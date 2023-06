Ще се завърне ли Селин Дион на музикалната сцена

© Pinterest Селин Дион

Ще се качи ли отново на сцената певицата Селин Дион? Това се питат милионите й почитатели по света, след като изпълнителката беше принудена заради сериозен здравословен проблем да отмени планираните си концерти през 2023 г. и 2024 г. Канадката анулира 42 свои изяви в рамките на турнето.

Тя призна, че не е в състояние да продължи световната си обиколка Courage, тъй като не се чувства достатъчно силна и във форма за сценични изяви. Причината за крехкото й състояние е рядко неврологично заболяване. Селин Дион страда от т.нар. синдром на скования човек, наричан и болест на Мьорш-Волтман. Заради спазми певицата не може да контролира гласа си и е принудена да слезе от сцената за неопределено време, за да се погрижи за здравето си. Освен това тя изпитва затруднения и при придвижването. Новината, обявена в края на миналата година, шокира феновете на певицата.

Селин Дион отмени концертите си за 2023-2024 г. заради нелечимо неврологично състояние

През декември 2022 г. Селин Дион публикува емоционално видео в профила си в "Инстаграм", съобщавайки, че е диагностицирана със синдрома на скования човек и няма да е готова да поеме към Европа през февруари, каквито бяха плановете.

Изпълнителката, която изнесе 52 концерта в рамките на започналото през 2019 г. турне, избра да е честна към почитателите си. Кога и дали това ще се случи - никой не знае засега, но и никой не пита, за да може певицата да се лекува на спокойствие.

Дион сподели, че има "страхотен екип от лекари", които работят усилено, за да помогнат състоянието й да се подобри, но призна, че става въпрос за "борба". Голяма подкрепа са тримата й сина - Рене-Шарл (22 г.) r 12-годишните близнаци Нелсън и Еди, разкриват пред "Пийпъл" източници, близки до фамилията. "Невероятни са. Дават й цялата подкрепа и любов, от които се нуждае. Те са нейната светлина в момента".

Публиката също е стимул за по-бързо завръщане на сцената. "Работя много усилено, за да възвърна силите си, но пътуването може да бъде много трудно, дори когато си на 100 процента", откровена е Селин Дион. Тя се извини на феновете си за отменените концерти. "Съжалявам, че отново разочаровах всички вас. Не е честно към вас да продължаваме да отлагаме концертите и въпреки че ми разбива сърцето, най-добре е сега да отменим всичко, докато наистина не съм готова да се върна отново на сцената", добави певицата.

Шоуто на Дион беше планирано да се състои в рамките на турнето Courage, което няколко пъти беше прекъсвано - заради разразилата се малко след началото му пандемия от КОВИД-19, а след това се появиха и здравословните проблеми на изпълнителката. Това беше първата концертна обиколка по света за нея от десетилетие насам, както и първата без съпруга ѝ - мениджъра Рене Анжелил, който почина от рак през 2016 г. "Всичко, което мога, е да пея. Това е, което съм правила през целия си живот, и това е, което обичам да правя най-много", каза тя.

Селин Дион се бори със синдрома на "скования човек", отменя турнето през 2023

Синдромът на скования човек е рядко заболяване и не е добре изследвано, отбелязва Би Би Си. Характерна за него е скованост на мускулите по тялото, най-вече на крайниците, а също и повишена чувствителност към дразнители като шум, допир и емоционален стрес, които могат да предизвикат спазми, обясняват експерти от британския Национален институт по неврологични заболявания.

При страдащите от болестта могат да се появят проблеми в крайниците и те трудно да се придвижват, или пък да се страхуват да излизат от домовете си, тъй като уличните шумове, като например автомобилен клаксон, могат да предизвикат спазми и падания.

Засега няма лечение за този синдром, съществуват различни терапии, включително лекарства против тревожност и такива за отпускане на мускулите, които могат да забавят развитието на болестта, уточняват пред Би Би Си британски експерти.

Звездата от Квебек, известна с песните My Heart Will Go On, Because You Loved Me, All By Myself, издаде нов албум Love Again през месец април. Той е саундтрак към едноименна романтичната комедия с участието на боливудската звезда Приянка Чопра Джонас и на шотландския актьор Сам Хюън. Продукцията на Дион включва пет нови песни и по-стари хитове на изпълнителката.