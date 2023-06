Певецът Дрейк написа стихосбирка и обяви, че ще издаде нов албум

© Pinterest Стихосбирката е написана в сътрудничество с текстописеца Кенза Самир, който е писал песни с Дрейк в миналото

Канадският певец и рапър Дрейк издаде стихосбирка и обяви, че предстои да издаде и нов албум, съобщи сп. "Ролинг стоун".

Рекламната кампания за стихосбирката, наречена "Заглавията развалят всичко", включи публикации във вестници като "Лос Анджелис таймс", "Ню Йорк таймс", "Хюстън кроникъл" и много други. Така Дрейк показа корицата на книгата си, а в рекламите беше включен и QR код, който води до уебсайта на стихосбирката, където в кратко изявление беше обявен и предстоящият албум на изпълнителя, озаглавен For All the Dogs.

Докато "Заглавията развалят всичко" беше достъпна на пазара още от събота, Дрейк все още не е разкрил датата за излизането на новия си албум. Сред предишните музикални проекти на певеца са Her Loss - съвместен албум с участието на рапъра 21 Савидж, както и соловите албуми Certified Lover Boy и Honestly, Nevermind.

Дрейк обяви излизането на книгата си в социалните мрежи в петък. Стихосбирката е написана в сътрудничество с текстописеца Кенза Самир, който е писал песни с Дрейк в миналото.

"Не знам дали някога през живота си съм искал хората да купят или подкрепят нещо толкова много", написа Дрейк в публикацията си в "Инстаграм".

Канадецът загатна за проекта още миналото лято по време на дебютния епизод на своето радиопредаване "Маса за един".

"Благодаря на всички, които ми помогнаха с това. Поздрав за Кенза. Кенза, обичам те", каза Дрейк в епизода.