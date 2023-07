Кои са големите хитове на Тони Бенет

© Reuters Тони Бенет

Певецът Тони Бенет, който почина на 96 години на 21 юли, има изключителна кариера обхващаща девет десетилетия. Той започва да пее в нощни клубове след Втората световна война, като променя рожденото си име Антъни Доминик Бенедето първо на Джо Бари, след това на Тони Бенет. Последните му концерти са през август 2021 г. с Лейди Гага в Ню Йорк.

Тони Бенет е издал над 70 албума. Те му носят 20 награди "Грами", едната от които почетна. Той не пише песните си, но им вдъхва живот с уникалния си глас и безупречен стил.

Първият голям хит на Тони Бенет е Because of You от едноименния албум от 1951 г. Песента не е нова, но в негово изпълнение достига до първо място в класацията на "Билборд" и се задържа там 10 седмици. Заради важността й за кариерата му, Тони Бенет продължава да я пее през целия си живот, включително и на последния си концерт 70 години по-късно.

Най-известната песен на Тони Бенет е I Left My Heart in San Francisco от 1962 г. Музиката е написана от Джордж Кори, а текстът е от Дъглас Крос. С нея той печели награди "Грами" за запис на годината и за най-добро вокално изпълнение от мъж. Тя е поставена на 23-о място от Асоциацията на звукозаписната индустрия на Америка в списъка с песните с най-голямо историческо значение през 20-и век. Нейни кавъри са записвали много звезди, включително и Франк Синатра, но изпълнението на Бенет е признато за златен стандарт. С нея той завършва последния си концерт с Лейди Гага през 2021 г.

Връх в кариерата на Бенет са 50-те и началото на 60-те години на миналия век с албуми като The Beat of My Heart, Basie Swings, Benett Sings. След Because of You той оглавява американската класация с Cold, Cold Heart и Rags to Riches през 1953 г. и се насочва и към джаза. Тони Бенет презаписва Cold, Cold Heart с Тим Макгроу за албума си от 2006 г. Duets: An American Classic и през 2012 г. с аржентинския певец Вичентико за колекцията Viva Duets с латиноамерикански изпълнители.

В продължителната кариера на Тони Бенет има и спадове, както и преходен натиск от страна на звукозаписните компании. Такъв спад за него е ерата на рокендрола през 60-те и началото на 70-те години на миналия век. Той обаче успява да се завърне през 80-те и през 90-те години дори си създава фенове сред поколението на MTV, запазвайки стила си. До голяма степен завръщането на Тони Бенет в средата на 90-те години на миналия век се дължи на сина му Дани Бенет, който става негов мениджър и му помага да привлече по-млада публика. Тони Бенет е на 67 години, когато записва MTV Unplugged през 1994 г.

© Reuters Тони Бенет през 1994 г.

Така Тони Бенет се превръща в готиния дядо на поп музиката. Той получава "Грами" за албум на годината за MTV Unplugged и популярни рок, поп и джаз изпълнители приемат да пеят с него. Записва индивидуални дуети с Арета Франклин, Би Би Кинг, Уили Нелсън, Боно, Кристина Агилера, Куин Латифа и Ейми Уайнхаус и дуетни албуми с Кей Ди Ланг, Даяна Крол и Лейди Гага.

Тони Бенет записва заедно с Елвис Костело джаз класиката They Can't Take That Away From Me на Гершуин за албума MTV Unplugged и печели също награда за най-добро традиционно вокално поп изпълнение. Песента е известна още от изпълнението на Фред Астер във филма "Ще танцуваме ли" от 1937 г. и е изпълнявана също от Арета Франклин, Ван Морисън, Род Стюарт, Брайън Уилсън, Даяна Крол, Глория Естефан.

Stepping Out with My Baby на Ървинг Бърлин е от мюзикъла "Великденски парад" от 1948 г. с Фред Астер. През 1993 г. Бенет я записва за албум в негова чест, а след това и през 1994 г. за MTV Unplugged.

Класиката на Коул Портър Anything Goes Тони Бенет записва първоначално за албума си с Каунт Бейси Strike Up the Band от 1959 г., а след това за първия си албум с Лейди Гага Cheek to Cheek от 2014 г., който заема първо място в класацията "Билборд 200". Това се случва за втори път в кариерата на Бенет след албума с дуети от 2011 г. Duets II: The Great Performances и той става най-възрастният изпълнител с албум номер 1 в САЩ.

От албума Duets II: The Great Performances е и песента Body & Soul, записана с Ейми Уайнхаус преди смъртта й през 2011 г. Оригиналът е от мюзикъла със същото име от 1930 г.

Вторият албум на Тони Бенет с Лейди Гага Love for Sale от 2021 г. е посветен на музиката на Коул Портър. Към него са заснети няколко клипа.., сред които и I've Got You Under My Skin. Песента от 1936 г. е записвана от много изпълнители, сред които Франк Синатра, Арета Фраклин, Боби Колдуел.

От албумите на Тони Бенет са продадени повече от 50 милиона копия. Освен 20-те награди "Грами", той има две награди "Еми", награда на центъра "Кенеди", награда "Майстор на Джаза" от американската Националната фондация за изкуства., звезда на Холивудската алея на славата.