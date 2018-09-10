Свещеникът на село Гъмзово е задържан за нападение с нож срещу съпругата си и нейния брат

Свещеникът на село Гъмзово е задържан за нападение с нож срещу съпругата си и нейния брат

© Красимир Юскеселиев



Свещеникът на видинското село Гъмзово е задържан за нанесени телесни повреди на съпругата си и нейния брат. Това съобщи за "Фокус" кметът на населеното място Любослав Ангелов.


Инцидентът е станал вчера. 45-годишният свещеник се скарал със съпругата си, след което я наръгал с нож. Нейният брат също пострадал по време на скандала, като и той е с порезни рани.


И двамата пострадали са откарани по спешност във видинската болница. На мъжа е направена операция, а жената е освободена за домашно лечение.


Свещеникът е задържан. За случая ще бъде уведомена и Видинската митрополия.

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Коментари (12)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на 'ΕΡΕΒΟΣ
    'ΕΡΕΒΟΣ
    Рейтинг: 4316 Неутрално

    Люто попето !

    Не се родих Грък по собствено желание.Просто имах късмет ! За един Грък граница е само Хоризонта !
  2. 2 Профил на Сд
    Сд
    Рейтинг: 466 Весело

    Да го направят монах в манастир,далеч от жени.

  3. 3 Профил на objektivist96
    objektivist96
    Рейтинг: 1336 Любопитно

    Брей! И поповете превъртяха...

  4. 4 Профил на mititu
    mititu
    Рейтинг: 692 Весело

    Убийства,изневери,лъскави коли,поскъпване на цените за ритуали педофилия и т.н после ходи да целуваш ръце и да пускаш езици на въображаеми приятели :D:D:D

    "Колкото повече толкова повече" Мечо ПУХ
  5. 5 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 9323 Неутрално

    Попа развихрил се в Гъмзово ще си носи кръста.

  6. 6 Профил на Norman Granz
    Norman Granz
    Рейтинг: 3289 Неутрално

    Що ли не съм учуден?!

    НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
  7. 7 Профил на jmf29537805
    jmf29537805
    Рейтинг: 586 Неутрално

    Гъмзово!
    А нямаше ли някакво село Джиброво?

  8. 8 Профил на gl_avatar
    gl_avatar
    Рейтинг: 1059 Неутрално

    Кибритлия.

  9. 9 Профил на HERMES
    HERMES
    Рейтинг: 632 Неутрално

    Православни ценности. После пак ми обяснявайте, че Истанбулската конвенция била вредна.

  10. 10 Профил на Alexander97
    Alexander97
    Рейтинг: 2428 Неутрално

    До коментар [#9] от "HERMES":

    Вредна е за мачовците атакаджии и путинистите. То е все едно май.

  11. 11 Профил на zle_platen_trol
    zle_platen_trol
    Рейтинг: 1374 Любопитно

    До коментар [#9] от "HERMES":

    Гледай ти, в Турция, където ИК е приета също ставали такива работи. Защо ли?

    https://www.24chasa.bg/novini/article/7049409

  12. 12 Профил на Големи яйца:)
    Големи яйца:)
    Рейтинг: 1114 Неутрално

    До коментар [#9] от "HERMES":

    С какво джендърската конвенция щеше да помогне на пострадалите? И какво общо имат православните ценности с конкретен превъртял свещеник?





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