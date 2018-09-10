Свещеникът на село Гъмзово е задържан за нападение с нож срещу съпругата си и нейния брат

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Свещеникът на видинското село Гъмзово е задържан за нанесени телесни повреди на съпругата си и нейния брат. Това съобщи за "Фокус" кметът на населеното място Любослав Ангелов.

Инцидентът е станал вчера. 45-годишният свещеник се скарал със съпругата си, след което я наръгал с нож. Нейният брат също пострадал по време на скандала, като и той е с порезни рани.

И двамата пострадали са откарани по спешност във видинската болница. На мъжа е направена операция, а жената е освободена за домашно лечение.

Свещеникът е задържан. За случая ще бъде уведомена и Видинската митрополия.