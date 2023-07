Уди Алън и Роман Полански се завръщат с нови филми на кинофестивала във Венеция

© Pinterest Уди Алън

Патриарсите на съвременното кино - Уди Алън и Роман Полански, ще представят новите си филми извън конкурса на филмовия фестивал във Венеция. Това обяви Алберто Барбера, артистичен директор на най-стария кинофорум в света, отбелязващ своята 80-а годишнина тази година, съобщават световните осведомителни агенции.

Алън засне новия си филм Coup de Chance ("Късмет") във Франция на френски език, но лентата, каза Алберто Барбера, "отразява характерния му стил".

Полански ще покаже филм-възстановка на подготовката за празнуването на новата 2000 година в модния швейцарски хотел "Палас" (The Palace). Във филма участват Фани Ардан, Джон Клийз и Мики Рурк.

© Pinterest Роман Полански

Освен това извън конкурса ще бъде представен новият филм на Лилиана Кавани Lordine del tempo. Кавани, която тази година празнува 90-ия си рожден ден и е известна с "Нощният портиер" (Il portiere di notte, 1973), ще бъде удостоена с почетна награда "Златен лъв" за цялостен принос към киното.

Освен филмите на Полански и Алън извън конкурсната програма са още вдъхновеният от Роалд Дал The Wonderful Story of Henry Sugar на Уес Андерсън с Бенедикт Къмбърбач, Дев Пател и Рейф Файнс; Aggro Dr1ft на Хармъни Корин; Hit Man на Ричард Линклейтър; четиричасовата документална лента за ресторант с 3 звезди на "Мишлен" Menus Plaisirs - Les Troisgros на 93-годишния Фредерик Уайзман и The Caine Mutiny Court-Marshall на Уилям Фридкин.

Барбера обясни, че замяната на откриващия филм, "Challengers" ("Претенденти") на италианеца Лука Гуаданино, който също трябваше да бъде извън конкурса, се дължи на стачката на актьори и сценаристи в САЩ, където е направен филмът. По същата причина Ема Стоун, която участва в един от филмите, включени в основния конкурс, няма да може да дойде във Венеция. Като цяло Барбера отбеляза, че стачката има "много скромно" въздействие върху фестивала, на който няма да липсват звезди, особено на европейското и независимото кино.

Венецианският филмов фестивал ще продължи от 30 август до 9 септември.