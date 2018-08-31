режисьор: Съливан Уайт

продуценти: Брадли Дж. Фишър, Джеймс Вандербилт, Уилиам Ширак, Робин Мейсинджър и Сара Сноу

сценарий: Дейвид Бърк

изпълнителни продуценти: Луис Селерсън, Трейси Нюберг, Адам Колбернър, Райън Кънингам, Глен С. Гейнър копродуцент Андреа Ажемиън.

оператор: Лука Дел Пуппо

монтажист: Джейк Йорк

художник: Джеръми Удуърд

костюми: Дебора Нюхол

в ролите: Джоуи Кинг, Джулия Голдани Телес, Джаз Синклер, Аналийс Басо, Алекс Фитцалан, Тейлър Ричардсън и Хавиер Ботет

В малко градче в щата Масачузетс група приятели изпълняват ритуал в опит да развенчаят мита за Слендърмен. Когато едно момиче от групата обаче изчезва безследно, останалите започват да подозират, че тя е станала неговата последна жертва.