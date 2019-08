Жанр: Комедия

САЩ / 2019 / 95 минути

Сценарист: Джийн Ступински, Лий Ейсинберг

Режисьор: Джийн Ступински, Лий Ейсинберг

В ролите: Джейкъб Трембли, Уил Форте, Моли Гордън, Брейди Нуун, Кийт Л. Уилямс

Продуцент: Ивън Голдбърг, Сет Роугън, Лий Айсенбърг, Джеймс Уивър

В ''Момчета за пример'', 12-годишният Макс (Джейкъб Трембли, Стаята) получава първата си покана за парти с целуване. Тъй като опитът му в тази област клони към нула, е необходимо да се вземат спешни мерки. Заедно с най-добрите си приятели Тор (Брейди Нуун, Престъпна империя) и Лукас (Кийт Л. Уилямс, The Last Man On Earth), решават, че най-добрият начин на действие е да вземат пример от по-голямата съседка на Макс, която демонстрира завидни познания в областта.

Идеята е да я шпионират с абсолютно забранения за пипане дрон на бащата на Макс, но когато планът им претърпява пълен провал, тримата приятели бягат от училище и дават начало на одисея от епично лоши решения.

До какви последствия ще доведе пипането на неща, забранени от строгите ти родители, кражбата на женска чанта, пълна с всевъзможни неща, включително наркотици, разправията с гневни, напушени студенти и заключването на полицай с помощта на дилдо? Едно е сигурно – до множество нелепи и ужасно забавни ситуации.