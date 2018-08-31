Слендърмен

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Александра Филмс

Александра Филмс

режисьор: Съливан Уайт

продуценти: Брадли Дж. Фишър, Джеймс Вандербилт, Уилиам Ширак, Робин Мейсинджър и Сара Сноу

сценарий: Дейвид Бърк

изпълнителни продуценти: Луис Селерсън, Трейси Нюберг, Адам Колбернър, Райън Кънингам, Глен С. Гейнър копродуцент Андреа Ажемиън.

оператор: Лука Дел Пуппо

монтажист: Джейк Йорк

художник: Джеръми Удуърд

костюми: Дебора Нюхол

в ролите: Джоуи Кинг, Джулия Голдани Телес, Джаз Синклер, Аналийс Басо, Алекс Фитцалан, Тейлър Ричардсън и Хавиер Ботет


За филма

В малко градче в щата Масачузетс група приятели изпълняват ритуал в опит да развенчаят мита за Слендърмен. Когато едно момиче от групата обаче изчезва безследно, останалите започват да подозират, че тя е станала неговата последна жертва.

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Програма

Легенда: предпремиера, премиера, предстоящ

Cine Grand

Адрес: бул. "Арсеналски" №2, Мол City Center Sofia

  • Пет. 31.08.18

    15:30, 17:45, 20:30, 22:40

  • Съб. 01.09.18

    15:30, 17:45, 20:30, 22:40

  • Нед. 02.09.18

    15:30, 17:45, 20:30, 22:40

  • Пон. 03.09.18

    15:30, 17:45, 20:30, 22:40

  • Вт. 04.09.18

    15:30, 17:45, 20:30, 22:40

  • Ср. 05.09.18

    15:30, 17:45, 20:30, 22:40

  • Чет. 06.09.18

    15:30, 17:45, 20:30, 22:40

Cine Grand Sofia Ring Mall

Адрес: бул. "Околовръстен път" №214, ет. 2

  • Пет. 31.08.18

    11:30, 14:00, 16:30, 19:00, 21:30

  • Съб. 01.09.18

    11:30, 14:00, 16:30, 19:00, 21:30

  • Нед. 02.09.18

    11:30, 14:00, 16:30, 19:00, 21:30

  • Пон. 03.09.18

    14:00, 16:30, 19:00, 21:30

  • Вт. 04.09.18

    14:00, 16:30, 19:00, 21:30

  • Ср. 05.09.18

    14:00, 16:30, 19:00, 21:30

  • Чет. 06.09.18

    14:00, 16:30, 19:00, 21:30

Cinema City

Адрес: София, бул.Александър Стамболийски 1 (Мол София)

  • Пет. 31.08.18

    14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30

  • Съб. 01.09.18

    14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30

  • Нед. 02.09.18

    14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30

  • Пон. 03.09.18

    14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30

  • Вт. 04.09.18

    14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30

  • Ср. 05.09.18

    14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30

  • Чет. 06.09.18

    14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30

Cinema City Paradise

Адрес: бул. "Черни връх" №100

  • Пет. 31.08.18

    12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:40

  • Съб. 01.09.18

    12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:40

  • Нед. 02.09.18

    12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:40

  • Пон. 03.09.18

    12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:40

  • Вт. 04.09.18

    12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:40

  • Ср. 05.09.18

    12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:40

  • Чет. 06.09.18

    12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:40

Арена DeLuxe

Адрес: бул. "България" №69, Bulgaria Mall

  • Пет. 31.08.18

    11:50, 14:00, 16:10, 18:15, 20:20, 22:30

  • Съб. 01.09.18

    11:50, 14:00, 16:10, 18:15, 20:20, 22:30

  • Нед. 02.09.18

    11:50, 14:00, 16:10, 18:15, 20:20, 22:30

  • Пон. 03.09.18

    11:50, 14:00, 16:10, 18:15, 20:20, 22:30

  • Вт. 04.09.18

    11:50, 14:00, 16:10, 18:15, 20:20, 22:30

  • Ср. 05.09.18

    14:00, 16:10, 18:15, 20:20, 22:30

  • Чет. 06.09.18

    11:50, 14:00, 16:10, 18:15, 20:20, 22:30

Арена The Mall

Адрес: бул. "Цариградско шосе" №115, The Mall

  • Пет. 31.08.18

    14:00, 16:10, 18:15, 20:20, 22:30

  • Съб. 01.09.18

    14:00, 16:10, 18:15, 20:20, 22:30

  • Нед. 02.09.18

    14:00, 16:10, 18:15, 20:20, 22:30

  • Пон. 03.09.18

    14:00, 16:10, 18:15, 20:20, 22:30

  • Вт. 04.09.18

    14:00, 16:10, 18:15, 20:20, 22:30

  • Ср. 05.09.18

    14:00, 16:10, 18:15, 20:20, 22:30

  • Чет. 06.09.18

    14:00, 16:10, 18:15, 20:20, 22:30

Арена Запад

Адрес: бул. "Тодор Александров" №64

  • Пет. 31.08.18

    14:10, 16:15, 18:20, 20:30, 22:40

  • Съб. 01.09.18

    12:00, 14:10, 16:15, 18:20, 20:30, 22:40

  • Нед. 02.09.18

    12:00, 14:10, 16:15, 18:20, 20:30, 22:40

  • Пон. 03.09.18

    14:10, 16:15, 18:20, 20:30, 22:40

  • Вт. 04.09.18

    14:10, 16:15, 18:20, 20:30, 22:40

  • Ср. 05.09.18

    14:10, 16:15, 18:20, 20:30, 22:40

  • Чет. 06.09.18

    14:10, 16:15, 18:20, 20:30, 22:40

Арена Младост

Адрес: ж.к. Младост 4, ул. Бизнес Парк 3

  • Пет. 31.08.18

    11:50, 14:00, 16:15, 18:20, 20:30, 22:40

  • Съб. 01.09.18

    11:50, 14:00, 16:15, 18:20, 20:30, 22:40

  • Нед. 02.09.18

    11:50, 14:00, 16:15, 18:20, 20:30, 22:40

  • Пон. 03.09.18

    11:50, 14:00, 16:15, 18:20, 20:30, 22:40

  • Вт. 04.09.18

    11:50, 14:00, 16:15, 18:20, 20:30, 22:40

  • Ср. 05.09.18

    11:50, 14:00, 16:15, 18:20, 20:30, 22:40

  • Чет. 06.09.18

    11:50, 14:00, 16:15, 18:20, 20:30, 22:40

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Малки титани: В готовност! Филмът

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