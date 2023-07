Още от най-добрите сериали, които да гледате през лятото

© Facebook - The Witcher

За забавление, за шпиони, за отминали епохи, с много драма - това бяха част от отличителните черти на сериалите, които ви предложихме в специалния гид "15 от най-добрите сериали, които да гледате през лятото". Продължаваме с втора серия на препоръките, отново разделени в категории. Някои заглавия принадлежат към повече от една, като в тези случаи е избрана тази, която е по-определяща. (Бел. ред. - Текстът е написан преди обявяване на номинациите за наградите "Еми" 2023, които може да видите тук.)

За любителите на фантастиката и фентъзи:

1. "Черно огледало" (Black Mirror) - фантастика, продукция на "Нетфликс"

В епизодите на "Черното огледало" виждаме свят, в който технологията е влязла във всички аспекти на живота ни. В него са представени отделни истории във всеки епизод, без друга връзка между тях, освен фокуса върху мрачните страни на модерния свят и мрачните прокоби за бъдещето на връзката между човека и технологията.

Сериалът ни провокира към сериозен размисъл върху последствията от технологическия прогрес и ни кара да поставяме под въпрос своите собствени ценности и етични стандарти. Във всеки епизод откриваме уникален и различен поглед върху възможното бъдеще и в нито един (досега) не съм намерила и зрънце оптимизъм.

Но въпреки своите тъмни и мрачни теми, краен реализъм, граничещ с песимизъм, си струва да се изгледа, дори и само заради смелото поставяне на дневен ред на социалните проблеми и недостатъците на навлизането на социалните мрежи в нашия живот и постепенната зависимост от виртуалната реалност, в която изпадаме. Освен това, Black Mirror е изключително интелигентен сериал, който предоставя платформа за дискусии и размисъл.

Качествената актьорска игра и вниманието към визуалните детайли са още две причини да не пропускате това заглавие, още повече ако считате себе си за човек, който цени индивидуалния подход, харесва научната фантастика и е отворен към провокация и размисъл.

IMDb рейтинг - 8.7, Rotten Tomatoes - 83%, шест сезона, 27 епизода, 6 праймтайм награди "Еми", 33 награди и 109 номинации.

2. "Последните оцелели" (The Last of Us) - дистопия, драма, продукция на HBO MAX

Педро Паскал и Бела Рамзи стартираха експлозивно новия сериал на HBO. Базиран на изключително популярната едноименна игра за Playstation. "Последните от нас/оцелели" се развива в пост-апокалиптичния свят, след като мутирали гъби-паразити унищожават почти цялата съвременна цивилизация.

Педро Паскал (любим ни с ролите си в "Мандалорецът", "Наркос", "Игра на Тронове") е в ролята на Джоел, който е нает да отведе 14-годишната Ели (Бела Рамзи, която помним като невероятната Лиана Мормонт от "Игра на Тронове") от карантинна зона до организация, която търси ваксина срещу гъбичната инфекция. Докато двамата пътуват из това, което е останало от САЩ, те трябва да разчитат един на друг, за да оцелеят.

Сюжетната линия се различава чувствително от играта, на която е базирана, но от това сериалът не е изгубил. Имаше епизоди, които предизвикаха неодобрителни реакции от крайните фенове, но като цяло отзивите са силно позитивни. Екипът се е постарал да направи историята по-достоверна и правдоподобна, за да може да издържи на години пътешествия и приключения, и вече с нетърпение ги очакваме.

IMDb рейтинг - 8.8, Rotten Tomatoes - 96%, първи сезон, 9 епизода, 5 награди и 9 номинации.

3. "Силоз" (Silo) - научна фантастика, дистопия, продкция на Apple TV+

Базирана на поредицата на Хю Хауи Силоз, първата част от която е вече издадена и в България от "Студио Артлайн". Учудващо добре пресъздава разказа за общество, живеещо в силоз, което не знае как е попаднало там или колко време е там; само че не могат да излязат навън. Главните роли са поверени на любими актьори като Ребека Фъргюсън и Тим Робинс. Очаквам с нетърпение втората част на Дюн, в която Ребека играе лейди Джесика.

"Силоз" е сериалът, на когото си струва да дадете шанс, ако не ви грабне в първите 1-2 епизода. Това време му е необходимо за сериозното изграждане на света, в който се развива действието. Друг голям плюс е, че ако и вие като мен не сте чели книгите, до последните 5 минути на първи сезон ще градите теории и те ще рухват като въздушни кули една след друга, приковавайки вниманието ви върху действието с още по-голяма сила.

Другата хубава новина е, че екипът на Греъм Йост получи зелена светлина за сезон 2.

IMDb рейтинг - 8.1, Rotten Tomatoes - 88%, първи сезон, 10 епизода

4. "Станция Единайсет" (Station Eleven) - фантастика, мини сериал, HBO MAX

И "Станция Единайсет" е екранизация на книга - едноименната на Емили Сейнт Джон Мандел, издадена на български от "Екслибрс".

Поредното заглавие в списъка, развиващо версия на постапокалиптично бъдеще. Удивително е колко много класически романи разглеждат тази тема и колко варианти на краха на земната цивилизация съществуват. В конкретния случай причинителят е грип, довел до унищожението на над 99% от населението. Има някаква безопасност и стерилност в процентите - 99 не звучи така страскащо както реализацията, че ако на Земята сега остане само един процент от населението, това биха били 80 милиона души. По оценка на ChatGPT, когото потърсих за консултация, вероятно последно такъв брой на населението е имало през 500-ната година преди Новата Ера.

Към подобен начин на живот са върнати и последните обитатели на Земята в "Станция Единайсет", като действието се развива 20-на години след големия крах и историята красива, меланхолична ни доказва категорично, че само да оцелееш не е достатъчно.

IMDb рейтинг - 7.6, Rotten Tomatoes - 98%, един сезон, 10 епизода, 14 награди и 45 номинации.

5. "Вещерът" (The Witcher) - фентъзи, продукция на "Нетфликс"

Всеки истински фен на култови фентъзи поредици се отнася към екранизациите им с равни дози надежда и подозрение. Новината за създаването на сериал по любимата поредица "Вещерът" не направи изключение, при обявяването й преди близо 4 години. Американската фентъзи продукция е базирана на едноименната поредица от романи и разкази на полския писател Анджей Сапковски, която в България е издадена от "Сиела".

След първия сезон преобладаващото мнение беше, че е постигнато нещо рядко - сериал, който е верен на оригинала, но в същото време има свой собствен почерк, който се вписва отлично в нагласите на феновете. И основна заслуга за това има актьорът в главната роля - Хенри Кавил. Превъплъщението му в образа на Гералт от Ривия плени публиката с мрачната си интензивност и неоспорима каризма. Отдадеността на Кавил на ролята, съчетана с неговата впечатляваща физика, му спечелиха широко признание.

Затова и новината, че в следващият, четвърти сезон на "Вещерът", той ще бъде заместен от Лиъм Хемсуърт, дойде като леден душ. И доведе до такъв отлив сред основната аудитория, че се наложи "Нетфликс" да пуснат специална рекламна кампания под мотото "Да, той все още е Гералд в сезон 3", за да върнат феновете пред малкия екран.

Няма официална информация каква е причината за тази смяна, но допускам, че става дума за пари. За първия сезон Хенри Кавил е получавал по 400 000 долара на епизод, за втория - по 1 000 000. Какво е било възнаграждението му за третия и какви преговори са се водили за четвъртия - не знаем все още, но е вероятно това да е в основата защо ще си кажем сбогом с него и ще получим в замяна мъжа, за когото бившата му съпруга изпя, че може да обича сама себе си по-добре, отколкото той я е обичал.

Ако сте любител на епичните битки, зашеметяващите специални ефекти, увлекателни диалози и драматични развития, както и на мълчаливите и мрачни секси герои, то "Вещерът" е вашия избор (поне до настоящият сезон).

IMDb рейтинг - 8.1, Rotten Tomatoes - 82%, три сезона, 10 епизода, 6 награди и 23 номинации.

За любителите на виното, хубавата храна, музиката и пътуванията

6. "Мечката" (The Bear) - комедия, драма, продукция на FX/Hulu

Аплодираната от критиците и обичаната от зрителите драма "Мечката" на Крис Сторър е в своя втори сезон в момента е под номер 3 в класацията за най-гледани сериали в света (след "Вещерът" под номер 1 и "Черно огледало" като №2).

Успехът на шоуто, проследяващо живота на млад и талантлив готвач, идващ от света на изисканата кухня и Мишленските ресторанти, и опитващ се да поеме и развие семейния ресторант за сандвичи.

Очакват ви 20 вкусни епизода, с безброй предизвикателства пред Карми (Джеръми Алън Уайт), Сидни (Айо Едебири) и Ричи (Ебън Мос-Бахрах), които се опитват да обновят ресторанта и ни показват как в същото време героите им израстват като личности. В "Мечката" са преплетени личните и професионалните им сюжетни линии, има съспенс, напрежение като в истинско готварско шоу, и през невероятното си темпо ни оставя вечно гладни за още.

Сериалът е подходящ за тези, които обичат комедии с драматичен привкус или искат да видят Чикаго от друга перспектива.

IMDb рейтинг - 8.5, Rotten Tomatoes - 100%, втори сезон, 18 епизода, 11 награди и 24 номинации.

7. "Божиите капки" (Drops of God) - драма, мини сериал на Apple TV+

Сериалът е заснет на три езика - френски, японски и английски, и в три държави - Япония, Франция и Италия. Допускам, че ще е наслада за сетивата не само за любителите на виното, но за тях - особено. Прекрасни сцени от винарни, винени колекции, ресторанти, дегустации, на фона на сложните взаимоотношения в семейството, в най-широкият смисъл на думата.

Тъй като всички епизоди вече са излезнали, а и историята е завладяваща, изкушението да ги "бинджоутчне" (тази прекрасна българска дума - от английската "да ги изгледа накуп") човек е неустоимо. Но аз препоръчвам да се гледа епизод по епизод, наслаждавайки им се като на бутилки вино от ексклузивна колекция.



Както се казва в една от сериите (цитирам по памет), "споделяйки бутилка вино с някого, ти създаваш история - един спомен, който ще ви свързва завинаги. Спомен, който ще е винаги тук, дори след 10, 30, 50 години".



"Божиите капки" е базиран на японската манга поредица за виното на Тадаши Аги. Това е псевдоним, използван от сестра и брат, Юко и Шин Кибаяши.

Надявам се тв адаптацията да има втори сезон, дори леко си мечтая за това. Но въпреки че в манга поредицата има още материал, изглежда Apple да не планират следващи епизоди.

IMDb рейтинг - 8.1, Rotten Tomatoes - 100%, един сезон, 8 епизода

8. Daisy Jones & The Six - музикална драма за 60-те години на миналия век, Amazon Prime Video

"Daisy Jones and The Six" ни изпраща към 70-те години на миналия век, в едно щуро секс-наркотици-рокендрол преживяване. Базирана е на бестселъра на Тейлър Дженкин Рийд и през документален/ретроспективен стил илюстрира как гаражна група се издига до върховете на световния рокендрол.

Сам Клафлин е в ролята на Били - лидер и фронтмен на "The Six". Помним го като Феникс от "Игрите на глада" и Осуалд Моузли от Peaky Blinders. Не мога да се сетя по-подходящ актьор да изиграе Били, с всичките ангели и дяволи в главата му. Райли Киоу е Дейзи (Маргарет) и освен че е завладяваща в ролята си, е и внучка на Елвис Пресли (дъщеря на Лиза Мари Пресли). Поредното "непо-бебе" би казал някой, но... преди да я види като Дейзи Джоунс..

За да влезнат в ролята си на рок-банда, актьорите са били два пъти на тримесечен музикален лагер, научили са да изпълняват целия албум, а накрая са имали и истински концерт пред публика. Не съм усещала подобна автентичност от "Роди се звезда" насам.

Единственото, което леко ме подразни, е сантименталната нотка, ала "How I Met Your mother", в края (който няма да разкривам, за тези от вас, които ще решат да гледат сериала).

Продуцент е Рийз Уидърспун, която през 2021 г. продаде компания си "Hello Sunshine" за близо 900 милиона долара, запазвайки 18% в нея. "Hello Sunshine" успя да продуцира заглавия като "Големи малки лъжи", "Сутрешното шоу", "Малки пожари навсякъде".

IMDb рейтинг - 8.1, Rotten Tomatoes - 70%, един сезон с 10 епизода.

9. "Емили в Париж" (Emily in Paris) - романтична комедия, "Нетфликс"

"Емили в Париж" ни среща с млада американка, която се премества в Париж, за да работи в маркетингова агенция. Той е лек и забавен, подходящ за разтоварване в лежерните летни вечери. Главната героиня Емили, изиграна от очарователната Лили Колинс, е вечен оптимист и никога не се отказва от своите цели и мечти. Тя е образец на американския дух и самочувствие, което често я прави неприемлива за френските й колеги и клиенти.

Когато говорим за "Емили в Париж", не обсъждаме дълбочината на сюжета или стойността на продукцията. Сериалът идва без никакви претенции за дълбочина, а за да ни даде възможност да се насладим на парижките гледки, романтичните обрати, приятелствата, офисните интриги, флиртовете, храната, виното и модата. Някои от ситуациите и диалозите са клиширани или преувеличени, но това не пречи на забавлението. Шоуто е изключително визуално и целият контекст е наличен само за да разреши пищността на кадрите.

Един от най-впечатляващите елементи на сериала са тоалетите в него и не случайно - за тях отговаря Патриша Фийлд, на която дължим тоалетите и в "Сексът и градът". В сезон 2 & 3 Мерилин Фитоуси поема щафетата и добавя своя собствен почерк към модата, комбинираща смело френски и американски стил.

IMDb рейтинг - 6.9, Rotten Tomatoes - 61%, трети сезон, 30 епизода, 3 награди и 23 номинации.

Бонус: за хората, които се интересуват от проблемите на подрастващите, които ни определят като личности за цял живот и надхвърлят тийнейджърските години

10. "Секс образование" (Sex Education) - комедия, драма, продукция на Нетфликс

"Секс образование" не ми се вписа в нито една от категориите дотук, но пък е един от любимите ми сериали, затова му намерих това място. Той е една смела комедия, честен и забавен портрет на тийнейджърската сексуалност. Шоуто предлага чудесна актьорска игра, оригинален сценарий, режисура и зряло третиране на своите теми. Първият сезон има над 40 милиона зрители и през следващите надгражда. Айми Лу Ууд спечели наградата BAFTA TV за най-добра женска комедийна изпълнителка за ролята си във втория сезон, а третият сезон бе отличен за най-добър комедиен сериал на 50-те международни награди "Еми".

В него проследяваме историята на Отис Милбърн, ученик в средното училище Мурдейл, който започва сериала амбивалентен към секса. Частично, защото неговата самотна майка, Джийн (изиграна уникално добре от Джилиън Андерсън), е секс терапевт, с чести афери, напълно изключващи романтични чувства.

Тонът е достатъчно интелигентен, за да е интересен на хора от всякакви поколения. Разглеждат се физическите и емоционалните елементи на секса, предлагат се нюансирани съвети за по-доброто му качество и интимността. Героите са подкрепящи се един друг и минават през поредица от комични ситуации, но също така такива на тормоз и изключване.

© Facebook - Sex Education

"Секс образование" е сърдечен, забавен и провокативен сериал, с който всеки член на семейството може да разшири хоризонтите си.

IMDb рейтинг - 8.3, Rotten Tomatoes - 95%, три сезон, 24 епизода, 1 награда BAFTA, 17 други награди и 66 номинации.

Ако сте гледали някой от сериалите в списъка и имате мнение, различно от моето, можете да го споделите в коментарите. Ще се радвам да получа и препоръки за други интересни телевизионни продукции или предпочитания за това какъв да бъде следващия списък със заглавия.

Приятно гледане и чудесно лято.

