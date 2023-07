Концертите на световни изпълнители в България, които предстоят

© Pinterest

Макар и половината от 2023 година вече да е зад гърба ни, още добри събития предстоят. Пандемията от коронавирус официално приключи и голяма част от изпълнителите обявиха световни турнета. Depeche Mode, Coldplay, Хари Стайлс, Бионсе, Тейлър Суифт, Абел Тесфайе (The Weeknd) и куп други звезди обикалят света, за да се срещнат с феновете си.

Част от тях избраха да включат и България в обиколката си. Ерос Рамацоти се срещна с българската публика през април, "Холивудските вампири" забиха в София на 12 юни, а само преди дни Дейвид Гарет излезе пред публиката в Античния театър в Пловдив. Кои концерти на световни изпълнители в България предстоят до края на годината? "Дневник" представя част от обявените до този момент.

Black Eyed Peas на пристанището в Бургас

Концертът, с който започва нашия списък, е този на Black Eyed Peas, които идват в България на 22 юли. Те ще пеят на пристанището в Бургас, като това е единствената дата от световното турне на групата за Източна Европа. Ще изпълнят някои от най-емблематичните си хитове като Mamacita, Pump it, Where Is the Love? и I Gotta Feeling.

Imagine Dragons за първи път в София

Една от най-успешните банди в момента Imagine Dragons включи България в световното си турне Mercury. Групата създава три от най-добрите рок песни на десетилетието според "Билборд": "Believer", "Thunder" и "Radioactive". Тях, както и други свои хитове, Imagine Dragons ще изпълнят на 30 юли 2023 г. на Националния стадион "Васил Левски" в София.

© Pinterest Вокалистът на Imagine Dragons Дан Рейнолдс

3D светлинно шоу с The Chemical Brothers в София

Електронната формация The Chemical Brothers пристига за концерт в "Арена София" на 31 август. Дуото идва за втори път в България, след като през 2019 г. представиха шоуто си пред многохилядна публика в зала "Арена Армеец". Тази година The Chemical Brothers отново ще изпълнят хитове като Hey Girl Hey Boy, Galvanize, Block Rockin' Beats и още много други. Обещават 3D светлинно шоу и много сценични ефекти.

Ара Маликян в Античния театър в Пловдив

Цигуларят Ара Маликян отново избра да включи България в световното си турне, посветено на сина му и връщането към въображението на детството. Концертът ще се състои на 3 септември 2023 г. в Античния театър в Пловдив. Заедно с него на сцената ще излязат още трикратно номинираният за Латино Грами джаз пианистът Иван /Мелон/ Люис, басистът и композитор Иван Руис Мачадо и Георвис Пико Милано - барабанист с повече от 26 години присъствие на световната класическа и джаз сцена.

Майкъл Болтън и най-романтичният концерт за годината в Пловдив

Още една световноизвестна звезда ще завладее Античния театър в Пловдив през септември. Майкъл Болтън идва в България за концерт на 10 септември. Организаторите обещават, че това ще е най-романтичният концерт за 2023 г. Болтън е продал повече от 65 млн. албума по целия свят и на 10 септември ще прозвучат най-големите хитове от тях.

© Pinterest Майкъл Болтън

Опера с Пласидо Доминго в София

На 11 септември в България пристига Пласидо Доминго, за да изнесе концерт в столичната зала "Арена София". Един от най-великите тенори на нашето съвремие ще представи известни песни, арии и дуети от опери на Верди, Пучини и др. Гост-изпълнители ще бъдат забележителното сопрано Дженифър Роули и талантливата Кристина Рамос - победителка в конкурсa Got Talent на Испания.

Луи Томлинсън от One Direction в столицата

Един от вокалистите на бившата популярна британско-ирландска група One Direction Луи Томлинсън също ще посети България през септември. Той включи столицата ни в световното си турне Faith in the Future. Концертът ще бъде на 18 септември в зала "Арена София"

Il Volo във Варна и Пловдив

Италианското трио Il Volo акостира във Варна на 19 септември, където ще изпълни класически песни от 24-годишния репертоар на групата, както и солови изпълнения на Джанлука Джинобле, Пиеро Бароне и Иняцио Боскето. Концертът им ще се състои в Двореца на културата и спорта. Няколко дни след това, на 21 септември, Il Volo ще изнесат концерт и в Античния театър в Пловдив.

© Pinterest Таря Турунен

Таря Турунен с български хор в София през декември

На 3 декември една от кралиците на хевиметъла пристига в София за концерт в зала 3 на НДК. Таря Турунен ще изпълни част от вечните си хитове, но ще представи и песни от най-новия си албум Dark Christmas. На сцената до нея ще се качи и хор от България.

Брайън Адамс в София през декември

Годината ще завърши със световноизвестния певец Брайън Адамс, който идва в София. Той ще изнесе концерт на 8 декември в зала "Арена София". Събитието е част от световното му турне So happy it hurts. В столицата той ще изпълни както песни от новия си албум, така и вечните си хитове като Everything I do, и Have you ever really loved a woman.

