Копродукция с българско участие е в конкурсната програма на кинофестивала в Локарно

© Pinterest Локарно

Копродукция с българско участие е селектирана в конкурсната програма на кинофестивала в Локарно, съобщава БТА. Общо 17 филма ще се борят за престижните награди "Златен леопард" в 76-ото издание на кинофестивала.

Сред селектираните заглавия е филмът на гръцкия режисьор София Екзарху "Животното" (Animal), който е с българско участие. "Животното" е копродукция между Гърция, Австрия, Румъния, Кипър и България. Сниман е на остров Крит, а историята е за група изпълнители, които прекарват едно едно диво лято, работейки в хотел, наречен "Мираж".

Филмът е заснет с финансовата подкрепа на "Евроимаж" (418 хил. евро) и с българско държавно финансово подпомагане за проекти с осигурено международно финансиране, информира БТА. Участие в заснемането има и кинематографистът Иван Тонев ("Засукан свят") от "Арс Диджитал Студио". Като техник по цифровите изображение във филма е ангажиран друг наш сънародник - Ивайло Стефанов.

Сред лентите в Локарно се откроява още световната премиера на филма на румънския режисьор Раду Жуде "Не очаквай твърде много от края на света" (Do Not Expect Too Much Of The End Of The World). Това е първият му заснет игрален филм, след като спечели "Златна мечка" на Берлинале за "Каръшко чукане или шантаво порно" през 2021 г.

Програмата на фестивала тази година включва още филмите "Старият дъб" на Кен Лоуч, "Театрален лагер" на Моли Гордън и Ник Либерман и "Анатомия на едно падане" на Жюстин Трие, която спечели "Златна палма" на кинофестивала в Кан.

Жюстин Трие стана едва третата жена режисьор, която спечели "Златна палма" в Кан

Британският актьор и рап изпълнител Риз Ахмед ще бъде носител на тазгодишната награда за изключителни постижения "Давид Кампари", която ще му бъде връчена в нощта на откриването, 2 август.

На фестивала ще бъдат показани общо 214 филма от 113 държави, които се избрани сред подадените 5520 заявки. Фестивалът ще се проведе между 2 и 12 август.