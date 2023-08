Убийства, преследване, мистерии: Криминалните подкасти стават все по-популярни

© pexels.com Над 30% от слушащите подкасти в САЩ слушат такива от жанра True crime podcast

Убийства, преследване, мистерии - все повече хора през 2023 г. предпочитат да слушат такива истории. Британският "Вог" пише, че има бум на интереса към криминалните подкасти и "може би живеем в златните години на този жанр".



Т.нар. True crime podcasts, или подкасти с истински криминални истории, са популярни предимно в САЩ, където според изследване на Pew Research Center във Вашингтон , 34% от слушащите подкасти предпочитат именно престъпните сюжети. Най-популярни продължават да бъдат комедийните подкасти и тези, свързани с култура и забавление, но криминалните печелят все повече слушатели.



Изследването показва още, че по-голямата част от слушащите криминални подкасти са жени, а жанрът е популярен предимно сред хората между 18 и 29 години.

Подкастът Serial на американската журналистка Сара Кьониг се смята за този, който насочва вниманието към жанра на криминалните истории и до днес е един от най-известните. Първият епизод предлага паралелно разследване на убийството на 18-годишната Хе Мин Ли. Във всеки епизод Кьониг разкрива нови детайли по случая и назовава нови заподозрени. Първият епизод се появява през 2014 г., заема челното място в iTunes и една година след реализирането му е изтеглен над 80 млн. пъти. Този подкаст спомага за интереса към криминалните подкасти, но и към жанра на подкаста изобщо.

Защо хората слушат такива поредици? Оказва се, че причините не са по-различни от тези, които слушат подкасти за култура например. Според проучването на Pew Research Center аудиторията на т.нар. истински криминални подкасти слуша основно за забавление, за да научи нещо ново или просто за фон докато прави нещо друго.

Кои са най-популярните криминални подкасти?

Макар и днес да се говори за тренд в слушането на криминални подкасти, те всъщност съществуват отдавна. В интернет изобилства от такива, към които аудиторията все повече се връща. Всеки би могъл да намери своя фаворит сред хилядите поредици. "Дневник" представя десетте най-популярни подкаста, които попадат в класации на различни издания и стрийминг платформи.

Според проучването на Pew Research Center най-популярният криминален подкаст сред слушателите е Crime Junkie. Водещи на поредицата са Ашли Флауърс и Брит Праует, а първият епизод е реализиран през 2017 г. Подкастът върви по следите на убийства, мистериозни изчезвания и серийни убийци. През 2022 г. Флауърс издаде и книга All Good People Her, която освен че стана бестселър, вплита в себе си сюжети от реални криминални случки.

Сред най-слушаните подкасти за криминални истории е и My Favourite Murder, чиито автори са комедийните водещи Карън Килгариф и Джорджия Хардстарк. Първият епизод е създаден още през 2016 г., а водещите разказват много увлекателно, смесвайки хумор и сериозни истории. Подкастът е толкова популярен, че Килгариф и Хардстарк правят турнета и записват епизодите на живо, а почитателите на поредицата са известни като Murderinos. Дискусиите на водещите също излизат в книга - Stay Sexy and Don't Get Murdered е на пазара през 2019 г. и веднага се превръща в бестселър.

Едно от най-жестоките убийства в историята е това на Елизабет Шорт, известна като Черната далия. На 15 януари 1947 г. тялото на Шорт е намерено жестоко обезобразено, а убиецът и до днес остава неразкрит. Именно този случай е във фокуса на поредицата Root of Evil, който се появява през 2019 г. и се превръща в най-слушания подкаст за годината в САЩ. Един от заподозрените за убийството на Шорт е Джордж Ходел и точно неговите правнучки са водещи на подкаста. Те интервюират свои роднини и разказват как семейството им се е променило, след като Ходел е бил заподозрян за едно от най-жестоките убийства.

Любим на слушателите е и The Dropout, чийто автор е журналистката Ребека Джарвис. Макар и да е създаден през 2019 г. и да има само шест епизода, подкастът и до днес е един от най-слушаните. Поредицата разказва историята на Елизабет Холмс, която само на 19 години създава биотехнологичната фирма Theranos. Фирмата рекламира революционен кръвен тест, който в крайна сметка се оказва измама и Холмс се изправя пред съда.

Неразрешени случаи и неразкрити убийства са в основата на поредицата Unsolved Murders: True Crime Stories. Подкастът започва още през 2016 г. и до днес всеки вторник се появява нов епизод. Поредицата е оригинална продукция на стрийминг платформата "Спотифай".

Друга оригинална продукция на "Спотифай", която се радва на голяма аудитория, е Medical Murders. Подкастът проследява историята на най-скандалните лекари убийци в историята. Поредицата е сравнително нова, тъй като първият епизод излиза през 2020 г.

Един от най-любопитните подкасти в жанра на true crime е The Apology Line. През 80-те години на миналия век художникът Алън Бридж прави социален експеримент, разпространявайки странен плакат по улиците на Ню Йорк. Върху плаката е изписан номер, на който отговаря Mr. Apology (г-н Извинение). Всеки желаещ да сподели някаква тайна или да се извини за нещо е можело да го направи на тази телефонна линия. От момиченце, което се извинява, че е ударило куче до признания за убийства - различни хора звънят на Mr. Apology. Гласовете от телефоните намират място в подкаста The Apology Line, който се води от съпругата на Бридж - Мариса.

The Clearing също е любопитен случай в историята на подкастите за престъпления. Водещ на поредицата е журналиста Джош Дийн, който в епизодите си партнира с Ейприл Балашио - дъщеря на серийния убиец Едуард Уейн Едуардс. През 1980 г. двама тийнеджъри са убити. Когато вижда новината във вестника, Ейприл се усъмнява, че нейният баща е замесен в убийството и се обажда на полицията. Оказва се, че баща й наистина е виновен и признава за още три убийства. През 2010 г. Едуард Уейн Едуардс е осъден на доживотен затвор, а няколко години по-късно Джош Дийн се свързва с неговата дъщеря и заедно създават подкаста The Clearing, в който разказват историята на престъпленията.

В продължение на 20 години убиец, известен като LISK, отнема живота на множество жени, чиито тела оставя по протежение на Ocean Parkway в Лонг Айлънд. Именно тези истории са във фокуса на подкаста LISK: Long Island Serial Killer. За тези случаи разследващият журналист Робърт Колкър написва книга, а през 2020 г. се появява и филмът "Изгубени момичета".

А ако искате и да се посмеете, докато слушате подкаст за престъпления, то един от вариантите е Morbid: A True Crime Podcast, който започва през 2018 г. и продължава да излиза два пъти в седмицата. Подкастът се води от леля и племенница на име Алена и Аш, които си разменят различни шеги, докато разказват историите. Те коментират както стари случаи като мистериозното убийство на Джулия Уолас през 1931 г., така и съвременни истории като тази на серийния убиец Джефри Дамър.

Бонус: български true crime подкасти

Макар и true crime подкастите да са популярни предимно в Америка, не липсват и примери за такива български поредици. Едно такова предложение е Blood and Lipstick Podcast, чиито водещи са Влади Фиданова и Бела Робинсън. Последният епизод на подкаста е от края на 2022 г., но поредицата е налична за слушане в популярните стрийминг платформи. В подкаста можете да чуете истории за смъртта на известни личности като принцеса Даяна, но и да научите за убийства, случили се в България.

Мистерии и анализи на криминални престъпления можете да слушате и в YouTube канала на Faith Georgieva, който е първият такъв на български. В него ще откриете различни истории за изчезнали хора, убийства и мистерии.