Свещеникът на село Гъмзово е задържан за нападение с нож срещу съпругата си и нейния брат

Свещеникът на видинското село Гъмзово е задържан за нанесени телесни повреди на съпругата си и нейния брат. Това съобщи за "Фокус" кметът на населеното място Любослав Ангелов.
Инцидентът е станал вчера. 45-годишният свещеник се скарал със съпругата си, след което я наръгал с нож. Нейният брат също пострадал по време на скандала, като и той е с порезни рани.
И двамата пострадали са откарани по спешност във видинската болница. На мъжа е направена операция, а жената е освободена за домашно лечение.
Свещеникът е задържан. За случая ще бъде уведомена и Видинската митрополия.
'ΕΡΕΒΟΣРейтинг: 4316 Неутрално
Люто попето !Не се родих Грък по собствено желание.Просто имах късмет ! За един Грък граница е само Хоризонта !
СдРейтинг: 466 Весело
Да го направят монах в манастир,далеч от жени.
objektivist96Рейтинг: 1336 Любопитно
Брей! И поповете превъртяха...
mitituРейтинг: 692 Весело
Убийства,изневери,лъскави коли,поскъпване на цените за ритуали педофилия и т.н после ходи да целуваш ръце и да пускаш езици на въображаеми приятели :D:D:D"Колкото повече толкова повече" Мечо ПУХ
Peni NikolРейтинг: 9323 Неутрално
Попа развихрил се в Гъмзово ще си носи кръста.
Norman GranzРейтинг: 3289 Неутрално
Що ли не съм учуден?!НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
jmf29537805Рейтинг: 586 Неутрално
Гъмзово!
А нямаше ли някакво село Джиброво?
gl_avatarРейтинг: 1059 Неутрално
Кибритлия.
HERMESРейтинг: 632 Неутрално
Православни ценности. После пак ми обяснявайте, че Истанбулската конвенция била вредна.
Alexander97Рейтинг: 2428 Неутрално
До коментар [#9] от "HERMES":
Вредна е за мачовците атакаджии и путинистите. То е все едно май.
zle_platen_trolРейтинг: 1374 Любопитно
До коментар [#9] от "HERMES":
Гледай ти, в Турция, където ИК е приета също ставали такива работи. Защо ли?
https://www.24chasa.bg/novini/article/7049409
Големи яйца:)Рейтинг: 1114 Неутрално
До коментар [#9] от "HERMES":
С какво джендърската конвенция щеше да помогне на пострадалите? И какво общо имат православните ценности с конкретен превъртял свещеник?