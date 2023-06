A to JazZ преопакова джаза в зелено фестивално преживяване от световно ниво

© A to JazZ festival Джаз фестивалът тази година ще се проведе между 6 и 9 юли.

Две седмици до A to JazZ 2023 и с всяка година все по-висока заявка за качествено културно преживяване. Целият фестивал минава под надслов Be green, please recycle, призовавайки към мащабно разделно събиране, екологично придвижване и еко наздравици в новите фестивални чаши за многократна употреба.

Музикалното разнообразие е още по-голямо с новия, четвърти ден на 6 юли. Той представя международни шоукейс артисти пред професионална аудитория и публиката на A to JazZ и поставя София на европейската карта вече и като разпространител на културно съдържание за големите фестивални сцени. Програмата е подплатена и с още вълнуващи съпреживявания с пъстра арт зона, детски работилници, майсторски класове,

музикалната конференция A to JazZ Talks, спортни активности и култовите джем сешъни в "Топлоцентрала".

© A to JazZ festival Тази година на A to JazZ ще има чаши за многократна употреба, които ще се предоставят срещу депозит от щандовете за бира.

Посланието за красиво и стойностно преживяване по време на фестивала е все по-силно с отговорни действия в посока придвижване, консумиране и отпадъци. Топ локацията в Южен парк 2 позволява лесно придвижване с градски транспорт, пеша или с колело, за да забравим колите за цели 4 дни, а за целта, организаторите предоставят специален вело-паркинг. Мащабното разделно събиране тази година е наградено с въвеждането на фестивални чаши за многократна употреба, които се предоставят срещу депозит от щандовете за бира и са идеално допълнение към фестивалната визия. Те ще бъдат тествани пилотно тази година в избраните бар точки, а целта е постепенно и пълно елиминиране на еднократната пластмаса на събитието.

"Истината е, че публиката прави фестивала. Тя е интелигентна, емоционална и отговорна и вече 12 години дава пример за градска фестивална култура. Ние само правим програмата и подреждаме едно красиво място за четири дни така, че да се чувстваме в България, както бихме се чувствали навсякъде другаде по света." споделя Петър Димитров - вдъхновител и директор на A to JazZ.

© A to JazZ festival Арт-базарът на A to JazZ ще събере над 50 изложителя.

Извън основната сцена със световни и български изпълнители посетителите ще могат да се насладят на арт-зоната с над 50 изложителя, начело с официалния мърч на A to JazZ 2023 и оригинални продукти от артистите. Цял ден гостите ще могат да се разхождат из пъстрите арт инсталации, да посетят фестивалната изложба, да "базаруват" или да почетат книга на шарена сянка с приятна напитка в ръка.

Тазгодишната food & drinks селекция е вдъхновена от съвременния градски стил и стрийт култура с разнообразни предложения за всеки вкус. Ценителите на луксозни преживявания ще могат да се насладят на фестивала в специалната комфортна зона, за която вече могат да си закупят пропуск.

В сутрините на 8 и 9 юли предстоят любимата музикална йога закуска за дзен настроение и новото попълнение за тонус и кондиция с открити тренировки на терасата на "Топлоцентрала". Работилниците A to JazZ Kids пък са подготвили оригинални джаз аранжименти на любими детски песни, конкурс за детско изпълнение и най-новата програма за деца "Бззз импровизации".

Легендарните афтър партита в "Топлоцентрала" завършват преживяването всяка фестивална нощ след 23:00 ч. Тогава маските падат с лудо джаз надсвирване до сутринта с всички музиканти от голямата сцена и отвъд нея. Пълната програма на A to JazZ и A to JazZ Talks 2023 е налична на сайта на фестивала, както и в официалните му канали във "Фейсбук" и "Инстаграм".