режисьор: Съливан Уайт
продуценти: Брадли Дж. Фишър, Джеймс Вандербилт, Уилиам Ширак, Робин Мейсинджър и Сара Сноу
сценарий: Дейвид Бърк
изпълнителни продуценти: Луис Селерсън, Трейси Нюберг, Адам Колбернър, Райън Кънингам, Глен С. Гейнър копродуцент Андреа Ажемиън.
оператор: Лука Дел Пуппо
монтажист: Джейк Йорк
художник: Джеръми Удуърд
костюми: Дебора Нюхол
в ролите: Джоуи Кинг, Джулия Голдани Телес, Джаз Синклер, Аналийс Басо, Алекс Фитцалан, Тейлър Ричардсън и Хавиер Ботет
За филма
В малко градче в щата Масачузетс група приятели изпълняват ритуал в опит да развенчаят мита за Слендърмен. Когато едно момиче от групата обаче изчезва безследно, останалите започват да подозират, че тя е станала неговата последна жертва.