Драма, Приключенски, Семеен, САЩ, 2019

Звук: Озвучен на български език, 2D, IMAX 3D, 3D

Сценарист: Айрин Меки, Джонатан Робъртс, Линда Улвъртън, Джеф Натансън, Ирен Меки

Режисьор: Джон Фавро

Оператор: Кейлъб Дешанел

Продуцент: Джон Фавро, Джефри Силвър

Далечната 1994 година е емблематична. Тогава се ражда ненадминатият по своя характер и идентичност филмов шедьовър на Дисни - Цар Лъв. Такава ще бъде и 2019, когато любимият на много поколения анимационен филм се връща за нов живот, с ново очарование и нов почерк, но с все същото чудовищно великолепие.

Първият трейлър на Цар Лъв отваря вратите към "Лъвските земи" изключително гръмко и с категоричната заявка, че продукцията няма да бъде една подобрена стара версия, а изключително вдъхновяващ и грандиозен претендент за новия филмов феномен на десетилетиетоминимум. Невероятните визуални ефекти, постигнати с последните тенденции в кинематографичните технологии и придружени с най-разпознаваемата музика на всички времена, ни отвеждат пред Лъвската скала – символ на царственост и благородно потекло.

Дали малкият Симба ще поеме царския трон на баща си – уважавания от всички Муфаса; и дали завистта и злобата в разочарования Скар ще победят пред справедливостта и естствения "кръговрат на живота", ще видим сами в една от най-великите филмови адаптации Цар Лъв. Тимон и Пумба, прекрасната Нала, ехидните хиени и атрактивният Зазу ще бъдат само част от героите, които ще допринесат за вълнението да се сблъскаме с любимците ни от филма, а развръзката ще ни остави без дъх.

С излизането си преди повече от 24 години Цар Лъв завладява сърцата на хората и се нарежда сред абсолютните рекордьори във филмовата индустрия по редица критерии. Една от най-емблематичните песни на сър Елтън Джон Can You Fell The Love Tonight, включена във филма, му носи "Оскар" за оригинална песен. Филмът печели още една награда "Оскар" за музиката на Ханс Зимър, три награди "Златен глобус" и много други.

Най-печеливш, най-гледан и най-отличителен в класациите на Дисни, първият, който не е създаден по съществуваща история и превърнал се в безспорна класика, пълен с хумор, мъдрости и уникални герои, Цар Лъв се завръща за нещо още по-мащабно и разтърсващо!

Направете път! Цар Лъв влиза в кината!