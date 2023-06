"Бийтълс" пускат последния си запис, довършен с изкуствен интелект

© Reuters

Последната" песен на "Бийтълс", включваща гласа на убития през 1980 г. Джон Ленън, ще бъде пусната тази година благодарение на използването на изкуствен интелект, съобщи Пол Маккартни. В интервю за BBC Radio 4, излъчено във вторник, той не назова песента, но каза, че технологията е използвана в "демо, което беше у Джон, върху което ние работихме".

BBC допълва в статията, че песента вероятно ще бъде Now and Then, която Ленън записва през 1978 г.

"Така че, когато стигнахме до това, което ще бъде последният запис на "Бийтълс"... успяхме да вземем гласа на Джон и да го пречистим чрез този AI (изкуствен интелект), така че след това да можем да миксираме записа, както бихте постъпили обикновено", каза още 80-годишният певец и композитор. "Току-що го завършихме, ще бъде пуснат тази година."

Маккартни припомни, че режисьорът Питър Джаксън е използвал технологията за The Beatles: Get Back - документалната поредица от 2021 г., която показа как Великолепната четворка репетира и записва своя албум Let It Be (1970).

"Той успя да измъкне гласа на Джон от малка касета", каза Маккартни. "Имахме гласа на Джон и пиано, той можеше да ги раздели един от друг с помощта на AI."

Използването на AI в музиката предизвика както вълнение, така и страх от това, което технологията може да донесе, коментира "Ройтерс".

Запитан какво мисли за това, Маккартни каза: "Това е много интересно нещо... това е нещо, с което всички се захващаме в момента и се опитваме да се справим. ...Има добра страна, а след това и страшна страна и просто ще трябва да видим докъде води всичко."