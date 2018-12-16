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Фоторазказ: "Мицубиши Аутлендър" след последния фейслифт
От излизането си на пазара през 2013 година третото поколение на "Мицубиши Аутлендър" мина през няколко фейслифта, като последният е буквално отпреди няколко месеца.
След него са ревизирани броните, радиаторната решетка, ринговете на фаровете за мъгла и стоповете.
Костадин ИвановРейтинг: 2308 Неутрално
Май има достатъчно от всичко за едно семейство. Не разбрах само дали има версия с ръчна скоростна кутия, която бих предпочел.Еретик
ajsayderРейтинг: 1157 Неутрално
Нисан-Рено-Лада-Мицубиши е с най-много продажби в света на леки автомобили !
"Франко-японский автомобильный альянс опубликовал данные о продажах в 2017 году. Всего реализовано 10 млн 608 тысяч легковых и легких коммерческих автомобилей. Из них 5,82 млн приходятся на подразделение Nissan (вместе с маркой Datsun), 3,76 млн — у группы Renault (с учетом брендов Dacia, Samsung и Лада), а еще 1,03 млн на счету компании Mitsubishi Motors"
Обществен деятелРейтинг: 1736 Неутрално
Това пък нещо що е снимано на черен път?Ако спориш с идиот, вероятността той да прави абсолютно същото, е много голяма.
Само си представете до него едно 20-годишно Паджеро и ще разберете колко е нелепо да позиционираш това нещо като джип.
vassilunРейтинг: 4295 Любопитно
До коментар [#2] от "ajsayder":
От кога Samsung произвеждат автомобили? 🤣