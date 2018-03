Ще стане ли частният автомобил екзотика

© Emov

След 20 до 30 години притежаването на личен автомобил ще се превърне в екзотика, около тази теза се обединиха няколко от лекторите от провелата се в петък в София конференция E-mobility and The Future of Urban Transportation. Факторите са няколко, но може би най-сериозният е липсата на паркоместа в централните зони на градовете. Според оперативния директор на Юбер Румъния Дан Главан, проучване, поръчано от компанията, сочи, че в центъра Букурещ десет коли се конкурират за три места.

Този проблем ще става още по-сериозен, заради прогнозите, че през 2030 година 60% от населението на Земята, ще е съсредоточено в градовете. Така колата става бреме, особено като се има предвид, че през 95% от времето тя стои някъде без да се ползва.

Един споделен автомобил заменя 12 частни

Какво е решението обаче? Най-очевидното, според лекторите, е споделените автомобили да заменят личните. Проучване на Световния икономически форум показва, че една подобна кола заменя 12 частни.

Дан Главан посочва, че тази тенденция вече се забелязва. Вече цитираното проучване от Юбер Румъния показва, че един от всеки четири клиент на платформата за споделено пътуване ползва своята кола по-малко. За 7 от 10 ползватели на "Юбер" услугата се явява алтернатива на личната кола.

© Reu Автономните автомобили на "Юбер" вече са навъртели няколко милиона километра, без сериозни проблеми.

Преди да се премине от частните към споделени автомобили обаче трябва да се решат не малко проблеми, като основният от тях е удобството. Най-често срещаният проблем е липсата на свободна кола достатъчно близко до потребителя и недостигът в определени зони, където търсенето е голямо.

Колите да са там, където са хората

Директорът с ресор бизнес развитие в компанията за споделени автомобили "Кар2Гоу" (Car2Go) Екатерина Дмитракиева обясни, че вече се работи по решаването на тези проблеми. Вече е разработен алгоритъм, който да предсказва къде ще има най-голяма нужда от коли във всеки един момент и те да бъдат позиционирани там

Дмитракиева посочи и още един потенциален проблем – предлагането на всеки клиент на кола, съобразена с неговите нужди. Като ключов момент тя посочи и умната поддръжка, която се състои най-общо в това, автомобилите да се почистват, зареждат и сервизират в най-подходящия момент.

Крайната цел е все по-голяма задоволеност на клиентите. Пречките обаче изглеждат преодолими, като за 10 години на пазара "Кар2Гоу" вече има регистрирани 3 млн. потребители. При "Юбер" цифрите са още по-впечатляващи – присъствие в повече от 600 града, в над 70 държави и над 10 млн. пътувания на година.

© Emov

Всъщност, в подкрепа на това, че споделените коли са бъдещето говори и фактът, че в подобни проекти инвестират всички по-големи производители, като "Даймлер" (Car2Go), БМВ (DriveNow), "Пежо Ситроен" (Free2Move), "Опел" (CarUnity) и други, а на конференцията в София се разбра, че съвсем отскоро към тях се присъединява и КИА чрез Wible.

Една визия за бъдещето

Какъв ще е транспортът на бъдещето обясни друг от лекторите на конференцията. Директорът с ресор бизнес развитие в разработчика на софтуер за услуги със споделени автомобили "Вулог" (Vulоg) Мария Сорокина смята, че пътуванията между градовете ще се извършват от шатъли – сравнително големи, споделени превозни средства.

В градовете превозът ще става с три групи споделени автомобили - автономни, такива, които ще трябва да се шофират и фирмени. Според Сорокина това съвсем не е далечно бъдеще, тъй като според проучване, поръчано от "Вулог", 30% от хората, ползвали споделен превоз, са склонни да се разделят с личния си автомобил.

София вече е в бъдещето

Добрата новина е, че споделените автомобили вече присъстват и в София чрез услугата "Спарк", сред инвеститорите в която е съиздателят на "Капитал" и dnevnik.bg Иво Прокопиев. За момента тя се обслужва от 28 електрически автомобила, но до месец техният брой ще бъде удвоен. Съвсем скоро от "Спарк" ще предложат и споделени електрически товарни автомобили. Според изпълнителния директор на една от компаниите зад проекта - "еМобилити Интернешънъл" Стефан Спасов интересът към колите на "Спарк" е по-голям от очакваното. Той допълни, че това не е изненада, защото споделеният автомобил дава възможност да имаш автомобил, за който нямаш грижи.

© Юлия Лазарова "Спарк" за момента залагат основно на електромобила "Фолксваген Е-Ъп"

Що се отнася до колите, които ще извършват споделените пътувания в бъдеще, то тези използвани в градовете, почти изцяло ще са електромобили, а в по-далечна перспектива - и автономни, прогнозираха участниците във форума.