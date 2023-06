Сър Елтън Джон изнесе последен концерт в родината си, като закри фестивала в Гластънбъри

© Facebook | Elton John Елтън Джон на концерт в Ливърпул

Британският музикант сър Елтън Джон направи последното си изпълнение в своята родина, а мястото за прощалния му концерт беше музикалният фестивал в Гластънбъри, предадоха световните осведомителни агенции.

Концертът се състоя в неделя, а сър Елтън получи най-престижната от многото сцени на фестивала - Pyramid Stage ("Пирамидната сцена") - и честта да бъде последният изпълнител на Гластънбъри тази година. Шоуто беше обявено за последния му концерт в Обединеното кралство, преди да се оттегли от турнетата в края на текущото Farewell Yellow Brick Road.

76-годишният музикант се появи на сцената в златист костюм и неизменните очила. Този път той заложи на черна рамка и червени стъкла. Изпълнението на музиканта привлече толкова голямо внимание от страна на британските медии, че много медии излъчваха пряко онлайн, описвайки подробно какво се случва на сцената.

Елтън Джон, заел традиционното си място на пианото, изпълни много от своите хитове. В същото време той не се представи сам - покани няколко известни и неочаквани гости на сцената.

Концертът започна с Pinball Wizard от 1976 г., който Елтън Джон не беше свирил повече от десет години. След това бяха изпълнени хитове като Bennie and the Jets, Goodbye Yellow Brick Road, Your Song, Candle in the Wind, Tiny Dancer (с вокалиста на "Дъ килърс" Брандън Флауърс), I'm Still Standing, Don't Go Breaking My Heart (с певицата Рина Саваяма).

Вечерта нямаше да бъде съвършена без Don't Let the Sun Go Down On Me. Песента е написана през 1974 г. и достига номер едно в Обединеното кралство и САЩ в началото на 90-те години, в съвместно изпълнение с британския музикант Джордж Майкъл (1963 - 2016). Именно на него Елтън Джон посвети речта си. "Един от най-фантастичните британски певци, текстописци и артисти беше Джордж Майкъл. Той бе мой приятел, моето вдъхновение и днес щеше да бъде неговият 60-и рожден ден. Затова искам да посветя песен на паметта му, цялата музика, която той остави за нас, е прекрасна. Това е за теб, Джордж", каза сър Елтън.

Преди финала Елтън Джон се обърна разчувстван към публиката: "Искам да ви благодаря за 52-годишната невероятна любов и лоялност, която ми показахте. Това беше едно невероятно пътешествие. Прекарах си най-хубавото време, никога няма да ви забравя, вие сте в мислите ми, в сърцето ми и в душата ми, бяхте невероятни. Пожелавам ви любов, здраве и щастие."

Концертът завърши с песента Rocket Man и фойерверки, а фестивалът в Гластънбъри - т.нар. "Британски Уудсток", който се провежда от 1970 г. в Съмърсет, беше официално закрит.