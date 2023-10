Тейлър Суифт и Бионсе са напът да превземат и боксофис класациите

© Reuters Тейлър Суифт

Дневник Експрес Научавайте най-важното и интересното с бюлетина в 17 часа. Всеки ден, директно в имейла Ви.

Музикални суперзвезди като Тейлър Суифт и Бионсе се готвят да превземат боксофис класациите, след като многократно заставаха на върховете на чартовете за албуми и сингли. И двете изпълнителки заснеха моменти от тазгодишните си турнета, като продукциите предстои да се появяват в киносалоните.

Още тази седмица, в петък, на 13 октомври, е планирано да излезе концертният филм за Еras - световната обиколка на певицата Тейлър Суифт. На 1 декември пък предстои в кината да e продукцията, събрала най-добрите моменти от турнето Renaissance на Бионсе. Дистрибутор и на двата филма е компанията Ей Ем Си (AMC).

Неизлезлият Taylor Swift: The Eras Tour вече се превърна в касов хит - предварително продадените билети надхвърлят 100 милиона щатски долара, обявиха дистрибуторите. Интересът към филма "е невероятен от момента, в който беше обявен за първи път". В последния ден на месец август Суифт съобщи, че е подготвен документален филм за турнето, който ще излезе по екраните на 13 октомври. Той ще се разпространява в целия свят, дори и в страните, където певицата все още не е пяла в рамките на световната си обиколка.

Филмът за турнето на Тейлър Суифт се превърна в блокбъстър седмица преди да излезе в кината

Турнето Еras започна през март т.г. с концерт в Глендейл, щата Аризона, като в първата му част, която приключи през август, Тейлър Суифт имаше над 50 концерта в САЩ и Мексико. До края на годината Тейлър Суифт има планирани изяви в Латинска Америка, Азия и Австралия, а през пролетта на 2024 г. пристига и в Европа. Финалът на Еras е планиран за месец ноември 2024 г. Първата му част се радваше на изключителен интерес, а организаторите му очакват приходите от цялата световна обиколка да надхвърлят рекордните 1,4 млрд. щатски долара.

Певицата Тейлър Суифт разлюля лято 2023

По данни на дистрибутора Ей Ем Си филмът ще може засега да се гледа в 8500 киносалона в 100 държави, като от компанията твърдят, че са в ход преговори за споразумения с още повече кинооператори по света. Според официалния сайт на Суифт в България Taylor Swift: The Eras Tour ще може да се гледа от 3 ноември. На тази дата филмът ще излезе също в Унгария, Румъния, Турция, Бразилия, Индия, Южна Корея и др. Цените на билетите са определени лично от Тейлър Суифт: стандартната е 19,89 щатски долара; а с намаление е 13,13 щатски долара. Цифрите не са случайно избрани: рожденият ден на изпълнителката е 13 декември 1989 г., отбелязва изданието "Паис".

Анализатори прогнозират, че към постъпленията от предварителните продажби на билети, продукцията вероятно ще донесе приходи от още 100 - 125 млн. щатски долара в Северна Америка само в премиерния уикенд.

© Reuters Бионсе

Бионсе пък обиколи световните сцени, като започна на 10 май в Стокхолм. Последният концерт от турнето беше преди дни в Канзас, щата Мисури. Певицата представи продукцията си Renaissance, която е на пазара от края на юли 2022 г. Това беше първото самостоятелно турне на Бионсе от 2016 г. насам. Филмът Renaissance: A Film by Beyoncé ще бъде разпространен първоначално в над 4500 киносалона само в Северна Америка, а след това и в други части на света, обяви дистрибуторът Ей Ем Си. Предварителната продажба на билети вече е в ход.

Бионсе направи документален филм за световното си турне "Ренесанс"

"Тейлър Суифт запали искрата. Ако има някой, който да има толкова фенове по целия свят, то това е Бионсе", казва Пол Дергарабедян, старши медиен анализатор в "Комскор" пред изданието "Бизнес инсайдър". Според него това са уникални изпълнителки, които осъзнават силата на киното за допълнително популяризиране на творчеството им и генериране на приходи.

Тим Ричардс, главен изпълнителен директор на европейската верига киносалони Vue, казва пред в. "Файненшъл таймс", че филмите, посветени на концерти, са "дошли от нищото и ще бъдат сериозен спасителен пояс за операторите на кина по целия свят", тъй като индустрията се бори с "по-спокойна есен от обикновено" заради стачката на американската Гилдия на актьорите, която продължава. Киносалоните все още се възстановяват от последствията от пандемията от КОВИД-19.

Много от дългоочакваните филми на сезон есен/зима 2023, сред които "Дюн: Част втора" на режисьора Дени Вилньов, поредният епизод от франчайза "Ловци на духове", както и този за приключенията на Спайдър-мен, ще отложат излизането си на екран до пролетта на следващата година, казаха големите студиа. Основната причина е стачката, заради която актьорите не могат да участват в популяризирането им. В тази ситуация се оказва, че филмите за турнетата на певиците могат да спасят киносалоните и да им осигурят финансов тласък, отбелязва в. "Файненшъл таймс".

Премиерата на "Дюн 2" се отлага за 2024 година

Всъщност, документални филми за музикални събития не са нещо ново. Най-големи приходи досега е донесъл филмът от 1970 г. за фестивала Уудсток - 276 млн. щатски долара, следван от продукцията за Краля на попа Michael Jackson's This Is It събрала 262,5 млн. щатски долара в световен мащаб през 2009 г. и от тази за Джъстин Бийбър - Justin Bieber: Never Say Never, събрала 99 млн. щатски долара през 2011 г., показват данни на "Комскор".

За Суифт и Бионсе пазарът на подобни документални филми, посветени на концерти, не е непознат. През 2018 г. Тейлър Суифт разпространи концертен филм за турнето си Reputation Tour, а през 2007 г. излезе The Beyoncé Experience Live.

Освен че разчита на двете певици, бокс-офисът получи силно рамо това лято и от "Барби". Приходите от филма надхвърлиха един милиард щатски долара в световен мащаб само три седмици след излизането си в киносалоните. Експерти залагат, че филмите, посветени на музикалните тазгодишните турнета на Тейлър Суифт и Бионсе могат да поставят нови рекорди.