сценарист: Дани Бойл, Ричард Къртис

продуценти: Тим Бивън и Ерик Фелнър

изпълнителни продуценти: Ник Ейнджъл и Лий Брейзър

в ролите: Химеш Пател, Лили Джеймс, Кейт МакКинън, Джоел Фрай, Ед Шийрън

Довчера всички знаеха кои са Бийтълс. Днес само Джак знае, че са съществували и помни песните им. И е на път да се превърне в голяма звезда. Звучи фантасмагорично, нали? Носителят на "Оскар" Дани Бойл (Трейнспотинг, Беднякът Милионер, Стив Джобс) обединява сили с известния сценарист Ричард Къртис (Наистина любов, Четири сватби и едно погребение, Нотинг Хил) в новата комедия "Вчера си е за вчера".

В продукцията участват изгряващата звезда Химеш Пател (EastEnders, Damned), Лили Джеймс (Пепеляшка, Имението Даунтън, Mamma Mia! Отново заедно), Кейт МакКинън (Saturday Night Live, Бивш под прикритие) и Джоел Фрай (Игра на тронове). Специално участие в ролята на самия себе си има и суперзвездата Ед Шийрън.

Джак Малик (Химеш Пател) е музикант и автор на песни в малко английско крайморско градче. Единствената му опора в неуспешната му кариера е приятелката му от детинство Ели (Лили Джеймс). След странен инцидент с автобус по време на глобално спиране на тока той се оказва единственият човек на света, който си спомня за съществуването на Бийтълс.

Джак бързо се превръща в суперзвезда, изпълнявайки парчетата на най-великата група на всички времена пред публика, която ги чува за първи път. Не и без помощта на хладнокръвната агентка с желязна маркетинг стратегия Дебра (носителката на награда "Еми" Кейт Маккинън), обаче.

Но със славата идват и проблемите. Ще загуби ли Джак единствения човек, който винаги е вярвал в него, Ели? И какво ще му струва, за да осъзнае, че единственото, от което наистина се нуждаем, е любов?

Съществена част от историята на филма е поверена на световната суперзвезда Ед Шийрън, който влиза в ролята на самия себе си. Той е човекът, който подава ръка на Джак и го извежда на световната сцена. Интересен факт е, че ролята първоначално е предложена на Крис Мартин от Coldplay, който отказва. Което се оказва добре дошло, защото Вчера си е за вчера донякъде описва пътя на самия Шийрън към славата.

Филмът би бил незъзможен и без благословията на членовете на бандата сър Пол Маккартни и Ринго Стар, както и на наследниците на Джон Ленън и Джордж Харисън. За филма Химеш Пател записва нови версии на златни хитове на легандарната група като Yesterday, In My Life, The Long and Winding Road, Penny Lane, Eleanor Rigby, Strawberry Fields Forever, Here Comes the Sun, While My Guitar Gently Weeps, Hey Jude, Help!, All You Need Is Love.

"Вчера си е за вчера" е продуциран от Тим Бивън и Ерик Фелнър (Клетниците, Най-мрачният час, поредицата за Бриджит Джоунс), наравно с Мат Уилкинсън (Kaleidoscope) и Бърни Белю (Стив Джобс). Сред продуцентите са Ричард Къртис и Дани Бойл, а Ник Ейнджъл и Лий Брейзър са изпълнителни продуценти.