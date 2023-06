Кино, улично изкуство, театър и храна: кои летни фестивали не са за изпускане

© Sofia Summer Fest Sofia Summer Fest

Много българско кино, улично изкуство, концерти, театър, базари - това са само част от акцентите на летните фестивали тази година. След като ви представихме селекция от музикални фестивали, които не са за изпускане, ви предлагаме и селекция на част от летните фестивали, които съчетават музика, кино, театър, базари и работилници на различни теми.

Опера, балет, рок и много джаз: кои фестивали да не пропуснете през лято 2023

Концерти и работилници за деца и възрастни на фестивал "Паркът"

Много концерти и работилници за деца и възрастни очакват посетителите на фестивал "Паркът", който ще се проведе в Бизнес парка в София между 23 и 25 юни. Началото ще бъде дадено с урок по суинг танци заедно с Миро и Калина от Swing Society. В програмата на фестивала са предвидени още концерт на TROMBOBBY X C-MO и Единствените им Приятели, кино на открито и много работилници на различни теми.

Организатори на фестивала са "Колективът" и "100 стола", които стоят зад проекта "Реките на града". Повече информация както за "Паркът", така и за предстоящото издание на "Реките на София" можете да следите тук.

© Facebook / Колективът Фестивал "Паркът"

Фестивал за улични изкуства 6Fest в Пловдив

За 13-и път в Града под тепетата ще се проведе Фестивалът за улични изкуства 6Fest. Изданието е посветено на моноспектаклите и индивидуалните изпълнения в областта на съвременния цирк (клоунада, жонглиране), куклен театър, пантомима, живи статуи, кокили, музика и улична магия. Фестивалът ще се проведе на 24 и 25 юни, както и от 30 юни до 2 юли.

В програмата са включени улични артисти, сред които Филип Хараланов (един от създателите на "Нов цирк"), Дарио Табаков (създател на проект "Комбино"), Момчил Маринов (част от поколението циркови и театрални артисти с дейност още от 90-те години), моноспектакли от артисти от трупи като Театър "Нюанси" (Троян), Пътуващ театър "Скрин" (София, Перник) и Театър "Метаморфози"/"Смешната лечебница на д-р Куку и д-р Пипи" (София).

Пълната програма на фестивала можете да разгледате тук.

Състезания с драконови лодки в програмата на първия китайски културен сезон в България

Фестивал на драконовите лодки, форуми за музейно сътрудничество, филмова седмица и представяне на съвременни китайски танци. Това са само част от акцентите в програмата на първия китайски културен сезон у нас. "Лято с китайска култура в България" ще се проведе от юни и до началото на август на различни локации в страната.

Сред акцентите в програмата е мащабният Фестивал на драконовите лодки, който ще се осъществи на 25 и 26 юни на езерото Панчарево. В рамките на китайския културен сезон ще се проведе и Международният фолклорен фестивал "Витоша", в който ще вземе участие Фолклорният танцов ансамбъл към Пекинската танцова академия. Ансамбълът ще покаже програмата си в различни градове на страната като София, Велико Търново, Мездра, Челопеч, Силистра и др.

Концерти, изложби и състезания с драконови лодки в програмата на китайския културен сезон в България

Перник също е включен в програмата на първия китайски културен сезон у нас. На 26 юни там ще бъдат представени танц на китайски дракони, ще бъдат изложени и много предмети от китайското културно наследство.

Актуална информация можете да следите тук.

Австралийската сензация Chet Faker на Sofia Live Festival

Австралийската сензация Nick Murphy, по известен като Chet Faker, британската електронна трип-хоп формация UNKLE, нидерландският изпълнител Benny Sings и дръм енд бейс легендата Roni Size са големите имена от програмата на тазгодишното издание на Sofia Live Festival, който ще се проведе на 23, 24 и 25 юни 2023 г. на "Арена София" (Колодрума) в Борисовата градина.

На сцената ще излязат още българско-германското явление Bulgarian Cartrader, украинската певица и актриса Alina Pash и още много други атрактивни изпълнители. Подробната програма на събитието можете да намерите тук.

© Sofia Summer Fest Sofia Summer Fest

Концерти, театър и кино на Sofia Summer Fest

Концерти, театър, кино, забавления за деца, храни и напитки ще има на четвъртото издание на фестивала Sofia Summer Fest, който ще се проведе между 30 юни и 30 септември в Южен парк II в София, зад музей "Земята и хората".

Летният фестивал Sofia Summer Fest се завръща с четвърто издание в София

Началото ще бъде дадено със събитието Sofia Finest (30.06 - 02.07), което ще премине под надслов If life was a cocktail of ("Ако животът беше коктейл от"). Сред предвидените събития на Sofia Summer Fest са представленията "Жена ми се казва Борис", "Извънредно любовно", "Горката Франция", "Игра за двама" и много други спектакли. Сред акцентите ще са също така концертите на "Керана и Космонавтите", "Братя Мангасарян", Хип-хоп фестивал, както и традиционните детски представления всеки уикенд и кинопрожекции.

Актуална информация за програмата можете да следите тук.

Готвене със "спасени" продукти и без отпадък на "Бакхус"

Над 40 изложители ще се присъединят на фестивала "Бакхус", който ще се проведе на 1 и 2 юли в Pop Up Space by Despred в София. Събитието е посветено на темата как искаме да изглежда гурме културата ни в бъдеще. В рамките на фестивала ще можете да видите как се готви със "спасени" продукти без отпадък, какви са разликите между органичното, натуралното и биодинамичното вино, как да си направите цъфтяща градина с билки на 2 кв.м балкон в града и още много такива любопитни теми ви очакват на "Бакхус".

Какви други любопитни теми предлага фестивалът можете да видите тук.

Кристоф Ламбер и Том Влашиха от "Игра на тронове" на "Анивенчър Комик Кон"

"Анивенчър Комик Кон" е най-големият български фестивал за аниме, манга, азиатска култура, западно кино и телевизия, гейминг и комикси. След 3-годишна пауза заради COVID мерките фестивалът се завръща и ще се проведе на 8 и 9 юли в "Интер експо център" в София.

Специално за фестивала в България пристига актьорът и продуцент Кристоф Ламбер, познат с ролята на Конър Маклауд в класиката "Шотландски боец". Посетителите на фестивала ще могат да се срещнат още с Том Влашиха от "Игра на тронове" и Виктор Доробанту, който изигра "Нещото" в хитовия сериал "Уенсдей".

Виктор Доробанту от сериала "Уенсдей" и Том Влашиха от "Игра на тронове" идват в България

Кои са останалите гости на фестивала, както и пълната програма, можете да откриете тук.

© Facebook / Comic Con Bulgaria "Анивенчър Комик Кон"

С мисъл за природата на "Узана Поляна Фест"

"Узана Поляна Фест" е фестивалът, който среща арт инициативите с екологичните проблеми. Фестивалът събира на едно място музика, базари, спортни и културни инициативи, както и много зелени предизвикателства. Акцент във всички събития е опазването на природата и справянето с екологичните проблеми.

Фестивалът тази година ще се проведе между 21 и 23 юли. Програмата предстои да бъде обявена тук.

Много българско кино на фестивала "Киноваканция" в Бургас

За втора поредна година Бургас ще посрещне любителите на новото българско кино с фестивала "Киноваканция", който ще се проведе от 17 до 21 юни. Акценти в тазгодишната селекция са филми като "Шекспир като улично куче" на Валери Йорданов, "Случаят Тесла" на Андрей Хадживасилев, "Изкуството да падаш" на Орлин Милчев, "Васил" с участието на Иван Бърнев, "Български кораб пътува в бурно море" на Петринел Гочев, "Оловният войник" на Костадин Бонев и "Войник на съдбата" на Касиел Ноа Ашер.

Програмата можете да видите тук.