Тейлър Суифт триумфира на видео музикалните награди на MTV

Поп суперзвездата Тейлър Суифт, която водеше по номинации за видео музикалните награди на MTV, си тръгна и като големия победител от церемонията, доминирана от глобална музика, съобщават Асошиейтед прес и Ройтерс.

Суифт грабна топ отличието за видео на годината за клипа към хитовото си парче Anti-Hero - водещ сингъл от албума й Midnights. "Невероятно е. Фактът, че това е награда, за която гласуват феновете, означава толкова много за мен", сподели изпълнителката на сцената, държейки статуетката си "Лунен човек".

По-рано развълнуваната Тейлър Суифт получи и наградата за поп видео, връчена й от членовете на момчешката група от 90-те години на миналия век "Ен Синк" - носители на същото отличие преди 20 години. "Вие сте олицетворение на поп музиката. Така че да получа това от златните ви поп ръце, е твърде много", каза Тейлър Суифт, обръщайки се към членовете на групата, сред които Ланс Бас и Джъстин Тимбърлейк.

Хитът на Суифт Anti-Hero спечели и наградата за песен на годината и за най-добра режисура.

Към отличията Тейлър Суифт прибави и приза за изпълнител на годината. В категорията за първи път в историята на наградите се съревноваха само жени. Освен Суифт, в нея бяха номинирани Бионсе, Доджа Кет, Ники Минаж, Карол Джи и Шакира.

Тейлър Суифт водеше с осем номинации за видео музикалните награди на MTV - седем за клипа към песента й Anti-Hero и една в категорията за изпълнител на годината, следвана от певицата Сиза с шест номинации.

Сред останалите отличници се наредиха рапърката Айс Спайс, която беше обявена за най-добър нов изпълнител.

"Стрей кидс" - група, събрана чрез риалити шоу, спечели наградата за най-добър кей-поп, а певицата Сиза - за най-добро ритъм енд блус видео за клипа към песента й Shirt.

Рема и Селена Гомес станаха носители на нововъведеното отличие за афробийтс музика за съвместната им песен Calm Down. Трофеят им беше връчен от комедийната звезда Тифани Хадиш.

Сред изпълнителите на церемонията, която се състоя в центъра "Пруденшъл" в Нюарк, Ню Джърси, бяха Лил Уейн, който представи новия си сингъл "Kat Food", Деми Ловато, Оливия Родриго, водещата Ники Минаж и рапърът Шон "Диди" Кумс, който получи наградата "Глобална икона".

Нова музика звучеше в изобилие по време на цялото шоу. Водещата - рапърката Ники Минаж, изпълни най-новия си сингъл Last Time I Saw You, преди да представи тийзър на огнено ново трап парче от дългоочаквания й албум Pink Friday 2.

Минаж спечели приза за най-добър хип-хоп видеоклип. Ники Минаж тази година беше единствена водеща на церемонията, след като миналата година водеше шоуто заедно с Лил Уейн и Джак Харлоу.

Колумбийската поп певица Шакира беше отличена с наградата "Авангард" за цялостно творчество. След като изпълни двуезични потпури от свои хитове, сред които "Hips Don't Lie" и "Whenever, Wherever", изпълнителка благодари на своята армия от фенове, която й помага да води всички свои битки.

Отличието е връчено за първи път през 1984 г. Първият му носител е Дейвид Боуи. От 1991 г. наградата носи името на Майкъл Джексън. Въпреки че не се връчва всяка година, от 2013 г. трофеят е неизменна част от наградното шоу. Сред предишните му носители са Пинк, Риана, Кание Уест, Бионсе, Джъстин Тимбърлейк, Дженифър Лопес, Миси Елиът.

Шакира изказа благодарност и към телевизия MTV за важната роля, която е изиграла в нейната кариера.

Певицата взе и наградата за най-добро сътрудничество за TQG, песента й с Карол Джи. "Ако сътрудничеството с легендарната Шакира е впечатляващо, то да поделиш награда с нея е нещо неземно", каза Карол Джи.

Въпреки доминацията на Тейлър Суифт, видео музикалните награди на MTV бяха фокусирани върху глобалната сила на музиката. Момчешката кей-поп група "Тумороу Екс Тугедър" и бразилската звезда Анита направиха премиера на новото си сътрудничество Back for More.

Анита, която спечели наградата за най-добър латиноамерикански изпълнител за втора поредна година, произнесе една от най-трогателните благодарствени речи на вечерта. "Искам да благодаря на себе си. "Защото работя толкова много!", каза бразилката през смях.

Друга кей-поп група, "Стрей кидс", представи на сцената "S-Class", регионалната мексиканска звезда Песо Плума изпълни Lady Gaga, а колумбийската изпълнителка на регетон и латино трап Карол Джи изпя Oki Doki и Ta OK (remix.

От сцената рапърът Френч Монтана, който е израснал в Мароко, отправи призив за подпомагане на пострадалата от земетресения афирканска държана.

Шон "Диди" Кумс стана третият носител на приза "Глобална икона" след "Ред хот чили пепърс" през 2022 г. и "Фу файтърс" през 2021 г. Легендарният рапър също така се представи със свое изпълнение на наградната церемония за първи път от 2005 г. Диди изпълни невероятна колекция от някои от най-големите си хитове като Bad Boy for Life и Mo Money Mo Problems.

В края на церемонията за видео музикалните награди на MTV беше отбелязана 50-годишнината на хип-хопа със заключително изпълнение с участието на няколко поколения звезди - Грандмастър Флаш енд дъ Фюриъс Файв, Лил Уейн, Ел Ел Куул Джей, Ники Минаж.