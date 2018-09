Италия, 105 мин., драма, комедия, фентъзи

Режисьор: Паоло Дженовезе

Сценарий: Паоло Дженовезе, Изабела Агилар

Оператор: Фабрицио Лучи

Монтаж: Консуело Катучи

Сценография: Киара Балдучи

Дизайн костюми: Грация Материя, Камила Джулиани

Музика: Маурицио Филардо

Звук: Умберто Монтесанти

С участието на: Валерио Мастандреа, Марко Джалини, Алба Рорвахер, Витория Пучини, Роко Папалео, Силвио Мучино, Силвия Д'Амико, Виничио Маркиони, Алесандро Борги, Виничио Маркиони, със Сабрина Ферили, и с Джулия Ладзарини.

Продуцент: Марко Беларди

Базиран по ТВ сериала "The Boot At The End" (Опасни желания)

Тайнствен мъж седи на масата в дъното на един бар, наречен "Мястото". Той е винаги там, ден и нощ, готов да сбъдне желанията на посетителите, които идват при него. В замяна те трябва да изпълнят особени задачи, които той им възлага. Но колко далеч ще стигнат, за да получат това, което искат? Готови ли са да платят цената за своите желания?

БЕЛЕЖКИ НА РЕЖИСЬОРА

Мъж седи на масата в задната част на един бар. Винаги е там, ден и нощ, приемайки хора. Всеки от неговите клиенти иска нещо и действа от дълбоко желание за нещо, което практически е невъзможно да се постигне. Но този човек не вижда препятствия. - Няма проблем - казва той отново и отново на всеки от тях. Има обаче цена, която трябва да платите.

Кой е този човек, който създава правилата?

Няма значение, тъй като хората, които седят пред него в бара, ще направят своя избор и ще приемат последствията. Хора, които търсят чудеса. От време на време, те се връщат, за да разкажат как животът им продължава, като тъкат сюжет, в който историите им са преплетени, усложнени и стават все по-напрегнати, прекрасни или ужасни, трагични или изпълнени с поезия. До точката, в която дори този скромен посредник не може да запази безизразно лице пред толкова много човечност.

Продукция на: Medusa Film, Lotus Productions, Leone Film Group

Световен разпространител: TRUE COLOURS GLORIOUS FILMS

Разпространител за България: 6А МЕДИА Ентъртеймънт

Филмът е съфинансиран от програма "Творческа Европа" на Европейския съюз.