Краят на стачката на холивудските сценаристи върна на екран късните вечерни шоупрограми

© Reuters

Дневник Експрес Научавайте най-важното и интересното с бюлетина в 17 часа. Всеки ден, директно в имейла Ви.

Нощните токшоута се завръщат на екран в Америка тази вечер след петмесечно отсъствие, предизвикано от стачката на холивудските сценаристи, предаде АП.

Междувременно актьорите ще започнат преговори, които биха могли да сложат край на тяхната дълга стачка.

"The Late Show With Stephen Colbert" на Си Би Ес, "Jimmy Kimmel Live!" и "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" на Ен Би Си бяха първите предавания, които напуснаха ефир, когато стачката на сценаристите започна на 2 май, и сега са сред първите, които се завръщат в понеделник вечер.

Комикът Джон Оливър пръв се завърна на екран бурно в неделя вечерта с предаването си "Last Week Tonight" по Ейч Би Оу и с пълно гърло подкрепи стачката.

Водещите на повечето вечерни шоупрограми ще се върнат на екран по-късно в понеделник вечер.

В първото предаване на Колбер ще участва астрофизикът Нийл Деграс Тайсън. Кимъл ще бъде домакин на Арнолд Шварценегер. Матю Макконъхи ще бъде на дивана на Фалън. Всички водещи със сигурност ще засегнат стачката в своите монолози.

Междувременно Гилдията на екранните актьори обяви, че ще започне преговори със Съюза на филмовите и телевизионните продуценти (групата, която представлява студиата, стрийминг услугите и продуцентите ) - за първи път, откакто се присъединиха към сценаристите в историческа двойна стачка на 14 юли.