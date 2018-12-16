 
От излизането си на пазара през 2013 година третото поколение на "Мицубиши Аутлендър" мина през няколко фейслифта, като последният е буквално отпреди няколко месеца.<br /><br />След него са ревизирани броните, радиаторната решетка, ринговете на фаровете за мъгла и стоповете.

© Георги Пауновски

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От излизането си на пазара през 2013 година третото поколение на "Мицубиши Аутлендър" мина през няколко фейслифта, като последният е буквално отпреди няколко месеца.<br /><br />След него са ревизирани броните, радиаторната решетка, ринговете на фаровете за мъгла и стоповете.
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Видимо повече е хромът, излизат и алуминиеви джанти с нов дизайн и размер до 18 цола.
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Задните стопове също са преработени.
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В салона преработено е таблото, като са прибавени стилни хромирани акценти и елементи от пиано лак. Нови са предните седалки, които са доста по-удобни за дълъг път и предлагат отопление.
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Воланът също може да бъде с отопление, като изглежда по-стилен. Ергономията е на високо ниво, като от "Мицубиши" запазват бутоните като основен начин за управление на вентилацията.<br /><br />Разбира се, не липсва и реагиращ на допир екран на мултимедията с приличен размер.
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Возещите се отзад вече разполагат с вентилационни отвори и предостатъчно място пред коленете. Тестовият автомобил беше със седем места ("Аутлендър" се предлага и с пет), като благодарение на средния ред седалки на релси на последния могат да седнат и възрастни без гъвкавостта на практикуващи йога.
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Дори в седемместна конфигурация остава място за няколко малки сака, което е отличен показател за дълъг 4.70 м автомобил. Вратата на багажника може да е с електрическо задвижване, а в него има ниши, закачалки и изход за 12 волта, подходящ за включване на хладилна чанта, да речем.<br /><br />Стандартният багажен обем при два реда вдигнати седалки е 508 литра, а при сгъването на облегалките на задните се увеличава повече от три пъти.
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При последните си две срещи с "Аутлендър" тествах дизеловата и хибридната версия на кросоувъра и определено бях любопитен как се представя бензиновата, която за момента е и единствената за българския пазар.<br /><br />Автомобилът разчита на двулитров двигател със 150 коня, съчетан с вариаторна автоматична трансмисия.
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Задвижването на тестовата кола беше 4Х4, но "Мицубиши Аутлендър" може да се поръча и само с предно предаване.
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Така екипиран, в града кросоувърът на Mitsubishi е много приятен за каране, като създава усещане за спокойствие и сигурност. Автоматът сменя предавките незабележимо, а високата позиция на седене определено е предимство.<br /><br />Маневреността е отлична за автомобил с подобни размери, като камерата за движение на заден ход дава отличен образ, но е склонна към лесно зацапване.<br /><br />
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Вече на подбалканския път "Аутлендър" продължи някак си да ми внушава да карам кротко, като се наслаждавам на приятната возия и качествения звук от аудиосистемата, ненарушаван от неприятни външни шумове.<br /><br />Воланът е лек и доста синтетичен, но напълно пасва на цялостната концепция на автомобила, създаден за дълги и лежерни пътувания.
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При рязко подаване на газ за изпреварване, да речем, ревът на мотора и сравнителното бавното ускорение подсказват, че не това е стихията на "Аутлендър". Вариаторът реагира флегматично, като реакциите му леко могат да се забързат, ако се използват стилните пера на волана за ръчна смяна на предавките.
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Въпреки че ускорението от място до 100 км/ч за над 12 секунди не впечатлява, заради отличната видимост напред изпреварванията с кросоувъра на "Мицубиши" са лесно изпълнима задача.<br /><br />Що се отнася до разхода на гориво, той е малко под 9 на сто в смесен цикъл, замерен по новия <a href="https://www.dnevnik.bg/skorost/avtomobilna_industriia/2018/09/01/3303895_zabludite_okolo_razhoda_na_novite_avtomobili_ot_dnes/" target="_blank">цикъл WLTP</a>. В рамките на теста консумацията беше с около литър по-висока.
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Сериозно подобрение има в работата на спирачките на Outlander, които използват по-големи спирачни дискове отпред.
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Вече в частта със завоите на подбалканския път бързо разбрах, че изключително меката и приятна возия си има и своята неприятна страна – твърде сериозен наклон на каросерията.<br /><br />От друга страна обаче, тази особеност ме отказа от каквито и да е експерименти, свързани с поддържането на висока скорост на мокър път, като имах време да се насладя на пейзажа, все още доста интересен на ръба между есента и зимата.
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При просвет от малко над 19 см Outlander не е подходящ автомобил за сериозен офроуд, но пък и не се плаши от липсата на път, кал и сняг. Водачът може да избира между три режима на работата на системата 4Х4 – екологичен, при който почти през цялото време автомобилът е с предно предаване, автоматичен и постоянно 4Х4.
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При просвет от малко над 19 см "Аутлендър" не е подходящ автомобил за сериозен офроуд, но пък и не се плаши от липсата на път, кал и сняг.<br /><br />Водачът може да избира между три режима на работата на системата 4Х4 – екологичен, при който почти през цялото време автомобилът е с предно предаване, автоматичен и постоянно 4Х4.
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Вариаторът има и бавни предавки, които позволяват катеренето на малко по-стръмни наклони и движението с ниска скорост при сериозно пресечен терен. Това, което ми липсваше, беше асистент за спускане по наклон, но така или иначе при подобно упражнение кросоувърът има предвидимо пътно поведение.
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Взех автомобила за тест в късния следобед и веднага оцених предимствата на светодиодните фарове с автоматично превключване между къси и дълги светлини.
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Като цяло оборудването, свързано с безопасността, е на ниво, като автомобилът разполага с предупреждение за превозно средство в мъртвата зона на огледалата, аларма за опасно бързо приближаване към движещ се отпред автомобил, асистент за поддържане на избраната лента на движение и т.н.
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В заключение остава да посоча, че "Мицубиши Аутлендър" се предлага на доста добра цена. Стартовата е 46 490 лева, а тестовият автомобил с почти всички за модела екстри излиза под 61 000 лв с ДДС, като може да ползва и данъчен кредит.
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Георги Пауновски

Георги Пауновски

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Коментари (4)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Костадин Иванов
    Костадин Иванов
    Рейтинг: 2308 Неутрално

    Май има достатъчно от всичко за едно семейство. Не разбрах само дали има версия с ръчна скоростна кутия, която бих предпочел.

    Еретик
  2. 2 Профил на ajsayder
    ajsayder
    Рейтинг: 1157 Неутрално

    Нисан-Рено-Лада-Мицубиши е с най-много продажби в света на леки автомобили !

    "Франко-японский автомобильный альянс опубликовал данные о продажах в 2017 году. Всего реализовано 10 млн 608 тысяч легковых и легких коммерческих автомобилей. Из них 5,82 млн приходятся на подразделение Nissan (вместе с маркой Datsun), 3,76 млн — у группы Renault (с учетом брендов Dacia, Samsung и Лада), а еще 1,03 млн на счету компании Mitsubishi Motors"

  3. 3 Профил на Обществен деятел
    Обществен деятел
    Рейтинг: 1736 Неутрално

    Това пък нещо що е снимано на черен път?

    Само си представете до него едно 20-годишно Паджеро и ще разберете колко е нелепо да позиционираш това нещо като джип.

    Ако спориш с идиот, вероятността той да прави абсолютно същото, е много голяма.
  4. 4 Профил на vassilun
    vassilun
    Рейтинг: 4295 Любопитно

    До коментар [#2] от "ajsayder":

    От кога Samsung произвеждат автомобили? 🤣





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