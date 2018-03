Барселона ще забрани дизеловите автомобили в центъра след 2020 година

© Георги Пауновски

Столицата на Каталуня Барселона планира да забрани достъпа на дизелови автомобили в централните градски части след 2020 година, а четири години по-късно те ще са недостъпни за всички коли с двигатели с вътрешно горене. Това съобщи на организираната от "Капитал" конференция E-mobility and The Future of Urban Transportation директорът на програмата за електрически превозни средства в града Анхел Лопез Родригес.

Той допълни, че в Барселона от година на година става все по-скъпо да ползваш стар автомобил с високи нива на вредни емисии. Промените са основно в данъчната политика, но и в плащането за престой в града.

Анхел Лопез Родригес допълни, че до 2024 година 10% от автобусите в града ще са електрически.