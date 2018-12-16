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Фоторазказ: "Мицубиши Аутлендър" след последния фейслифт

От излизането си на пазара през 2013 година третото поколение на "Мицубиши Аутлендър" мина през няколко фейслифта, като последният е буквално отпреди няколко месеца.

След него са ревизирани броните, радиаторната решетка, ринговете на фаровете за мъгла и стоповете.