15 от най-добрите сериали, които да гледате през лятото

© Facebook - The Marvelous Mrs. Maisel Кадър от "Невероятната г-жа Мейзъл"

Лятото, с почивките и дългите си нощи, е идеалното време, в което да наваксаме със сериалите, които сме искали да гледаме през годината, а все не е оставало кога. Разположени с питие по избор пред лаптопа или телевизора, следва моментът на избора. И тук е големият проблем - огромно количество филми и сериали, премиери всяка седмица - как да реша какво да гледам ? Затова идва този списък, като продължение на зимното издание с препоръки. Летният ще е от две части, а това е първа серия.

В него ще се опитам да предложа сериали според настроението ви и затова съм ги разделила в категории. Някои заглавия принадлежат към повече от една, като в тези случаи съм избирала тази, която според мен е по-определяща.

Искам да отговоря и на въпроса, който най-често ми задават - "Ако не ме хване веднага, колко епизода да изгледам, докато ми хареса?": в пълния списък (от две части) има само едно заглавие, на което препоръчвам да дадете шанс, дори и да не ви грабне в първите 2 епизода, и това е "Силоз". За останалите - ако не ви спечелят от първия епизод - преминете към следващия сериал. Времето ни е достатъчно ценно и не си струва да се мъчите да оцените нещо, което не ви допада, само защото има супер рейтинг или някой ви го е препоръчал. (Текстът е написан преди обявяване на номинациите за наградите "Еми" 2023, които може да видите тук.)

Ако ви се гледа нещо забавно

1. "Невероятната г-жа Мейзъл" (The Marvelous Mrs. Maisel) - комедия, продукция на Amazon Prime Video

Макар този списък да не е класация, изборът ми да започна с "Невероятната г-жа Мезъл" не е случаен - това е един от най-любимите ми комедийни сериали. В късната пролет мина и последният му сезон и след като го изгледах, се върнах към началото, за да видя доколко се променя динамиката, след като вече зная какво ще се случи.

Тъй като историята започва в края на 50-те години на миналия век, спокойно бих могла да поставя заглавието и в списъка със сериали за различни епохи, но водещото в този, поне за мен, е дълбокият и завладяващ хумор.

Перфектният живот на Мериам (Мидж) Мейзъл се разпада грандиозно вечерта, в която съпругът й я напуска, а тя, след няколко питиета, намира пътя си до микрофона на подиума в клуб за стендъп комедия. И в тези няколко съдбовни минути, от момента в който овладява публиката, през първия й арест за непристойно поведение, до срещите й със Сузи Майерсън и Лени Брус, Мидж намира своето призвание, а ние наблюдаваме пътят към реализирането му.

Ще се радвам да споделите мнение, ако вече сте сред зрителите на "Невероятната мисис Мейзъл" или след като го гледате. "Tits up" 😂

IMDb рейтинг - 8.7, Rotten Tomatoes - 90%, поддържан в 43 епизода и 5 сезона, от които първият и последният са най-добрите. 20 праймтайм награди "Еми", още 64 награди от различни престижни конкурси и общо 203 номинации.

2. "Тед Ласо" (Ted Lasso) - комедия, продукция на Apple TV+

Третият (и последен) сезон на "Тед Ласо" не е докрай на нивото на първите два, но предвид конкуренцията, спокойно можем да го оставим в списъка на топ 3 комедиите на сезона. Вълшебната рецепта включва много футбол, смях, пътувания навътре в себе си, изваждането на страховете, предразсъдъците и болката с хумор, като топла пилешка супа за душата.

Едни от най-добрите уроци, които получават всички зрители на "Тед Ласо" е да бъдат "като златна рибка" - да забравят лошото, да вярват в себе си и да приемат, че доброто е водещото в другите.



Във всяко друго шоу подобни съвети, а и поведение като това на главния герой, изигран брилянтно от Джейсън Съдейкис, би било определено като сълзливо или мелодраматично. Благодарение на "вълшебната рецепта" тук това не се случва, а се носим на вълната на емоциите, със здравословни порции смях в точните моменти. И започваме да вярваме, че истинските чудеса не се случват в измислени светове, а в човешките сърца.

© Facebook - Ted Lasso

Ако се спрете на "Тед Ласо" за летните си вечери, ще ви се иска никога да не свършва.

IMDb рейтинг 8.8, Rotten Tomatoes - 89%, 34 епизода в 3 сезона, донесли 11 праймтайм награди "Еми", още 66 награди и 157 номинации.

3. "Кънк за Земята" (Cunk on Earth) - комедия, продукция на BBC, вече по Нетфликс

Ако жадувате да се смеете с глас и от душа - това е вашият сериал. Не един критик го определи като "култов", самата аз заставам изцяло зад това мнение.

Не помня откога не се бях смяла така чистосърдечно, както с "Cunk on Earth". Първо хванах откъси по Тик Ток и наспамих щедро всички, а след това изгря и в "Нетфликс".

С изключение на Даян Морган, актрисата, която играе Филомена Кънк, всички останали са значими фигури в областта на изкуството, историята, музиката, в истински (за тях) интервюта в областта на експертизата им.

Не спирам да се чудя колко добра актриса е Даян, за да е успяла да запише всичките 5 епизода, без да се разсмее поне веднъж на дивотиите, които ръси нон стоп. Затова и последвах препоръката на английските ми приятели и започнах "Motherland" - за него ще прочетете малко по-надолу.

IMDb рейтинг - 8.1, Rotten Tomatoes - 100%, 5 епизода в един сезон. Дотук - една номинация.

4. Only Murders in the Building - комедия, продукция на Hulu

Убийство в сградата, в която живеят и любовта към криминалните подкасти са свързващите елементи между героите на Стив Мартин, Мартин Шорт и Селена Гомез.

Обединени от общата си страст, те организират собствено разследване, което ги изправя срещу истински убиец, готов на всичко. И тримата герои имат своите лични мотиви да не разкриват напълно своята история и споделят само редактирана версия на истината с останалите. А това допълнително заплита интригата.

© Facebook - Only Murders in the Building Готови ли сте за трети сезон - това е въпросът към кадъра, разпространен в официалния профил на сериала във "Фейсбук"

Очакваме първите два епизода на трети сезон на 8-ми август, което ви дава достатъчно време да изгледате наличните 20, ако все още не сте.

IMDb рейтинг - 8.1, Rotten Tomatoes - 99%, 20 епизода с 2 сезона. 3 праймтайм награди "Еми", още 41 награди и 126 номинации.

5. Motherland - комедия, продукция на BBC

Истинският смисъл на заглавието е "Земя на майките", и целият хумор се черпи от ситуациите, свързани с това да бъдеш родител. Хуморът тук е британски и това го казвам като предупреждение, защото не е за всяка уста лъжица. В същото време, ако сте фенове на английският хумор, ще харесате Motherland, дори да не сте родители.

Даян Морган, звездата от "Cunk on Earth" е част от великолепен актьорски състав, който пресъздава предизвикателствата на майчинството (и бащинството), връзките с партньорите, приятелите, родителите и родителите на партньорите, без никакво захаросване и претенции. Точно това го прави толкова истински и завладяващ.

IMDb рейтинг - 7.9, Rotten Tomatoes - 91%, 20 епизода в 3 сезона, с обещание за предстоящо специално Коледно издание. Награда на BAFTA за комедия по сценарий, още 4 награди и 12 номинации.

Ако сте в настроение за политика, шпиони и екшън:

6. "Дипломатът" (The Diplomat) - трилър, продукция на Нетфликс

"Дипломатът" е сериал, който е перфектен, както за дъждовното време, така и за ленивите летни вечери. Става и за binge-watching, както и за по серия на вечер.

Историята е достатъчно интересна, дори за по-претенциозните любители на шпионско-политическите трилъри, а актьорската игра - впечатляваща. На мен особено ми харесва динамиката между двамата Уайлър.

Очевидно това е опит да се запълни празнотата, оставена от култовия "Homeland". Не бих казала, че е 100%-ов заместител, но предлага достатъчно политически интриги, атентати, дипломатически капани и скандали, за да не скучаят злителите, заложили за него.

Имам и теории за следващия сезон (вече потвърден от "Нетфликс") и ще ми е интересно да чуя и вашите в коментарите.

IMDb рейтинг - 8, Rotten Tomatoes - 85%, първи сезон с 8 епизода.

7. Spy/Master - трилър, продукция на HBO Max

Една завладяваща шпионска драма от късните години на Студената война. Румънски офицер от висшите ешалони на разузнаването се опитва да спаси себе си и дъщеря си, като същевременно се уверява, че няма да бъде разкрит както от собствената си страна, така и от руснаците, за които също работи.

Сериалът е увличащ, както за тези, които са запомнили поне малко от това време, с прошепваните със страх "тихо, че и стените имат уши", така и за хората, за които сблъсъкът с режима на Чаушеску ще е първото отваряне на тази кутия на Пандора.

© HBO Max

Още в първия епизод създателите Adina Sădeanu и Kirsten Peters показват завидно майсторство с жонглирането с времето - разделяйки последната седмица на главния герой на малки отрязъци и подхвърляйки парчетата със завладяващо умение назад-напред в разказа. На моменти е плашещо разкриването на пластовете страх, лъжи, подозрение и параноя, крепящи социалистическата действителност, дори сред най-високите й етажи.

Очаквам с нетърпение да разбера дали ще има втори сезон, за да разбера дали подозренията ми, че няма изход в бягството, са верни.

IMDb рейтинг - 7.6, Rotten Tomatoes -100%, първи сезон с 6 епизода.

8. "Новобранецът" (The Recruit) - шпионски екшън, продукция на "Нетфликс"

Една чудесна опция да запълните свободното време през лятото, с историята на млад адвокат от ЦРУ, чиято работа е да проверява съдържанието на входящата поща, за да отсява плявата от потенциално опасните и важни сигнали. Разчупвайки рутината, попада на сигнал, поставящ под риск живота и дейността на много хора в агенцията. И, съвсем като на кино, се оказва във вихъра на екшъна и сам се включва в разследването.

Очакват ви доста забавни минути, ако не сте прекалено придирчиви и не очаквате шпионски шедьовър. Една от причините да е толкова популярен (а той е - при пускането си стигна до номер 1 в САЩ и подмина дори абсолютният хит Wednesday) безспорно е актьорът в главната роля, Ноа Сентинео.

Има какво да се желае от сюжета, но по някакъв начин работи. До степен да си го оставя в списъка със сериали, на които бих гледала и втория сезон

IMDb рейтинг - 7.4, Rotten Tomatoes - 69%, първи сезон с 8 епизода.

9. "Нощният агент" (The Night Agent) - екшън, продукция на "Нетфликс"

Още един шпионски екшън, за да имате избор. Запознанството ни с Габриел Басо, в ролята на Питър Съдърланд, е в момент, в който случайно става свидетел на опит за взривяване на метрото и успява да спаси не само пътниците в него, но и да осуети плановете на сериозен заговор на най-високо ниво в държавата. Така разбираме, че е агент във ФБР, но работата му е да дава нощни дежурства на телефон, който се използва при проблеми от агентите, работещи под прикритие.

Едно такова позвъняване го заплита в конспирация, водеща до Овалния офис и го засилва през поредица от преследвания, престрелки, шпионски похвати и подозрения във всеки. Сериалът е по едноименния роман на Матю Куърк, издаден на български от "Кръг".

IMDb рейтинг - 7.5, Rotten Tomatoes - 75%, първи сезон с 10 епизода.

Ако ви привличат истории от отминали епохи

10. "1883" - уестърн, мини сериал, продукция на SkyShowtime

"1883" е първата предистория на хитовия сериал "Yellowstone". В нея се разказва за пътешествието на семейство Дътън през безпощадната пустош на Дивия Запад. Сценарият е майсторски изграден: историята ни пренася в края на 19 век, където група пионери се отправят на опасно и безкомпромисно пътуване към неизвестното. Срещат се с многобройни изпитания, глад, болести и врагове, водени от мечтата си за по-добър живот.

Актьорският състав включва Тим МакГроу (в ролята на Джеймс Дътън), Фейт Хил, Сам Елиът и Изабел Мей, които пленяват със своите убедителни преживявания и ни правят съпричастни с емоциите във всяка сцена.

Лично аз изгледах "1883" след първия сезон на "Yellowstone". Но силният актьорски състав, впечатляващата визия и добре изграденият сценарий правят сериала страхотно самостоятелно преживяване за всеки фен на уестърните, дори да не е гледал първоизточника.

IMDb рейтинг - 8.7, Rotten Tomatoes - 89%, един сезон с 10 епизода, 3 награди и 20 номинации.

11. "1923" - уестърн, приключенски, продукция на SkyShowtime

"1923" е втората предистория на "Yellowstone", която ни отвежда обратно във времето към предизвикателствата на Америка през 20-те години на миналия век. Сценарият на "1923" е вълнуващ и непредсказуем, сюжетът е пълен с интриги, вълнения и неочаквани обрати.

Продуцентите и тук са заложили на уникален актьорски състав - споменаването на Харисън Форд и Хелън Мирън е напълно достатъчно, за да няма нужда от дори едно допълнително изречение защо да включите този сериал в летния си списък. Но нека да добавя и две думи за изумителната кинематография, пренасяща ни от уестърн сюжета в американския Запад до приключенските мотиви в Африка.

Първият сезон приключи особено драматично, сега очакваме да научим развръзката във втория и последен сезон.

IMDb рейтинг - 8.4, Rotten Tomatoes - 90%, първи сезон с 8 епизода, 1 награда и 1 номинация.

12. Minx - комедия за 70-те години на миналия век ( първи сезон - HBO), предстои втори - продуциран от Starz

Не съм напълно сигурна с какви очаквания изгледах първия епизод на Minx, но определено ме грабна веднага. Действието се развива в Сан Франциско през 70-те години на миналия век и темите в него са модата, културата и сексуалната революция, в една впечатляваща комбинация от драма, хумор и (не)прикрита сексуалност.

Главната героиня Джойс се опитва да пробие в един мъжки свят, който очаква от нея да да бъде спътница на мъжа в живота си (който и да е той), на който се полага да завладява света и да сбъдва мечтите й. Пътят й към самоопределението минава през публикуването на първото еротично списание за жени и лавината от емоции, които това отприщва.



Minx поставя на масата важни теми като феминизма, сексуалната свобода и социалните проблеми, като изследва и разрушава традиционните идеи за женската роля в обществото, с една уникална комбинация от драма и хумор.

Очакваме премиерата на втория сезон на Minx на 21 юли, което дава достатъчно време за да изгледатe десетте епизода от сезон 1. Например този уикенд.

IMDb рейтинг - 7.6, Rotten Tomatoes - 97%, първи сезон с 10 епизода, 3 награди и 2 номинации.

13. "Бриджъртън" (Bridgerton) - историческа драма - "Нетфликс"

Продължаваме с един сериал, който няма особена дълбочина, но пък е лек и изключително приятен за гледане. Също е базиран на книжна поредица с едноименното заглавие, с автор Джулия Куин. Осемте книги в нея са издадени на български от "Ибис".

Причината да го включа в летния списък е, че той привлича вниманието със своята визуална естетика и изобилие от интриги в самото начало на 19-ти век във висшето английското общество. В някаква степен "Бриджъртън" запълва мястото, оставено след края на "Даунтън Аби", добавяйки и собствен почерк с осъвременяването на историята. Някои ще кажат, че дори прекалено е осъвременена (можете да го направите в коментарите).

Най-впечатляващото в сериала са костюмите, декорите и балните сцени - всичко е изчистено и изискано, като визуалните елементи са допълнени от експерименталната музикална подложка, включваща модерни поп и рок аранжименти на класически пиеси.

Бриджъртън са семейство с 8 деца, като във всеки сезон ще проследим обвързването с перфектната половинка на всяко едно от тях. Главните герои са чаровни и имат силно присъствие на екрана, но са напълно предсказуеми и недостатъчно развити, а основната сюжетна линия не предлага много изненади.

Ако сте фен на романтичните истории, красивите визуали и историческите обстановки, "Бриджъртън" определено заглавието, което да си изберете от списъка.

IMDb рейтинг - 7.4, Rotten Tomatoes - 82%, два сезона, 18 епизода, 2 праймтайм награди "Еми", още 11 награди и 76 номинации.

Ако драмата ви влече:

14. Yellowstone - драма по SkyShowtime

"Yellowstone" е драма, която ни пренася в свят, изпълнен с интриги и борба за власт. Сериалът разказва историята на семейството Дътън, собственици на едно от най-големите и най-влиятелни ранчота в Америка.

Ставаме свидетели на завладяващия свят на семейни конфликти, корумпирани интереси и предизвикателства, разиграващи се на фона на суровата природа на Монтана. В Yellowstone се срещаме с последното поколение Дътън, сложните взаимоотношения момежду им и връзките им със съседи, политици и бизнесмени. Интригите са на ниво във всеки епизод, а напрежението рядко спада.

Магията на сериала в голяма степен се дължи и на Кевин Костнър в ролята на патриарха на семейството, Джон Дътън, роля, която ни припомня силната му игра от преди години.

Ако сте фен на драмите с богат сюжет, силни персонажи и каубои, "Yellowstone" е задължителен за вашата лятна програма. А след него е почти сигурно, че ще добавите в списъка си и "1883" и "1923".



IMDb рейтинг - 8.7, Rotten Tomatoes - 84%, четири сезона, 53 епизода, 7 награди и 33 номинации.

15. "Наследници" (Succession) - драма, продукция на HBO MAX

Последният сезон на "Наследници" затвърди култовия му статус. 10-те епизода от него се оказаха точното влакче на ужасите, в увеселителния парк на фамилията Рой, необходимо на феновете за да приключат сериала с удовлетворение.

Ако мога да цитирам един американски журналист, Джош Саракач, "някои сериали завършват със скимтене, "Наследници" завърши с лъвски рев".



В случай, че сте пропуснали това заглавие, няма по-добър момент от сегашния да наваксате. Освен страхотни обрати на действието, имате възможност да надникнете в ексклузивния свят на медийните империи. Както и шансът да наблюдавате уникалната актьорска игра на Брайън Кокс като патриарха на семейство Рой, а и на актьорите, превъплътили децата му в роли, които ги изстреляха към върховете на актьорския небосклон.

© Facebook - Succession

IMDb рейтинг - 8.9, Rotten Tomatoes - 95%, четири сезона, 53 епизода, 13 праймтайм награди "Еми", 103 награди и 185 номинации.

Втора серия за най-добрите сериали, които да гледате през това лято четете следващата седмица.

