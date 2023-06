Опера, балет, рок и много джаз: кои фестивали да не пропуснете през лято 2023

© Pinterest Лятото на 2023 г. ще е изпълнено с опера, балет, рок и много джаз.

Опера, балет, рок и много джаз - така може да бъде обобщено музикалното меню на лято 2023 г. Представяме ви част от акцентите сред фестивалите, за които си заслужава да планирате време това лято.

LP и "Молец" на "Франкофоли"

На 16 и 17 юни Пловдив ще бъде домакин на най-големия международен франкофонски фестивал "Франкофоли". Събитието ще се проведе за шести път и ще посрещне своята публика на Гребната база в града под тепетата.

Сред звездите в първата вечер на фестивала е Имани, която за пореден път посещава България. На сцената ще се качат още Елена Папаризу и Лаура Перголизи, позната като LP. Арно Боне и Пиер дела Моника, познати като Бон Ентендур, също ще са сред гостите на фестивала на 16 юни. България пък ще бъде представена от нашумялата напоследък група "Молец".

Имани и LP са сред звездите на фестивала "Франкофоли 2023" през юни

В рамките на втората вечер от фестивала на сцената ще се качат кубинските музиканти Gente De Zona, френската група La Caravane Passe, Ед Сървис и Джак Мадин от Shouse и рап изпълнителят Метр Гимс. Българският изпълнител на вечерта ще е Миро.

Актуална информация за "Франкофоли" можете да следите тук.

"Опера в парка", "Музи на водата", "Вагнер фестивал" и "Опера на върховете"

В последните дни на юни месец Софийската опера и балет дава началото на фестивалите, които тази година са четири на брой. На 24 юни (събота) започва "Опера в парка", чиято програма е насочена изцяло към децата. Фестивалът ще се проведе в парка на Военна академия "Г. С. Раковски" в София и ще започне с т.нар. "Концерт за бебоци". Следват представленията "Трите прасенца", "Мечо Пух", "Вълкът и седемте козлета" и още много спектакли за най-малките. Фестивалът приключва на 30 юли (неделя), а билети за различните представления можете да купите тук.

Софийската опера и балет ще отбележи и 210-годишнината от рождението на композитора Рихард Вагнер с фестивал, посветен на неговото творчество. "Пръстенът на нибелунга", "Тристан и Изолда","Парсифал" и "Летящият Холандец" са сред акцентите в програмата.

В средата на юли започва и "Музи на водата", който ще се проведе край езерото "Панчарево". Началото ще бъде дадено с балета "Лебедово езеро" на 14 юли (петък). Сред акцентите в програмата са още балетите "Сън в лятна нощ" и "Кармина Бурана", както и операта "Летящият холандец". Пълната програма на фестивала можете да откриете тук.

В първите дни на август пък ще започне фестивалът "Опера на върховете", който се провежда край Белоградчишките скали. Той ще започне на 4 август (петък), с операта "Мадам Бътерфлай" и ще завърши на 13 август (неделя), с балета "Кармина Бурана". Цялата програма на фестивала можете да разгледате тук.

© Иван Миладинов / Северозапазена България "Опера на върховете" в Белоградчик.

Jazz под звездите на Деветашкото плато

Вълната от джаз фестивали започва с Jazz под звездите на Деветашкото плато. Началото ще бъде дадено на 30 юни с представяне на албума "Джазът пее на български", както и с музиката на The Social Callers. Мястото е къщата за гости "Онгъл" в село Кърпачево.

Втората вечер на фестивала ще се проведе на три локации - къщата за гости "Онгъл", Старата мелница, както и пещера "Гарваница". Ще има уъркшоп по джаз-импровизация с Антони Дончев, вокален уъркшоп с Марина Господинова, джем-сешън и шествие.

Фестивалът ще бъде закрит на 2 юли в "Онгъл" с "Джаз за деца" с Венци Благоев. Актуална информация за фестивала можете да следите тук.

В очакване на A to JazZ 2023

Между 6 и 9 юли в София ще бъде джаз, защото в столицата ще е домакин на един от най-мащабните джаз фестивали - A to JazZ 2023. Събитието ще се проведе на сцената в Южен парк 2 и обещава разнообразна и богата програма.

Носителят на награда "Грами" Bilal ще се качи на сцената на A to JazZ 2023

Една от звездите на фестивала е Билал, който ще се излезе на сцената на 7 юли. Той работи с изпълнители като Доктор Дре, Джей Зи и Бионсе, а през 2016 г. получава награда "Грами" за песента These Walls, която създава заедно с Кендрик Ламар.

Второто голямо име е това на Джудит Хил, която ще излезе на сцената по време на фестивалната вечер на 8 юли. Тя е работила с изпълнители от ранга на Майкъл Джексън, Елтън Джон, Спайк Лий, Принс и Джон Леджънд. Хил също е носител на "Грами" за музиката към филма 20 Feet from Stardom. Продукцията разказва за нейния път към славата и печели "Оскар" през 2014 г. в категорията за най-добър документален филм.

Дуетен партньор на Майкъл Джексън и носителка на "Грами": Джудит Хил е второто голямо име на A to JazZ

Третата голяма звезда на A to JazZ 2023 е Лакеша Бенджамин, която е един от най-нашумелите артисти в момента. Тя смесва традиционен джаз с хип-хоп и соул, а през годините е свирила редом до Стиви Уондър, Алиша Кийс, The Roots, Рашид Али, Крисчън Макбрайд и Грегъри Потър. Тя ще излезе на сцената на фестивала на 9 юли, за да представи четвъртия си албум Phoenix.

По време на четирите фестивални вечери на A to JazZ 2023 ще излязат много български изпълнители, сред които Криста, Bobo & The Gang, Петя Станчева и бас китаристът Евден. Пълната програма на фестивала можете да откриете тук.

© A to JazZ festival Фестивалът A to JazZ

Музика на високо с Vola open air'23

Няколко дни преди джазът да завладее Пловдив и Банско, във Враца ще се състои Vola open air'23. Фестивалът ще се проведе между 21 и 23 юли на връх "Околчица". Началото ще бъде дадено от най-известният бразилски диджей - Marky, който идва в компанията на Stamina MC. По време на фестивала ще можете да чуете още музикалния проект PISTAMASHINA, джаз квартетът FREE4ALL и много други световни изпълнители.

Сред българските артисти, които ще се качат на сцената на Vola open air'23, са Leena & YANA, както и продуцентът и диджей Puma & The Dolphin. Фестивалът ще бъде закрит от LTNC, чиято музика комбинира традиционни и съвременни ритми.

Подробната програма на фестивала можете да разгледате тук.

Scorpions и Helloween на Midalidare Rock In The Wine Valley 2023

За почитателите на рок музиката между 30 юни и 2 юли ще се проведе вече традиционния Midalidare Rock In The Wine Valley. Локацията е винарна "Мидалидаре" в село Могилово, община Чирпан. Начало на фестивала ще дадат легендарните Scorpions, а след тях на сцената се качват шведите от Dynazty и германците от Iron Savior.

На сцената на 1 юни ще излезе шведска хардрок група Europe. След тях идва ред на Blind Guardian от Германия и италианската готик метъл банда Lacuna Coil. Легендите от Helloween ще закрият фестивала на 3 юни заедно с нидерландската симфоник метъл група Epica.

Повече за фестивала можете да научите тук.

© Midalidare Rock In The Wine Valley Scorpions ще открият фестивала Midalidare Rock In The Wine Valley на 30 юни.

Иво Папазов-Ибряма на Plovdiv Jazz Fest

В началото на август джазът ще завладее и Пловдив, където за втора поредна година ще се проведе Plovdiv Jazz Fest. Събитието, чийто акцент ще е върху джазът с етно мотиви, ще се проведе между 4 и 6 август. Фестивалът ще бъде открит с концерт на кларнетиста Иво Папазов-Ибряма и оркестър "Тракия".

Джазът с етно мотиви ще бъде сред акцентите във второто издание на Plovdiv Jazz Fest

На 5 август на сцената ще излязат пианистът, композитор и диригент на Биг бенда на Българското национално радио Антони Дончев и "Ева квартет", част от "Мистерията на българските гласове". На сцената ще бъдат още музикантите Павел Терзийски (глас и електроника) и Мартин Хафизи (ударни инструменти), а специално за концерта в Пловдив ще пристигне гръцкият тромпетист Пантелис Стойкос.

Последната вечер на фестивала е запазена за Destino Tango Trio, които смесват звученето на аржетинското танго със съвременна електронна музика. На сцената ще излезе още пианистът Людмил Ангелов, признат за един от големите съвременни интерпретатори на Шопен.

Програмата на Plovdiv Jazz Fest 2023 можете да разгледате тук.

Bansko Jazz Festival

Веднага след Пловдив джазът завладява и Банско. Джаз фестивалът там ще се проведе в рамките на осем дни между 5 и 12 август. Първата вечер ще бъде открита с проекта "Среща в приказка (та)" на Вили Стоянов, който е подготвил нов прочит на музиката на Йосиф Цанков. След това ще продължи с музиката на Франк Гамбали от Австралия и Cinga manga fun от България.

Камелия Тодорова, Петър Славов и Ари Ерев от Израел ще се качат на сцената на 6 август, а в третата фестивална вечер гости ще са Вероника Тодорова и Кристофър Херман (България-Германия), Йондер Фочан трио от Турция и Луси Удуърт квартет (САЩ-Великобритания). Мирослава Кацарова, "Показ" трио от Украйна, Хесус Молина и Лос Дромерос (Колумбия-САЩ) и други артисти от България и света очакват зрителите на Банско джаз фестивала. Той ще бъде закрит на 12 август с изпълненията на Desy & Shiny Stockings с гост Атанас Попов, Алфредо Родригес трио от Колумбия и Еспен Ериксен трио и Анди Шепърд от Норвегия.

Пълната програма на фестивала можете да намерите тук.

© Bansko Jazz Festival Джаз фестивалът в Банско започва на 5 август.

SPICE Music Festival

В началото на август Бургас ще се върне в 90-те години, защото на 4 и 5 август там ще се проведе SPICE Music Festival. В първия ден на фестивала посетителите ще могат да чуят Dr. Alban, N-Trance, Paradisio, S.T.S.B. FKA FUN Factory, U96, Alexia & DJ Quicksilver. На 5 август на сцената ще излязат още от популярните изпълнители на 90-те като Apache Indian, Kate Ryan, Cultue Beat, Lucenzo, Nana, SNAP! и Гумени глави.

Повече информация можете да откриете тук.

Рок фест "Хоталич"

В първите два дни на септември и тази година ще се проведе рок фестивалът "Хоталич" в Севлиево. Събитието ще бъде открито от "Ахат", Sevi, Affection и Sakar. На 2 септември на сцената ще излязат "Легендите", "Уикеда", COOL DEN, "Северозападняците" и DEAD AHEAD.

Актуална информация за фестивала можете да следите тук.

Очаквайте и втората част с акценти от мултижанровите фестивали, които предстоят през лятото на 2023 г.