17 19:30 ч. начало на тура, капацитет около 30 човека

"Лисича опашка" самостоятелна изложба на Мария Налбантова; Тур с Мaрия Налбантова и Димитър Кенаров в рамките на изложбата. Авторката и кураторът ще разкажат за творческия процес, коцепцията, влиянията, както и социалният и исторически контекст около произведенията в изложбата

4. "АСТРИ" Галерия

ул. "Цар Самуил" 34 17:00 - 22:00 ч.

Алберт ХАДЖИГАНЕВ в България. Изложба живопис до 26.05.2023

5. Аукционна къща "ЕНАКОР"

ул. "Денкоглу" 30 18:00 - 22:00 ч.

Картини, които ще участват в предстоящия аукцион на Аукционната къща четвъртък 25-ти май от 19:00 ч.

6. Галерия "Академия"

ул. "Шипка" 1 11:00 - 22:30 ч.

75 години специалност "Плакат и визуална комуникация". Изложбата включва работи на бакалаври и магистри от последните пет години на специалност "Плакат и визуална комуникация" и представя както плакати, така и творби в областта на визуалната комуникация, визуалната фантазия, шрифта и калиграфията. В изложбата е застъпена интерактивна част с резултатите на студентите в областта на екранната графика и уебдизайна.

7. Галерия "Васка Емануилова", филиал на СГХГ

бул. "Янко Сакъзов" 15 (на гърба на парк "Ген. Вл. Заимов") 18:00 - 23:30 ч.

Изложба "Страх и любов"

18:30 ч. Среща разговор на тема "Страх и любов" с участието на Галина Димитрова, Стефан Иванов и Николай Колев 20:00 ч. - Гайд - Тур с куратора и художници на изложбата "Страх и любов"

8. Галерия "Ракурси"

ул. "Хан Крум" 4А, 11:00 - 20:00 ч., капацитет 20 души

Изложба на Атанас Хранов - живопис и скулптура

9. Галерия +359

ул. "Галичица" 13А 18:00 - 22:00 ч.

Quell is other people | Zafer Akşit. Oткриване от 18:00 ч.

10. Галерия Depoo

ул. "Врабча" 12 17:00 - 22:00 ч.

Изложба на Йоханес Мундингер / Куратор: Атанас Леваков

11. Галерия LITTLE BIRD PLACE

ул. "11-ти август" 7 13:30 - 23:30, капацитет: 20 - 30 човека

МАЛКАТА ШУШУЛКА - изложба на Васил Ангелов - графики, изпълнени чрез класическата техника мецотинто, създадена през XVII в.

17:00 - 21:00 ч. - Среща с художника Васил Ангелов

© Цветелина Белутова Галерия Little Bird Place.

12. Галерия SEEWINES

бул. "България" 106 11:00 - 24:00

Колекция на Фондация МФГ

Място за вино и изкуство! Всеки посетител ще има възможност да опита от вината на Ая Естейт.

13. Галерия "Аросита"

ул. "Врабча" 12Б 17:00 - 21:00 ч.

Пострисунка

Изложба генеративни рисунки на Анна Бачева

14. Галерия на открито на Столична община / Градина "Кристал"

00:00 - 00:00 Изложба на Гергана Змийчарова

15. Галерия на открито на Столична община / Градска градина

00:00 - 00:00 Промени картинката, изложба на в-к "Стандарт"

16. Галерия на открито на Столична община / Мост на влюбените

00:00 - 00:00 Приносът на евреите в индустриалния и културно-обществения живот на третата българска държава

17. Галерия на открито на Столична община / НДК - кино "Кабана"

00:00 - 00:00 Изложба на Италианското посолство

18. Галерия СБХ - "Шипка" 6

ул. "Шипка" 6 19:00 - 24:00 ч.

ГАЛЕРИИ, КОЛЕКЦИИ, ТВОРБИ

Първата изложба от дългосрочен проект, насочен към колекциите на галериите в България. Представя галериите в Пловдив, Стара Загора, Казанлък и Сливен през водещи образи от постоянните им експозиции.

19. Галерия "Синтезис"

бул. "Васил Левски" 55

10:30 - 22:30 ч. Изложба на Ванеса Уиншип и Джордж Георгиу. Те са сред големите имена в световната фотография, а работа им е показвана на места като МоМА в Ню Йорк и Барбикан в Лондон. Двамата британски фотографи споделят личния и професионалния си живот повече от 30 години, а изложбата показва паралелно проекти на всеки от тях, заснети в различни страни.

15:00 ч.: Тур в изложбата с Ванеса Уиншип и Джордж Георгиу, по време, на който лично ще разкажат за работата си

20. Галерия "Слон"

ул. "Уилям Гладстон" 12 16:00 - 24:00 ч.

Александър Телалим: Пролетен акварел

21. Галерия "Структура"

ул. "Кузман Шапкарев" 9, 17:00 - 22:00 ч.

Отвъд всякакъв разум. В огледалото на сюрреалистичните времена

Куратор: Грегор Янсен; Участници: Аарон Рот, Александра Чаушова, Димитър Солаков, Кирил Прашков, колектив: Красимира Буцева, Джулиан Шехериян и Лилия Топузова, Красимир Терзиев, Леда Екимова, Людмила Миланова, Мартина Вачева, Надежда Олег Ляхова, Недко Солаков, ninavale, Правдолюб Иванов, Радостин Седевчев, София Гранчарова, Стефан Николаев

© Надежда Чипева Изложба в галерия "Структура".

22. Галерия "Харта"

ул. "Врабча" 12, 18:00 - 22:00 ч.

Rest Assured | Еленка Назърова (28.04 - 26.05.2023)

23. Галерия-музей "Дечко Узунов", филиал на СГХГ

ж.к. "Изгрев", бул. "Драган Цанков" 24, 18:00 - 23:30 ч.

Дечко Узунов. Силата на алфрангата

24. Държавен културен институт Къща музей "Панчо Владигеров"

кв. "Лозенец", ул. "Якубица" 10, 17:00 - 23:00 ч.

Еспозиционната зала на музея, където ще бъде и концерта, е с ограничен капацитет - 35 места. По време на концерта от 19:30 ч., влизането и излизането на посетители ще бъдат ограничени.

19:30 ч.: "Четири епохи на четири ръце" Концерт на клавирно дуо "Атмосфери" - Александра Дичева и Мила Михова. В програмата: Бах, Моцарт, Пуленк, Равел, Любомир Пипков, Юлия Ценова, Александър Йосифов.

25. Изложбена зала "Архиви"

ул. "Московска" 5, 18:00 - 23:00 ч. капацитет: максимум 30 човека

Документална изложба "Велики дни - сломени дни. 110 години от Балканските войни 1912 - 1913 г." Ще бъдат изложени и оригиналните мирни договори.

26. Институт за съвременно изкуство - София

бул. "Васил Левски" 134 (вход от ул. "Екзарх Йосиф"), 15:00 - 22:00 ч.

Градско бленуване, изложба на Лъчезар Бояджиев

27. Музей "Борис Христов"

ул. "Цар Самуил" 43 19:00 - 23:00 ч. Посетителите ще се допускат по групи от 10 човека;

Постоянната експозиция на Музея "Борис Христов" - "Борис Христов - реликви от оперната сцена". Изложба "Рисунката-майстори и поколения" включва творбите на: Владимир Димитров - Майстора, Бенчо Обрешков, Иван Ненов, Любен Зидаров, Иван Кирков, Иван Милев, Зиятин Нуриев, Иван Вукадинов, Ясен Гюзелев, Явора Петров и Ясен Гюзелев. 20:00 ч. - Китарни нюанси - концерт на Ангел Жеравински - китара, Васил Игнатов - китара и Марио Йоцов - пиано. В програмата: Хоакин Родриго, Мануел Понс, Вила Лобос, Андрей Стоянов, Росен Балкански, Ангел Жеравински, Марио Йоцов.

28. Музей на Нов български университет

НБУ, ж.к. "Овча купел", ул. "Монтевидео" 21, 11:00 - 17:00 ч.

"Десетилетията на НБУ - идеи и личности" - експозиция посветена на историята на Нов български университет, която проследява различни аспекти от пътя на университета чрез видеа и материални свидетелства, фокусирайки се върху ролята на личностите.

29. Национален Mузей "Земята и хората"

Виртуална разходка : https://bit.ly/3dBnAQ3

бул. "Черни връх" 4, 18:00 - 23:00 ч.

Всички постоянни експозиции на Музея.

Временни изложби: "Умни минерали за умни телефони"; "Кехлибарът - изящната капсула на времето" и "Каменната история на древните морета и гори".

18:00 - 20:00 ч. - Концерт на тръбен орган в изпълнение на Христо Карагьозов, Георги Бойкин, Благовеста Ангелова, Михаела Лулчева, Мила Наумова и Росен Драганов.

30. Национален антропологичен музей към Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей към Българска академия на науките

бул. "Цариградско шосе" 73, 18:00 - 24:00 ч.

"Между двата свят", автор гл. ас. д-р Росен Гацин

Биоимпеданс - измерване; Ателие по грънчарство;

"Вибрионите - безвредни или опасни?"

"Биоматериали в човешкото тяло", доц. Кольовска; "Древната ДНК: разгадани тайни, уроци от миналото и ключ към бъдещето", проф. Александрова;

Муз.участие: Ансамбъл "Шевица".

31. Национален археологически институт с музей при БАН

пл. "Атанас Буров" 1 18:00 - 00:00 ч.(последен вход в 23:30 ч.)

Постоянна експозиция: зала "Праистория", зала "Трезор", Централна зала, зала "Средновековие"; Специално събитие: Шестнадесета национална археологическа изложба "Българска археология 2022" (Зала "Временни изложби").

32. Национален военноисторически музей

ул. "Черковна" 92

18:00 - 23:00 ч. Вход свободен за постоянната хронологична експозиция

18:00 - 23:00 ч. - Открий експонатите в 3Д

21.00 - 23.00 - Лятно кино

© Юлия Лазарова Национален военноисторически музей.

33. Национален етнографски музей

пл. "Княз Александър" І 1 19:00 - 24:00 ч. (последен вход в 23:30 ч.)

Етаж 1 - Пътят до трапезата

Етаж 2 - 130 години Народен музей

Етаж 2, зала 11 - Дантелата в съвременността - връзка между два континента

34. Национален исторически музей

ул. "Витошко лале" 16, 18:00 - 24:00 (последен вход в 23:00 ч.)

Изложба "Духът на Паисиевата история"; Изложба "Разказ за войната" 18:30 - 22:00 ч.: Музеят в танц, изпълнение на Каскада Ен Вол 10:30 - 21:00 ч.: Платени ателиета в Музеен образователен център

10:00 - 18:00 ч.: Детска игра за събиране на стикери

35. Национален литературен музей, къща музей "Иван Вазов"

ул. "Иван Вазов" 10, 18:00 - 22:00 ч.

Постоянна експозиция

36. Национален литературен музей, къща музей "Никола Й. Вапцаров"

ул. "Ангел Кънчев" 37

18:00 - 22:00 ч. Постоянна експозиция

19:00 и 21:00 ч. - Прожекции на филма "Фани Попова-Мутафова" от поредицата "Непознатите". Сценаристи и режисьори Дора Ангелова и Христо Йоцов

37. Национален литературен музей, къща музей "Пейо К. Яворов"

ул. "Г. С. Раковски" 136, 18:00 - 22:00 ч.

Ще бъдат допускани до 10-12 души едновременно.

Постоянна битова експозиция

38. Национален литературен музей, къща музей "Петко и Пенчо Славейкови"

ул. "Г. С. Раковски" 138, ет. 1, 18:00 - 22:00 ч.

Постоянна битова експозиция

39. Национален политехнически музей

ул. "Опълченска" 66

17:00 - 23:00 ч. (последен вход в 22:30 ч.) Гостуваща изложба: "Уреди и апарати по физика", Национален музей на образованието, гр. Габрово - временна изложба: "Пътуване във времето с Лаурин и Клемент и Шкода" - история в рисунки, създадени от Стефан Иванов, откриване от 18:00 ч.

17:00 - 19:00 ч. - "Рисувай в музея" - уъркшоп за деца

17:00 -21:30 ч. - Музикално-артистична програма (флашмоб), ревю с тоалети от рециклирани материали; 3D мапинг и видеопрожекция

19:00 ч. - среща-разговор с писателката Катерина Хапсали 18:30 и 20:30 ч. - забавни демонстрации по физика - с платен вход.

40. Национален природонаучен музей при БАН

бул. "Цар Освободител" 1, 18:00 - 23:00 ч.

Постоянната експозиция на Националния природонаучен музей при БАН представя биологичното и минералогично разнообразие на Земята, както и единствените у нас проби от Луната и метеоритни находки от Марс.

#Виж невижданото: Зората на човечеството разказва за една нова хипотеза, според която първите си стъпки човечеството прави на Балканите

41. Национална галерия / Двореца

пл. "Княз Александър" I 1, 19:00 - 24:00 ч. (последен вход в 23:30 ч.)

Чапкънов. Алхимикът;

Явор Цанев (1956 - 2014) - Метаморфози

Дворецът за изкуството

20:00 ч.: Тематични турове в изложбите

42. Национална галерия / Квадрат 500

пл. "Св. Ал. Невски", ул. "19-ти февруари" 1, 19:00 - 24:00 ч.

Николай Рьорих - 30 пейзажа от Хималаите;

Нина Русева - Атлантида;

Изповедта на Апостола - мултимедийна експозиция (вход от бул. Васил Левски 95)

20:00 ч. - Тематични турове в постоянната експозиция

© Цветелина Белутова Национална галерия "Квадрат 500".

43. Национална галерия / Музей за християнско изкуство

пл. "Св. Александър Невски", крипта на храм-паметника "Св. Александър Невски",

19:00 - 22:00 ч.- Постоянна експозиция

44. Национална галерия / Музей на изкуството от периода на социализма

кв. "Изгрев", ул. "Лъчезар Станчев" 7, 19:00 - 24:00 ч.

Постоянна експозиция

45. Национална галерия / Софийски арсенал - Музей за съвременно изкуство

бул. "Черни връх" 2, 19:00 - 24:00 ч.

Йожеф Ташнади - Апории

46. Общински културен институт Дом на културата "Красно село"

бул. "Цар Борис III" 41, 17:30 - 20:30 ч.

Изложба в Зала 3 на младежко изобразително изкуство; Уъркшоп с ученици от профилирана паралелка по изобразително изкуство от 51-во СУ "Елисавета Багряна"

47. Пространство ПОРТ А

ул. "Триадица" 5 18:00 - 22:00 ч.

Станка Желева - "Истории от пътуващия скицник" живопис и рисунки; Картини и рисунки от различни пътешествия

48. Работилничка за приложни изкуства

Южен парк, ул. "Химитлийски проход" 3, Жълтата къща, ет. 1, 13:00 - 20:00 ч.

Ателиета по керамика за деца и възрастни от 13:00 до 14:00 ч., от 14:30 до 15:30 ч., от 16:00 до 17:00 ч., от 17:30 до 18:30 ч., от 19:00 до 20:00 ч.

Включването в групите става само с предварително записване до 12.05. на 0898 583 267

49. Регионален исторически музей - София

пл. "Бански" 1 12:00 - 22:00 ч. (последен вход в 22:00 ч.)

"Сватбата" - изложбата представя традиционната сватба от софийско с характерни детайли, градската сватба от кр. на ХIХ до ср. на ХХ в. и как се е променила в периода на социализма;

"Феерии от кожа" - изложба, посветена на 120 години от рождението на Васка Попова-Баларева;

Откриване на Девета годишна изложба "Археология на София и Софийско" - ежегодна инициатива на Регионалния исторически музей, която представя резултатите от проучванията на отделни екипи, извършени на територията на столицата и нейните околности през изминалия археологически сезон

22:30 ч. - Фестивал на светлините (LUNAR Festival of Lights)

50. Регионален исторически музей - София, филиал "Триъгълна кула на Сердика"

бул. "Княгиня Мария Луиза" 16 12:00 - 22:00 ч. (последен вход в 22:00 ч.)

"Васил Левски в София и Софийско. 150 години ПАМЕТ и БЕЗСМЪРТИЕ" - изложба посветена на 150-годишнината от обесването на Апостола на свободата. Идейно и тематично акцентира върху дейността на Васил Левски по изграждането и укрепването на мрежата от революционни комитети на територията на София и близките околности.

51. Регионален исторически музей - София, филиал Комплекс Антична Сердика

бул. "Княгиня Мария Луиза" 2 (музейна част), 12:00 - 22:00 ч. (последен вход в 22:00 ч.)

Археологическа експозиция "Антична Сердика"

16:00 ч.: Изгубената кесийка на Калист - детска игра с беседа 17:00 - 21:00 ч.: лекции и демонстрации, организирани от Школа за историческа фехтовка МОТУС и Сдружение за антични реконструкции "Mos Maiorum Ulpiae Serdicae"

пл. Независимост 1 (подкуполно пространство)

12:00 - 13:00 ч.: концерт на оркестър Симфониета "София" и Софийски камерен хор "Васил Арнаудов", организиран от ОКИ "Надежда" 21:00 - 00:00 ч.: Фестивал на светлините (Lunar Festival of Lights)

52. Софийска градска художествена галерия

ул. "Ген. Гурко" 1, вход откъм ул. "Княз Ал. Батенберг", 13:30 - 23:30 ч.

"Документ. Живопис след фотографията в България през 70-те и 80-те години на 20 -ти век";

"Завръщането на Лоте Михайлова. Срамежливата интимност"

19:00 ч.: Концерт на Камерен ансамбъл "Софийски солисти", диригент Константин Добройков

53. Френски институт в България

пл. "Славейков" 3

16:00-21:00 ч. - Медиатека: Визити на френски забележителности във виртуална реалност

19:00 ч. - Зала "Славейков": Кинопрожекция на филма "Стависки" на Ален Ресне (1974)

54. Премиера на семейния пътеводител "Още един ден в музея"

11:00 ч., Докторска градина

Събитието включва:

Викторина с представители на НИМ, НАИМ-София, Националния природонаучен музей, Националния военноисторически музей и Национална галерия "Квадрат 500"

"Направи си сам музей" - изложба с експонати от домашни колекции

Детска игра с търсене на съкровище

Събитието се осъществява с подкрепата на програма "Култура" на Столична община и програма "Възстановяване и развитие на частни организации в областта на културата" към НФК.

55. Галерията на Гьоте-институт България

ул. "Будапеща" № 1, eт. 2, 10:00 - 22:00 ч.

Изложбата "Творческо безсилие" е резултат от десетдневен пленер през зимата в крайморското село Варвара на Димитър Шопов, Алина Папазова, Александра Ласкова и Вълко Чобанов. По време на престоя си там четиримата художници измислят съвместно и бордова игра с многозначителното име "От "Кристал" до documenta". Със своя иронично-саркастичен подход играта показва пътя на съвременния, локален артист през познати градски паркове, галерии, институции и общуването със съвсем реални хора в името на едно успешно творческо CV. Тя може да бъде играна от всеки посетител на галерията през целия ден, а в 18:00 ч. ще има демонстрация.

56. POSTA SPACE

бул. "Дондуков" 34

Au Anagrama, самостоятелна изложба на Рада Букова, куратор Вера Млечевска

Вирината може да бъде посетена денонощно

57. PUNTA GALLERY

ул. "Дунав" 13

Au Anagrama, самостоятелна изложба на Рада Букова, куратор Вера Млечевска